iPhone 14 vs iPhone 16e: welke betaalbare iPhone is de beste?

Aan de buitenkant zijn er best wel wat overeenkomsten tussen de iPhone 14 en de nieuwe iPhone 16e – maar wat zijn de grootste verschillen?

iPhone 14 vs iPhone 16e

De iPhone 14 en de nieuwe iPhone 16e lijken niet alleen qua uiterlijk op elkaar, ze zijn ook te koop voor bijna dezelfde prijs. De iPhone 16e is met € 668,- momenteel slechts een paar tientjes duurder dan de iPhone 14 (€ 599,-). Reden genoeg om de twee toestellen eens naast elkaar te leggen.

Behuizing en scherm

Hier zijn nauwelijks verschillen te vinden tussen beide toestellen. Ze zien er hetzelfde uit en zijn ook exact even groot (146,7 x 71,5 x 7,8 mm). De iPhone 16e is alleen ietsje lichter: 167 gram ten opzichte van 172 gram. Ook hebben allebei de toestellen een Super Retina XDR OLED-scherm van 6,1 inch en een resolutie van 1170 x 2532 pixels.

Toch is er één belangrijk verschil te noemen tussen de behuizing van deze iPhones. De nieuwe iPhone 16e heeft namelijk een actieknop op de plek waar de iPhone 14 een mute-knop heeft. Je kunt de actieknop wel als mute-knop gebruiken, maar je kunt er ook een hele reeks andere functies aan toekennen.

Processor

Hier is wel een behoorlijk verschil te vinden: de iPhone 16e heeft namelijk een nieuwe A18-processor en de iPhone 14 draait nog op een A15 Bionic-chip. De A18 is niet alleen een stuk sneller maar ook zuiniger, wat een positief effect heeft op de batterijduur.

Werkgeheugen en opslagruimte

Ook qua werkgeheugen ligt de iPhone 16e een heel stuk voor op de iPhone 14: 8 GB ten opzichte van 6 GB. Die 8 GB zorgt ten eerste voor meer snelheid, maar Apple heeft het vooral gedaan voor de ondersteuning van Apple Intelligence. De opties voor opslagruimte zijn bij beide toestellen dan weer helemaal hetzelfde: 128 GB, 256 GB en 512 GB.

Camera’s

Het eerste wat opvalt als je de iPhone 16e en de iPhone 14 naast elkaar legt, is dat de 16e maar één lens heeft en de 14 twee. Op de iPhone 14 zijn dat een groothoek van 12 MP en een diafragma van f/1.5, en een ultragroothoek van 12 MP en een diafragma van f/2.4. Op de iPhone 16e is dat een groothoek van 48 MP en een diafragma van f/1.6. Bovendien kun je met die 48 MP-camera tot 2x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Je mist op de 16e dus een ultragroothoek, maar de hoofdcamera is vele malen beter dan die van de 14. Voor de meeste mensen is dat het belangrijkst.

De selfiecamera’s van beide toestellen zijn dan weer identiek.

Batterijduur

Dit is het punt waarop de iPhone 16e echt uitblinkt. Hij heeft om te beginnen een krachtige batterij met een capaciteit van 4005 mAh. Dat is een heel stuk meer dan de 3279 mAh van de iPhone 14. Toch kun je met een volle batterij op de iPhone 14 tot 20 uur video afspelen. Desondanks gaat de 16e hier met 26 uur ruimschoots overheen.

Opladen gaat bij beide toestellen ongeveer even snel. Tenminste, zolang je het bekabeld doet. De iPhone 16e heeft namelijk geen MagSafe. Je kunt wel draadloos kunt opladen, maar dat gaat de helft langzamer. Je laadt dan op met 7,5 W en niet met 15 W zoals de iPhone 14. Daarbij moet je zelf bepalen of de 16e goed op de oplader ligt, omdat deze niet magnetisch vastklikt. Dat kun je wel imiteren door een hoesje met MagSafe aan te schaffen, maar daardoor gaat het opladen niet sneller. Als je je iPhone ’s nachts oplaadt, is dat overigens geen probleem.

Overige verschillen

Het belangrijkste verschil is er een waar we hier helaas nog niets aan hebben en dat is Apple Intelligence. De iPhone 16e ondersteunt dit namelijk volledig, de iPhone 14 helemaal niet. Wil je een iPhone waarmee je Apple Intelligence kunt gebruiken op het moment dat het hier beschikbaar komt, dan kies je dus voor de iPhone 16e.

In tegenstelling tot de iPhone 16e heeft de iPhone 14 Ultra Wideband (UWB) ondersteuning. Daardoor kun je nauwkeurig zoeken via de Zoek mijn-app. Dat kan de iPhone 16e dus niet. Verder heeft de iPhone 14 nog een Lightning-aansluiting. Pas met de komst van de iPhone 15-serie hebben alle iPhones een USB-C aansluiting gekregen. Heb je nog een oude oplader, dan past die waarschijnlijk gewoon op de 14. Aan de andere kant ben je met de 16e beter op de toekomst voorbereid.

Een ander ding is dat de iPhone 16e alleen maar verkrijgbaar is in Zwart en Wit. Wil je liever een kleurtje, dan kun je bij de iPhone 14 naast Zwart en Wit ook kiezen voor Rood, Blauw, Geel of Paars.

Conclusie: iPhone 14 vs iPhone 16e

Wil je een iPhone die op de toekomst is voorbereid, dan kies je de iPhone 16e. Je hebt dan een betere camera, een langere batterijduur, een USB-C aansluiting, een actieknop, een snelle processor met veel werkgeheugen en ondersteuning voor Apple Intelligence.

Je moet het dan wel doen zonder MagSafe, zonder Ultra Wideband-ondersteuning en zonder ultragroothoeklens. En je kunt alleen maar kiezen voor Zwart of Wit. Kies je voor de iPhone 14, dan is het dus precies andersom.

iPhone 16e kopen?

