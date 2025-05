De iPhone 16e is een stuk goedkoper dan andere recente iPhones, maar je mist wel een aantal functies. Dit zijn de verschillen.

iPhone 16e: een stuk goedkoper, maar je mist wel de volgende functies

De iPhone 16e is een flink stuk goedkoper dan de reguliere iPhone 16, maar hij heeft ook een aantal features niet. Maar welke functies mis je in vergelijking met de andere iPhone 16-modellen? Wij vertellen je precies wat de belangrijkste verschillen met de andere modellen zijn.

iPhone 16e vs iPhone 16 (Plus) en iPhone 16 Pro (Max)

De iPhone 16e lijkt nog het meeste op de reguliere iPhone 16. En dat betekent dat hij (behalve de afmetingen) ook veel functies van de iPhone 16 Plus heeft. Maar niet alles is hetzelfde bij deze iPhones!

Camera: twee of drie lenzen

De iPhone 16 (Plus) heeft een dubbele camera met een 48 MP hoofdlens en een 12 MP ultragroothoeklens, terwijl de iPhone 16e alleen een 48 MP hoofdlens heeft. De iPhone 16 Pro (Max) heeft drie lenzen: een groothoeklens (48 MP), ultra-groothoeklens (48 MP) en een telelens (12 MP). Daarnaast heeft de iPhone 16 Pro (Max) ook een betere optische zoom (5x).

Geen cameraregelaar

De iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) beschikken over een speciale Camera Control-knop (cameraregelaar) voor snelle camerabediening. Deze knop ontbreekt op de iPhone 16e.

Geen MagSafe, wel draadloos opladen

Een van de andere functies die je moet missen bij de iPhone 16e is MagSafe voor magnetisch opladen en accessoires. De iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) hebben deze functie wel. Draadloos opladen is wel mogelijk op al deze iPhones, hoewel het draadloos opladen op de iPhone 16e wel een stuk langzamer is.

Dynamic Island vs notch

Op de iPhone 16 (Plus) en iPhone 16 Pro (Max) vind je boven aan het scherm een Dynamic Island, de iPhone 16e heeft slechts een notch. ​

Ultra-Wideband (UWB): waar ben je?

De iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) hebben de tweede generatie UWB-chip voor nauwkeurige locatiebepaling; de iPhone 16e mist deze functie. Dat betekent dat je bij Zoek mijn niet de functie nauwkeurig zoeken kunt gebruiken.

Batterijduur: beter dan de iPhone 16

Met de iPhone 16e doe je iets langer met de batterij dan de iPhone 16. ​Je moet dan denken aan gemiddeld een uurtje meer. De batterij van de iPhone 16 Plus, de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max gaan weer wel een stukje langer mee dan die van de iPhone 16e.

Afmetingen: kleiner dan de Pro-modellen

Tussen de iPhone 16 en de iPhone 16e zijn er geen grote verschillen. Het scherm van de iPhone 16 Plus (6,7 inch), iPhone 16 Pro (6,3 inch) en de iPhone 16 Pro Max (6,9 inch) zijn daarentegen een stukje groter dan die van de iPhone 16e (6,1 inch).

Chip: A16 vs A18 (Pro)

De iPhone 16e heeft een A16-chip. Deze chip is voor de komende jaren zeker snel genoeg. In de iPhone 16 zit een A18-chip. De chip is wat sneller, maar daar merk je bij standaardtaken op je iPhone niet heel veel van. De Pro-modellen hebben een chip die nog net iets beter is: de A18 Pro.

Prijzen: goedkoopste model van de iPhone 16

De iPhone 16e is het instapmodel met een lagere prijs (€ 637,-), terwijl de iPhone 16 (€ 767,99) meer geavanceerde functies biedt tegen een hogere prijs. De iPhone 16 Plus (€ 899,-), de iPhone 16 Pro (€ 1.002,-) en de iPhone 16 Pro Max (€ 1.203,99) zijn ook wat duurder.

Meer functies die de iPhone 16e niet heeft

Naast de functies hierboven, mis je nog een aantal andere zaken op de iPhone 16e. Zo hebben de Pro-modellen van de iPhone 16 ook ProMotion. ProMotion is een techniek op Apple-apparaten die voor een extra vloeiend beeld zorgt.

Het scherm past automatisch de verversingssnelheid aan tot wel 120 keer per seconde. Hierdoor voelen scrollen, typen en animaties veel soepeler aan. De iPhone 16e, iPhone 16 en iPhone 16 Plus zitten vast aan een verversingssnelheid van 60 keer per seconde.

Met Promotion hebben de Pro-modellen ook een Always on-scherm. Hiermee blijft de tijd (en achtergrond) zichtbaar op je iPhone, ook al heb je hem weggelegd.

iPhone 16e kopen

Vind je het niet erg om wat functies bij de iPhone 16e te missen in vergelijking met de andere iPhone 16-modellen? Dan is de iPhone 16e een prima telefoon voor een erg schappelijke prijs. De iPhone 16 kost bij Apple 719 euro, maar hij is online vaak goedkoper te vinden. Check daarom eerst altijd onze iPhone 16e-prijsvergelijker voor de beste prijzen.