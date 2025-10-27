iPhone 14 vs iPhone 17: hierdoor is overstappen de moeite waard

Heb je een iPhone 14 en vraag je je af of het een goed idee is om over te stappen naar de iPhone 17? Deze vergelijking geeft je het antwoord!

iPhonen 14 vs iPhone 17

Het mag duidelijk zijn dat de iPhone 17 beter is dan de iPhone 14. En dat zie je natuurlijk ook terug in de prijs. De relatief nieuwe iPhone 17 kost momenteel € 929,- en voor de iPhone 14 moet je nog zo’n € 528,- neertellen. De iPhone 14 komt uit 2022, dus houd er ook rekening mee dat je dan minder lang updates van Apple ontvangt. We leggen de toestellen naast elkaar.

Behuizing

De afmetingen van de twee iPhones zijn bijna hetzelfde. De iPhone 17 is alleen ietsje langer: 149,6 mm ten opzichte van 146,7 mm. De behuizingen zijn allebei van aluminium en ook qua gewicht is er nauwelijks verschil: de iPhone 14 weegt 172 gram, de iPhone 17 weegt 177 gram. Verder vind je in de behuizing van de iPhone 17 een cameraregelaar waarmee je allerlei camerafuncties kunt bedienen. Deze ontbreekt op de iPhone 14.

Er zit ook verschil in de kleuren van de toestellen. De iPhone 14 is verkrijgbaar in de kleuren Blauw, Paars, Geel, Middernacht, Sterrenlicht en Rood, de iPhone 17 is er in Lavendel, Saliegroen, Nevelblauw, Wit en Zwart.

Scherm

Hier zien we wel een verschil. De iPhone 14 heeft namelijk een scherm van 6,1 inch en de iPhone 17 heeft er een van 6,3 inch. Aangezien beide iPhones vrijwel even groot zijn, betekent dit dat de randen rond het scherm bij de iPhone 17 een stuk dunner zijn. De resolutie is logischerwijs ook anders. De iPhone 14 heeft een schermresolutie van 1170 x 2532 pixels, die van de iPhone 17 bedraagt 1206 x 2622 pixels.

Verder is de maximale helderheid van de iPhone 14 met 1200 nits een flink stuk lager dan die van de iPhone 17 (3000 nits). Hierdoor is het scherm van de iPhone 17 in direct zonlicht veel beter af te lezen. Bovendien is het glas van het scherm veel krasvaster en ook nog voorzien van een antireflectiecoating. Het scherm van de iPhone 17 is dan ook nog eens voorzien van ProMotion en always-on. Ook heeft de iPhone 17 een Dynamic Island en de iPhone 14 een notch. Al met al best veel en grote verschillen.

Camera

Ook wat betreft de camera zien we flinke verschillen tussen beide toestellen. De iPhone 14 heeft een 12-megapixel groothoekcamera en een 12-megapixel ultragroothoekcamera. De iPhone 17 heeft deze twee camera’s ook, maar dan allebei met 48 megapixel. Dat is natuurlijk een aanzienlijk verschil.

Ook de selfie-camera is verbeterd van een 12-megapixel groothoekcamera naar een 18-megapixel ultragroothoekcamera met Center Stage. Dat laatste zorgt ervoor dat je veel beter automatisch in beeld wordt gehouden.

Prestaties

De prestaties van de iPhone 17 liggen natuurlijk ook een stuk hoger. De iPhone 14 draait op de A15 Bionic-chip en heeft 6 GB aan werkgeheugen. Bij de iPhone 17 is dit opgevoerd naar de A19-chip met 8 GB werkgeheugen. Hierdoor is de iPhone 17 veel sneller en bovendien ook energiezuiniger. Overigens is de iPhone 17 alleen verkrijgbaar met 256 of 512 GB opslagruimte. De iPhone 14 is er daarnaast ook met 128 GB opslagruimte.

Batterij

Als we kijken naar de capaciteit van de batterijen in deze iPhones, lijkt het verschil nog meer te vallen. De iPhone 14 heeft er een van 3279 mAh, die van de iPhone 17 is 3692 mAh. Mede dankzij de zuinigere processor zien we wel een behoorlijk verschil in de batterijduur. Met de iPhone 14 kun je tot 20 uur video afspelen, maar met de iPhone 17 haal je zelfs 30 uur. Bovendien gaat opladen sneller: de iPhone 14 laad je in 30 minuten voor 50 procent op. De iPhone 17 doet dit in 20 minuten.

Voor- en nadelen

Voordelen iPhone 14 Veel goedkoper

Veel goedkoper Beschikbaar met minder opslagruimte (mocht je dat willen)

Beschikbaar met minder opslagruimte (mocht je dat willen) Verkrijgbaar in fellere kleuren (als je dat mooier vindt) Nadelen iPhone 14 Minder snel

Minder snel Minder goede camera’s

Minder goede camera’s Kortere batterijduur

Voordelen iPhone 17 Veel sneller

Veel sneller Veel betere camera’s

Veel betere camera’s Langere batterijduur Nadelen iPhone 17 Een flink stuk duurder

Een flink stuk duurder 128 GB opslagruimte is niet beschikbaar

128 GB opslagruimte is niet beschikbaar Mogelijk vind je de kleuren minder mooi

Conclusie

De iPhone 17 is overduidelijk op eigenlijk alle fronten een stuk beter dan de iPhone 14. Bij alledaags gebruik zul je zeker veel verschil merken in de snelheid van het toestel, de betere camera’s en de veel langere batterijduur. Het enige echte nadeel ten opzichte van de iPhone 14, is dat de prijs van het nieuwe toestel zoveel hoger is. Maar daar krijg je dus ook veel meer waar voor. Heb je al een iPhone 14, dan is een overstap naar de iPhone 17 zeker de moeite waard!

iPhone 14 of iPhone 17 kopen?

