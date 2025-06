iPad 2025 vs Oppo Pad SE: dit is de beste betaalbare tablet

Oppo heeft onlangs de Pad SE uitgebracht, een tablet die nog iets goedkoper is dan de iPad van Apple. Dit zijn de belangrijkste verschillen.

iPad 2025 vs Oppo Pad SE

Ben je op zoek naar een betaalbare iPad, dan heb je bij Android erg veel keuze en bij Apple kom je bij de ‘gewone’ iPad uit. Een van de nieuwste Android-tablets is de Oppo Pad SE. We zetten de verschillen tussen deze tablet en de iPad 2025 voor je op een rij.

Apple iPad 2025 Oppo Pad SE 11 inch Liquid Retina IPS LCD 11 inch IPS LCD A16 Bionic Mediatek Helio G100 Max. 512 GB Max. 256 GB Max. 6 GB Max. 8 GB 8686 mAh 9340 mAh Zilver, Blauw, Roze, Geel Zilver, Blauw € 380,- € 269,-

Behuizing

We beginnen met de kleinste verschillen en dat zijn de afmetingen van beide tablets. de iPad 2025 meet 248,6 x 179,5 x 7 mm en de Oppo Pad SE komt op 254,9 x 166,5 x 7,4 mm. Dit betekent dat de Oppo iets langer is maar vooral dat de iPad breder is. Daarbij is de Oppo duidelijk het zwaarst: 527 g ten opzichte van 477 g. Dat is ook iets wat opvalt wanneer je de Oppo voor het eerst vastpakt: het relatief hoge gewicht. Beide tablets hebben een matte metalen achterkant.

Scherm

Kijken we naar de schermen van de twee tablets, dan worden de verschillen al wat groter. Hoewel ze allebei 11 inch groot zijn, is de resolutie van de iPad met 1640 x 2360 pixels toch wel flink groter dan die van de Oppo (1200 x 1920 pixels). Wat verder direct opvalt, is dat het scherm van de Oppo een veel minder grote kijkhoek heeft dan het scherm van de iPad.

Camera

Bij de camera’s van beide tablets worden de verschillen nog groter. De iPad heeft namelijk een camera van 12 megapixel en die van de Oppo blijft steken op 5 megapixel. Voor de frontcamera oftewel selfiecamera geldt exact hetzelfde: 12 megapixel voor de iPad, 5 megapixel voor de Oppo.

Nou zijn de camera’s van de iPad al niet echt geweldig, dus het mag duidelijk zijn dat je van die van de Oppo al helemaal niet veel moet verwachten. Je kunt ermee videobellen, maar daar is ook wel alles mee gezegd. Desondanks zit er een flinke lens op de Oppo, die in landschapsmodus eigenlijk ook wel een beetje in de weg zit.

Prestaties

Qua prestaties zien we ook verschillen, maar op papier zijn ze tegenovergesteld tot de verschillen die we tot nog toe hebben gezien. Daar bedoelen we mee dat de Oppo een octa-core processor heeft en de iPad een 5-core processor. Daarbij blijft de iPad steken op 6 GB werkgeheugen en kun je bij de Oppo kiezen voor 8 GB.

Dat wil overigens nog niet zeggen dat de Oppo beter presteert. We hebben de prestaties niet 1-op-1 kunnen vergelijken, maar wel los van elkaar (met enige tijd ertussen). Onze ervaring qua prestaties ligt ongeveer gelijk. Beide tablets zijn geschikt voor alledaags gebruik, maar ze presteren ook zeker niet uitzonderlijk goed.

Overigens kun je alleen bij de iPad kiezen voor 512 GB opslagruimte. De Oppo is alleen in 128 GB en 256 GB beschikbaar. Daarbij draait de iPad natuurlijk op iPadOS en de Oppo op ColorOS, een aangepaste versie van Android. Je krijgt bij beide toestellen wel ruim lang genoeg ondersteuning en updates.

Batterij

Dit is het grootste pluspunt van de Oppo Pad SE: de batterij met een capaciteit van 9340 mAh. Om te beginnen is die batterij krachtiger dan die van de iPad (8686 mAh). Vervolgens is de batterijduur van de Oppo ook echt heel lang. Oppo geeft zelf aan dat je met een volle lading tot 11 uur onafgebroken video’s kunt kijken, of 80 uur muziek luisteren. Bij licht alledaags gebruik, kun je er zelfs zo’n twee dagen mee doen. Dat haal je met de iPad waarschijnlijk niet. Volgens Apple kun je met de iPad zo’n 10 uur surfen of video’s kijken.

Prijzen

Een groot voordeel van de Oppo Pad SE is dat de prijs ruim 100 euro lager ligt dan die van de iPad 2025: € 269,- ten opzichte van € 380,-. Of je die meerprijs voor de iPad over hebt, is natuurlijk heel persoonlijk. We zetten alle voor- en nadelen nog een keer voor je op een rij.

Voordelen iPad 2025 Hogere resolutie + betere kijkhoek

Betere camera

Optie voor 512 GB opslagruimte Nadelen iPad 2025 Duurder

Minder goede batterijduur

Minder werkgeheugen

Voordelen Oppo Pad SE Uitstekende batterijduur

Meer werkgeheugen

Goedkoper Nadelen Oppo Pad SE Lagere resolutie + slechtere kijkhoek

Geen beste camera

Geen 512 GB opslagruimte

Conclusie: iPad 2025 vs Oppo Pad SE

Over het geheel genomen is de iPad 2025 de winnaar in deze vergelijking. Hij is op meer punten beter dan de Oppo, maar daardoor ook duurder. Desondanks kan de Oppo Pad SE ook een goede keuze zijn. Namelijk als je vooral een goedkope tablet wilt voor eenvoudige alledaagse taken, met een lange batterijduur en je geeft niks om een slechte camera, lage resolutie en beperkte hoeveelheid opslagruimte. Het ligt er dus maar wat je belangrijk vindt en wat je ermee gaat doen.

iPad 2025 kopen?

