Heb je deze iPhone nog? Dan is het binnenkort tijd om een nieuwe te halen

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
25 februari 2026, 15:39
2 min leestijd
Heb je deze iPhone nog? Dan is het binnenkort tijd om een nieuwe te halen

Gebruik jij nog een iPhone van een aantal jaar geleden? Let dan goed op, want voor gebruikers met deze oudere iPhone is het binnenkort tijd om een nieuwe te halen.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 11-serie

Apple werkt weer aan een grote software-update voor de iPhone! In 2026 is iOS 27 de belangrijkste softwareversie voor je iPhone. Met de update komen veel nieuwe functies en verbeteringen naar je iPhone, mits die ondersteuning heeft voor iOS 27. Bij het uitbrengen van nieuwe iOS-versies vallen vrijwel ieder jaar iPhones af. Deze toestellen hebben geen ondersteuning voor de software-update en missen de nieuwste functies.

In 2025 vielen de iPhone XS, iPhone XS Max en de iPhone XR af bij de release van iOS 26. De oudste toestellen die met iOS 26 werken zijn de iPhone 11, iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max, waardoor deze iPhones mogelijk geen ondersteuning meer hebben voor iOS 27. Heb je nog één van deze iPhones? Dan wordt het binnenkort tijd voor een nieuwe iPhone, zodat je zeker weet dat je later dit jaar iOS 27 kunt installeren.

iphone 11 pro

Ondersteuning voor iOS 27

Apple heeft nog geen officiële lijst gepubliceerd, waarin alle iPhones met ondersteuning voor iOS 27 onder elkaar staan. Dat doet het bedrijf pas in juni, als iOS 27 is gepresenteerd bij de WWDC. Die maand weet je zeker of de iPhone 11-serie werkt met de nieuwe iOS-versie, maar dan is het eigenlijk al te laat. Zeker als je jouw oude iPhone nog wilt doorverkopen is het aan te raden om binnenkort al een nieuwe te halen.

De waarde van eerdere iPhones daalt doorgaans behoorlijk, zodra duidelijk is dat ze geen grote updates meer ontvangen. Bij de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max is nu nog niet helemaal zeker of ze ondersteuning verliezen in 2026. Dit is daarom hét moment om binnenkort een nieuwe iPhone te halen, als je nog een iPhone 11 of iPhone 11 Pro (Max) hebt. Met een nieuwere iPhone weet je zeker dat je in september aan de slag kunt met alle features van iOS 27.

iphone 11 pro max

Nieuwe iPhone halen

Je kunt bovendien nog geld verdienen met je huidige iPhone 11, iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max. Deze toestellen kun je doorverkopen of inruilen bij het halen van een nieuwe iPhone. Het geldbedrag dat je voor je iPhone 11 kunt vragen is nu hoger dan na de release van iOS 27. Wacht dus niet te lang met het halen van een nieuwe iPhone, omdat je steeds minder geld kunt vragen voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max. Bekijk hier hoeveel je iPhone nog waard is:

Oude iPhone doorverkopen

Heb je nog een iPhone 11 of iPhone 11 Pro (Max) en wil je binnenkort een nieuwe iPhone halen? Het is dan aan te raden om voor de iPhone 16 of iPhone 17 te kiezen. Deze toestellen werken met alle functies van Apple Intelligence en krijgen de komende jaren nog grote software-updates. De iPhones zijn inmiddels behoorlijk in prijs gedaald, waardoor je niet meer de hoofdprijs betaalt voor de nieuwste functies. Bekijk hier de laagste prijzen van de iPhone 16 en de iPhone 17:

Apple iPhone 16 deals

Abonnement
Los toestel
Refurbished

Apple iPhone 16

128 GB

5G

€ 659,00

2 dagen

Bekijk bij bol.com plaza
bol.com plaza

Apple iPhone 16

128 GB

5G

€ 724,00

1 dag

Bekijk bij Phonemarket.nl
Phonemarket.nl

Apple iPhone 16

128 GB

5G

€ 729,00

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel
Vergelijk alle Apple iPhone 16 prijzen

Apple iPhone 17 deals

Abonnement
Los toestel
Refurbished

Apple iPhone 17

256 GB

5G

€ 858,00

2 dagen

Bekijk bij bol.com plaza
bol.com plaza

Apple iPhone 17

256 GB

5G

€ 929,00

1 dag

Bekijk bij Phonemarket.nl
Phonemarket.nl

Apple iPhone 17

256 GB

5G

€ 939,00

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel
Vergelijk alle Apple iPhone 17 prijzen
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
iPhone iPhone Apple iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max

Bekijk ook

Koopadvies: welke iPhone moet je kopen voor de feestdagen?

Koopadvies: welke iPhone moet je kopen voor de feestdagen?

15 november 2022

Koopadvies 2022: de beste budget-iPhone voor minder dan 600 euro

Koopadvies 2022: de beste budget-iPhone voor minder dan 600 euro

26 juli 2022

Koopadvies: een goedkope iPhone vs een betaalbare Android-smartphone

Koopadvies: een goedkope iPhone vs een betaalbare Android-smartphone

18 februari 2022

Moet ik overstappen naar de iPhone 12? Aankoopadvies per iPhone-model

Moet ik overstappen naar de iPhone 12? Aankoopadvies per iPhone-model

6 november 2020

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 11
Apple iPhone 11

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren