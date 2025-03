iPhone 16e koopadvies: moet je hem nu kopen (of toch nog even wachten)?

De iPhone 16e is uit, maar moet je daarvoor meteen naar de winkel rennen? Wij vertellen waarom je de iPhone 16e nu wel (of nog even niet) moet kopen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16e koopadvies: nu kopen …

We geven het meteen toe: de iPhone 16e (€ 693,-) is een leuk toestel. Vooral als je nog nooit een iPhone hebt gehad of niet al teveel uit wilt geven aan een nieuw toestel is het zeker een aanrader. Je hebt met deze iPhone de belangrijkste functies van Apple in een toestel voor een nette prijs.

Maar moet je deze iPhone 16e nu meteen gaan kopen? Of kun je beter nog even wachten? Als je nog de vorige budget-iPhone (de iPhone SE 2022 of ouder) hebt, is de iPhone 16e een behoorlijke upgrade en zeker het overwegen waard.

Je krijgt namelijk in vergelijking met de iPhone SE 2022 nu Face ID, een betere camera, usb-c en nog veel meer erbij. Daarnaast heeft deze iPhone ook ondersteuning voor Apple Intelligence, maar dat is op dit moment nog niet beschikbaar in Nederland.

… of nog even wachten?

Heb je nog een vrij recente standaard iPhone, zoals een iPhone 14 of nieuwer? En heb je niet meteen een nieuw toestel nodig? Dan kun je de iPhone 16e gerust nog even links laten liggen. Wil je toch nu upgraden? Dan is een iPhone 16 (€ 788,95) voor een paar tientjes meer een betere keuze.

Houd er wel rekening mee dat de prijs van de iPhone 16e de komende tijd wat meer zal gaan zakken. En daarmee wordt dit toestel steeds interessanter voor overstappers en mensen die op zoek zijn naar een niet al te dure iPhone.

Houd er ook rekening meer dat de iPhone 16e een paar functies mist die recente iPhones wel hebben. Zo heeft de iPhone 16e onder andere geen MagSafe, geen Dynamic Island (wel een notch) en geen cameraregelaar. Ook ontbreken er functies zoals Nauwkeurig zoeken en heeft de chip een grafische core minder.

iPhone 16e kopen: dit is de beste prijs

Wil je de nieuwe iPhone 16e kopen? Check dan altijd eerst onze iPhone 16e-prijsvergelijker voor het complete iPhone 16e-aanbod en alle actuele prijzen. Vergelijk eenvoudig en scoor de beste deal.