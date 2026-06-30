Met iPadOS 27 neemt Apple afscheid van een paar oudere iPads. Deze modellen moet je daarom niet meer kopen.

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Deze iPads moet je in 2026 níét meer kopen (om deze reden)

Ben je van plan om in 2026 een iPad te kopen? Dan is het verstandig om even goed op te letten welk model je kiest. Sommige oudere iPads lijken extra aantrekkelijk door hun lage prijs, maar vaak krijgen die geen update meer naar iPadOS 27. En dat maakt ze meteen een stuk minder interessant.

Apple brengt iPadOS 27 later dit jaar uit en daarmee vallen opnieuw een paar oudere modellen af. Deze iPads kregen nog wél iPadOS 26, maar zijn niet meer geschikt voor iPadOS 27:

Zie je een van deze modellen als aanbieding voorbij komen? Dan kun je ze beter laten liggen. Ze werken voorlopig nog wel, maar je mist straks nieuwe functies, verbeteringen en op termijn ook belangrijke beveiligingsupdates.

Vooral bij een iPad die je nog jaren wilt gebruiken, is dat zonde van je geld. Om die reden kun je beter ook de reguliere iPad (ook die uit 2025) links laten liggen. Die heeft namelijk géén ondersteuning voor Apple Intelligence.

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Dat betekent ook weer niet dat je per se het duurste model moet kopen. Er zijn genoeg iPads die wél klaar zijn voor iPadOS 27. Een goede keuze is dan de vorige iPad Air, die uit 2025 met een M3-chip. Deze iPad is er in 11 en 13 inch en is een goede keuze als je veel multitaskt, tekent of de iPad als laptopvervanger gebruikt.

Wil je liever een kleinere iPad? Dan is de iPad mini uit 2024 met A17 Pro-chip nog steeds een slimme optie. Deze tablet heeft ondersteuning voor Apple Intelligence en werkt samen met de Apple Pencil Pro.