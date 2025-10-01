iPhone 17 vs 17 Pro camera: dit zijn exclusieve functies voor de Pro

De camera van de iPhone 17 Pro heeft heel wat meer functies en mogelijkheden dan de ‘reguliere’ iPhone 17 – we zetten ze voor je op een rij.

iPhone 17 vs 17 Pro camera

Een van de eerste dingen die opvallen wanneer je een iPhone 17 en een iPhone 17 Pro naast elkaar houdt, is dat de ene camera twee lenzen heeft en de andere drie. Maar dat is zeker niet het enige verschil tussen beide camerasystemen. Dit zijn de exclusieve camerafuncties van de iPhone 17 Pro.

Zoomlens van 48 megapixel

De extra lens van de camera op de iPhone 17 Pro is wel het grootste verschil met die van de iPhone 17. Het betreft een 48-megapixel zoomlens waar je tot wel 8x mee optisch kunt inzoomen. De iPhone 17 heeft deze lens niet en komt daardoor ook niet verder dan een 2x optische zoom.

48-megapixel groothoeklens

Zowel de camera op de iPhone 17 als die op de iPhone 17 Pro hebben een 48-megapixel groothoeklens. Die van de iPhone 17 heeft alleen een groter diafragma dan de die van de iPhone 17 Pro. Een groter diafragma zorgt ervoor dat er meer licht binnenkomt. Een kleiner f-getal staat voor een groter diafragma. De waarden zijn: f/1.8 in de iPhone 17 Pro ten opzichte van f/1.6 in de iPhone 17.

48-megapixel ultragroothoeklens

De 48-megapixel ultragroothoeklens van de camera op de iPhone 17 heeft een diafragma van f/2.2. Dit is dezelfde lens die ook op de iPhone 17 Pro zit. Wat deze lens betreft dus geen verschillen tussen beide toestellen.

LiDAR scanner

De camera op de iPhone 17 Pro heeft een LiDAR scanner, iets wat op de ‘reguliere’ iPhone 17 ontbreekt. Het is zichtbaar als een zwart rondje onder de flitser. LiDAR staat voor Light Detection And Ranging. Het wordt gebruikt om afstanden te meten en de diepte van objecten te bepalen. De scanner helpt de camera om sneller en beter scherp te stellen, vooral bij weinig licht. Hierdoor kun je betere portretfoto’s maken.

Overige functies

Met de camera van de iPhone 17 Pro heb je tot slot ook nog wat meer mogelijkheden als het gaat om video-opnamen. Zo ondersteunt het toestel ProRes Raw (codec voor een hogere kleurechtheid en minder compressie), Apple Log 2 (voor een bredere kleurweergave) en het maken van ruimtelijke video’s.

iPhone 17 Pro kopen?

