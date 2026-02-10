iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2025: is overstappen de moeite waard?

Heb je een iPad Pro 2022 en overweeg je de overstap naar een iPad Pro 2025, dan helpt dit artikel jou met het maken van de beste keuze!

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2025

De iPad Pro 2022 en de iPad Pro 2025 worden respectievelijk ook wel de iPad Pro M2 en de iPad Pro M5 genoemd. Daarmee hebben we al direct een groot verschil te pakken: een M2-chip en een M5-chip. We zetten de overige verschillen ook voor je op een rij.

iPad Pro 2022 iPad Pro 2025 11 of 12,9 inch Liquid Retina display 11 of 13 inch Ultra Retina display M2-chip

M5-chip Max. 2 TB opslagruimte Max. 2 TB opslagruimte 8 GB werkgeheugen (16 GB bij 1 en 2 TB) 12 GB werkgeheugen (16 GB bij 1 en 2 TB) Tot 10 uur video afspelen Tot 10 uur video afspelen Spacegrijs, Zilver Spacezwart, Zilver € 899,- € 997,90

Behuizing

Qua afmetingen en gewicht zijn er wel verschillen tussen de iPad Pro 2022 en de iPad Pro 2025, maar die verschillen zijn niet zo groot:

Model Afmetingen 11 inch Gewicht 11 inch Afmetingen 13 inch Gewicht 13 inch iPad Pro 2022 247,6 x 178,5 x 5,9 mm 466 gram 280,6 x 214,9 x 5,9 mm 641 gram iPad Pro 2025 249,7 x 177,5 x 5,3 mm 444 gram 281,6 x 215,5 x 5,1 mm 579 gram

Beide behuizingen hebben een aluminium achterkant en een glazen voorkant. De iPad Pro 2022 heeft nog een slot voor een (nano)simkaart. De iPad Pro 2025 heeft dit niet, want die werkt alleen met een eSIM. Al met al geen directe reden om over te stappen.

Scherm

Hoewel de afmetingen van de schermen nagenoeg gelijk zijn, is het Ultra Retina-scherm van de iPad Pro 2025 toch heel wat beter het Liquid Retina-scherm van de 2022. Bovendien is het scherm dankzij de maximale helderheid van 1000 nits (bij HDR-content zelfs 1600 nits) beter in direct zonlicht af te lezen dan het scherm van de iPad Pro 2022 (600 nits). Ook heb je bij de nieuwste iPad Pro de mogelijkheid om te kiezen voor glas met nanotextuur (bij 1 en 2 TB-uitvoeringen).

Heb je behoefte aan een zo goed mogelijk scherm, dan draagt het betere scherm van de iPad Pro 2025 mogelijk bij aan de redenen om over te stappen. Bij alledaags gebruik heb je echter ruim voldoende aan het scherm van de iPad Pro 2022. Voor de meeste mensen zal dit dan ook geen reden zijn om over te stappen.

Camera

De camera is op een iPad nooit erg bijzonder en dat is ook niet nodig. De 12 megapixel-camera’s op allebei deze iPad Pro’s zijn prima. De iPad Pro 2022 heeft nog een tweede camera van 10 megapixel, maar veel voegt dit niet toe. Uiteraard is het ook geen reden om over te stappen. Hetzelfde geldt voor de 12 megapixel-camera’s aan de voorkant van beide iPads. Heel bruikbaar om mee te videobellen en meer doe je er waarschijnlijk toch niet mee.

Prestaties

Hier zien we eigenlijk het grootste verschil tussen beide iPads. Een M2-chip of een M5-chip, dat is toch wel een behoorlijk verschil. En dat geldt ook voor 8 GB of 12 GB werkgeheugen. Beide iPads hebben in elk geval wel ondersteuning voor Apple Intelligence.

Doe je niks bijzonders met je tablet, dan kun je met de iPad Pro 2022 waarschijnlijk nog prima uit de voeten. Heb je regelmatig het gevoel dat je tablet langzaam is? Dan merk je vermoedelijk heel veel verschil wanneer je een iPad Pro 2025 probeert. Voer je ook zwaardere taken zoals videobewerking uit, dan is de iPad Pro 2025 zonder meer veel beter geschikt. In dat geval is overstappen zeker aan te raden.

Batterij

Ook al heeft de iPad Pro 2025 met 8160 mAh een krachtigere batterij dan de iPad Pro 2022 (7538 mAh), Apple weet het bij tablets praktisch altijd voor elkaar te krijgen dat de batterijduur gelijk blijft. In dit geval is dat 10 uur video kijken op beide iPads. Hier dus geen reden om over te stappen.

Overig verschillen

Andere verschillen die we nog tegenkomen, zijn een C1X-modem en een N1-chip. Dankzij het C1X-modem is de iPad Pro 2025 sneller en efficiënter wanneer je een mobiele verbinding gebruikt. Daarnaast zorgt de N1-chip ervoor dat de iPad Pro 2025 WiFi 7 ondersteunt. Dit zorgt met name voor betere prestaties wanneer je met een 5 GHz-netwerk bent verbonden. Dat is leuk, maar waarschijnlijk ook niet echt een reden om over te stappen. Net zoals de andere verschillen zoals standaard wat meer opslagruimte en de optie om bij 1 en 2 TB te kiezen voor glas met nanotextuur.

Prijzen

Apple verkoopt de iPad Pro 2022 niet meer, dus daar kunnen we geen prijzen meer vergelijken. Je vindt deze iPad zeker nog wel in webshops. Het verschil in prijs is echter niet bijzonder groot. Je koopt de iPad Pro 2022 voor zo’n € 899,-. De iPad Pro 2025 is met € 997,90 echter niet héél veel duurder. Kies je de iPad Pro 2022, dan kun je wel nog wat geld besparen als je voor een refurbished model kiest. In dat geval betaal je zo’n € 542,99.

Conclusie: iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2025

Er zijn maar een paar echt grote verschillen tussen deze iPads. Het scherm van de iPad Pro 2025 is een stuk beter, en je krijgt een veel snellere processor met heel wat meer werkgeheugen. Nou merk je dat vooral goed bij zware taken zoals videobewerking. Maar als je al een iPad Pro 2022 hebt, is de kans groot dat je daadwerkelijk dergelijke dingen doet met je iPad. Het is immers de belangrijkste reden om überhaupt voor een Pro-model te kiezen. In dat geval is overstappen dan ook de moeite waard. De iPad Pro 2025 is heel wat krachtiger en daar profiteer je dan optimaal van.

iPad Pro 2025 kopen?

Ben je van plan om over te stappen naar een iPad Pro 2025? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!