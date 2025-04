De iPhone 13 was een populair toestel maar is het slim om in 2025 dit toestel nog te kopen? En welke iPhone moet je dan kiezen?

Is het slim om nu nog een iPhone 13 te kopen?

De iPhone 13 verscheen in september 2021 en dat maakt hem inmiddels zo’n 3,5 jaar oud. Is het daarom nog verstandig om nu nog een iPhone 13 te kopen? Als we heel kort door de bocht gaan, dan kan de iPhone 13 nog steeds wel een paar jaar mee. Alleen moet je er wel rekening mee houden dat je een behoorlijk aantal functies mist van nieuwe iPhones.

Vergeet niet dat de iPhone 13 niet zo lang meer updates krijgt. Waarschijnlijk kun je met het toestel nog makkelijk een tijdje vooruit, maar de updates van Apple zullen na zo’n 3 tot 4 jaar gaan stoppen. Je kunt je iPhone dan gewoon blijven gebruiken, maar hij krijgt dan niet meer de nieuwste updates van iOS.

Daarnaast is de prijs een belangrijk punt. De iPhone 13 kost op dit moment € 489,-. Maar voor een refurbished toestel ben je € 289,99 kwijt. Dat prijsverschil is best groot. Handig om te weten: voor de Apple’s nieuwste budget-iPhone, de iPhone 16e moet je € 639,- neertellen.

Het prijsverschil met de iPhone 16e is niet zo heel groot, maar het verschil in functies wel. Daarnaast kun je nog jaren vooruit met de iPhone 16e. Dus een nieuwe iPhone 13 is eigenlijk te duur voor wat je krijgt. Het is dan slimmer om iets meer neer te leggen en voor een iPhone 16e te gaan.

Kijk je echter naar de prijzen van een refurbished iPhone 13 (€ 289,99), dan is het toestel nog wel het overwegen waard als je op zoek bent naar een zo goedkoop mogelijke iPhone. En we moeten eerlijk zijn, met een iPhone 13 kun je best nog een paar jaar vooruit. Maar vergeet niet dat je dan de nieuwste functies (en zaken als Apple Intelligence) wel moet missen.

Ben je op zoek bent naar de kleinste iPhone? Dan moet je ook bij de iPhone 13 zijn. Want dit is het laatste iPhone model waar ook een mini-versie van is uitgebracht. Houd er wel rekening mee dat de iPhone 13 mini op dit moment alleen nog refurbished te koop is vanaf € 269,99).

De iPhone 13 in het kort

De iPhone 13 is er in verschillende kleuren en heeft 5G. Dit zijn de belangrijkste specificaties van het toestel.

6,1 inch Super Retina display, met een notch;

Dubbele camera (12 megapixel), diagonaal geplaatst;

Vijf kleuren: blauw, rood, roze, zilver, zwart en groen;

Beschikbare opslag: 128, 256 en 512 GB;

A15 Bionic chip;

5G ondersteuning.

De iPhone 13 mini heeft dezelfde specificaties, maar is alleen wat kleiner. Het display van de iPhone 13 mini is 5,4 inch.