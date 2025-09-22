iPhone 13 vs iPhone 17: nu is het écht tijd om over te stappen

Heb je een iPhone 13 en twijfel je over een overstap naar de iPhone 17? We leggen ze naast elkaar zodat je gemakkelijk de juiste keuze maakt!

iPhone 13 vs iPhone 17

Misschien twijfelde je na het verschijnen van de iPhone 16 al of je moest overstappen, maar heb je dat toen niet gedaan. In dat geval zit je nu waarschijnlijk met dezelfde vraag. We vergelijken de iPhone 13 met de iPhone 17 en leggen je uit waarom het een goed idee is om nu wel over te stappen.

iPhone 13 iPhone 17 6,1 inch Super Retina XDR OLED 6,3 inch Super Retina XDR OLED A15-chip A19-chip 128 GB, 256 GB, 512 GB opslagruimte 256 GB, 512 GB opslagruimte 4 GB werkgeheugen 8 GB werkgeheugen Tot 19 uur video afspelen Tot 30 uur video afspelen Groen, Roze, Blauw, Middernacht, Sterrenlicht, Rood Lavendel, Saliegroen, Nevelblauw, Wit, Zwart € 515,- € 969,-

Behuizing

Hoewel de iPhone 17 een groter scherm heeft, zijn de afmetingen nauwelijks groter dan die van de iPhone 13. De iPhone 13 meet 146,7 x 71,5 x 7,7 mm, de iPhone 17 is met 149,6 x 71,5 x 8 mm vooral ietsje langer. Maar het verschil is niet zo groot. De nieuwe iPhone is ook maar 3 gram zwaarder (177 gram t.o.v. 174 gram).

Scherm

Ondanks de minimale toename in formaat, is het scherm van 6,1 inch op de iPhone 13 naar 6,3 inch op de iPhone 17 gegaan. Hierdoor is ook de resolutie groter geworden: 1170 x 2532 pixels op de iPhone 13, 1206 x 2622 pixels op de iPhone 17. Daarbij is de maximale helderheid flink hoger geworden. Van maximaal 1200 nits op de iPhone 13 tot maximaal 3000 nits op de iPhone 17. Bovendien is het scherm van de iPhone 17 voorzien van ProMotion en always-on.

Camera

Als we kijken naar de camera zien we nog grotere verschillen. De iPhone 13 heeft een 12-megapixel groothoekcamera en en 12-megapixel ultragroothoekcamera. De iPhone 17 heeft ook een groothoek- en een ultragroothoekcamera, maar dan wel allebei met 48 megapixel. Daarmee maak je foto’s met superhoge resolutie. Bovendien is de iPhone 17 voorzien van een macrofunctie en kun je de nieuwste fotografische stijlen gebruiken.

Ook de frontcamera is flink verbeterd. Op de iPhone 13 zit een groothoekcamera is die beperkt tot 12 megapixel, op de iPhone 17 zit een 18-megapixel ultragroothoekcamera met Center Stage. Dat is een functie die helpt om jezelf automatisch in het midden van het beeld te houden.

Prestaties

Ook qua prestaties heeft de ontwikkeling niet stilgestaan. Waar de iPhone 13 nog op een A15-chip draait, heeft de iPhone 17 inmiddels een A19-chip. Dat levert al flink wat meer snelheid op en zorgt er ook voor dat er minder energie wordt verbruikt. Daarbij is de hoeveelheid werkgeheugen intussen maar liefst verdubbeld. Van 4 naar 8 GB. Dit betekent ook dat de iPhone 17 Apple Intelligence ondersteund, in tegenstelling tot de iPhone 13.

Batterij

De capaciteit van de iPhone 17-batterij is een stukje hoger dan die van de iPhone 13: 3692 mAh ten opzichte van 3240 mAh. In combinatie met de veel zuinigere processor heeft de iPhone 17 een veel betere batterijduur; je kunt er tot wel 30 uur video afspelen. Dat is veel meer dan de maximaal 19 uur die je met de iPhone 13 haalt. Bovendien gaat het opladen nu sneller. De 13 laad je voor 50 procent op in 30 minuten, de nieuwe iPhone laad je voor de helft op in slechts 20 minuten.

Overige vernieuwingen

Naast alle verbeteringen die we hebben genoemd, heeft de iPhone 17 ook nog een aantal vernieuwingen. Zo heeft de 17 een actieknop waar de iPhone 13 een mute-knop heeft. Aan die knop kun je zelf een functie toewijzen die je handig vindt. Aan de andere kant heeft de 17 ook nog een cameraregelaar, die op de 13 ontbreekt. Daarmee kun je snel de camera openen en algemene camera-instellingen aanpassen.

Conclusie: iPhone 13 vs iPhone 17

Het verschil tussen de iPhone 13 en de iPhone 17 is uiteraard behoorlijk groot. De iPhone 17 scoort eigenlijk op alle fronten veel beter dan de 13. De hogere snelheid, de betere camera’s en de langere batterijduur zijn allemaal zaken die je in de praktijk zeker zult merken. Daarbij krijg je officieel nog maar een jaar updates voor de iPhone 13 (in de praktijk wellicht nog wel langer). Het einde komt hoe dan ook langzaamaan in zicht komt. De iPhone 17 is daarentegen op de toekomst voorbereid met ondersteuning voor Apple Intelligence.

iPhone 17 kopen?

