iPad Air vs iPad Pro – zo weet je wat voor jou de beste keuze is

Twijfel je of je de iPad Air 2025 of de iPad Pro 2024 moet kopen? We zetten de verschillen op een rij zodat je een gedegen keuze kunt maken.

iPad Air vs iPad Pro

De iPad Air is sinds de nieuwste versie net als de iPad Pro verkrijgbaar in twee verschillende formaten. Of je nu voor de Air of voor de Pro kiest, de tablets zijn nagenoeg even groot en even zwaar. Ook de camera’s zijn op beide toestellen grotendeels hetzelfde. Maar daar houden de overeenkomsten al zo’n beetje op. We richten ons in dit artikel dan ook voornamelijk op de verschillen. Dit zijn de belangrijkste:

iPad Air iPad Pro Liquid Retina LCD Ultra Retina XDR OLED M3-chip M4-chip Max. 1 TB opslagruimte Max. 2 TB opslagruimte 8 GB werkgeheugen Tot 16 GB werkgeheugen Batterij van 7606 mAh / 9705 mAh Batterij van 8160 mAh / 10290 mAh Spacegrijs, Blauw, Paars en Sterrenlicht Zilver en Spacezwart € 649,- € 1.109,-

Behuizing

Zoals gezegd is er niet veel verschil tussen de tablets als het gaat om de behuizing, die van glas en aluminium is gemaakt. De 11-inch versie van de iPad Air meet 247,6 x 178,5 x 6,1 mm en die van de iPad Pro 249,7 x 177,5 x 5,3 mm. Het gewicht is respectievelijk 460 g en 444 g. De 13-inch versie van de iPad Air heeft de afmetingen 280,6 x 214,9 x 6,1 mm en die van de iPad Pro 281,6 x 215,5 x 5,1 mm. Hier is het gewicht respectievelijk 616 g en 579 g.

De iPad Air-modellen werken met Touch ID in de knop aan de bovenkant. De Pro-modellen zijn voorzien van Face ID. Ook hebben de Pro-modellen vier luidsprekers en moeten de Air-modellen het doen met twee.

Scherm

Er is wel een groot verschil als we kijken naar het scherm van de iPad Air en de iPad Pro. De Air heeft namelijk een Liquid Retina LCD en de Pro een Ultra Retina XDR OLED. Daarbij is de maximale helderheid van de Pro dubbel zo hoog en is het scherm van de Pro voorzien van ProMotion.

Er is ook een verschil resolutie. Het scherm van de 11-inch iPad Air heeft een resolutie van 1640 x 2360 pixels en dat van de 11-inch iPad Pro 1668 x 2420 pixels. Bij de schermen van de 13-inch versies is het respectievelijk 2048 x 2732 pixels en 2064 x 2752 pixels. Bovendien zijn de schermen van de iPad Pro’s voorzien van een antireflectiecoating.

Camera

De camera’s van de tablets verschillen dan weer nauwelijks van elkaar. Het zijn allemaal 12MP-camera’s met een diafragma van f/1.8. De Pro-modellen hebben daarnaast wel een LiDAR scanner voor het bepalen van de diepte en kunnen video opnemen in ProRes.

Aan de voorkant hebben alle modellen een ultragroothoekcamera van 12 megapixel. Die van de Pro-modellen is daarbij voorzien van gezichtsdetectie en een panoramafunctie. Ook kun je met de Pro’s video’s opnemen in HDR.

Prestaties

De iPad Pro levert beduidend betere prestaties dankzij de M4-chip en de iets krachtigere GPU. Bovendien kun je voor 16 GB werkgeheugen kiezen als je voor 1 TB of 2 TB opslagruimte gaat. Dat betekent overigens niet dat de iPad Air slecht presteert, maar met een M3-chip en 8 GB werkgeheugen houdt hij de Pro nou eenmaal niet bij. Voor huis-tuin-en-keukengebruik zijn beide iPads ruimschoots snel genoeg.

Batterij

Als we kijken naar de batterijen van de iPads zien we zowel overeenkomsten als verschillen. De verschillen zitten in de capaciteit van de batterijen, de overeenkomsten in de batterijduur. De Air-modellen hebben batterijen met een capaciteit van respectievelijk 7606 mAh en 9705 mAh. Volgens Apple zijn deze goed voor maximaal 10 uur internetten via wifi of video’s kijken.

In de Pro-modellen zitten batterijen met een capaciteit van 8160 mAh (11-inch model) en 10290 mAh (13-inch model). Ook hiervoor geeft Apple aan dat je maximaal 10 uur kunt internetten via wifi of video’s bekijken. Voor de batterijduur maakt het in de praktijk dus niet uit welke iPad je kiest.

Prijzen

Er is een behoorlijk verschil in prijs, namelijk zo’n 450 euro. Of dat verschil de moeite waard is, is heel persoonlijk. Het hangt vooral af van wat je met de iPad gaat doen. Als daar dingen bij zitten die heel veel rekenkracht vergen, dan kan het al snel zo zijn dat je beter de iPad Pro kunt kopen. Zo niet, dan heb je waarschijnlijk ruimschoots genoeg aan de iPad Air.

Voor- en nadelen

Voordelen iPad Air:

Betaalbaar

Prima geschikt voor alledaags gebruik

Nadelen iPad Air:

Minder geschikt voor (grafisch) zware taken

Minder goed scherm zonder ProMotion en antireflectiecoating

Voordelen iPad Pro:

Zeer krachtige tablet

Beter scherm met Face ID

Nadelen iPad Pro:

Erg prijzig

Conclusie: iPad Air vs iPad Pro

Over het geheel genomen is de iPad Air voor de meeste gebruikers de beste optie. Dat komt met name doordat deze iPad ruim krachtig genoeg is voor wat ze er mee doen. Het is voor die mensen niet de moeite waard om zo’n 450 euro meer te betalen voor Face ID, audio met vier luidsprekers en een ProMotion OLED-beeldscherm. Alleen professionals die behoefte hebben aan grotere hoeveelheden werkgeheugen en opslagruimte, en een mat OLED-beeldscherm hebben echt baat bij de aanschaf van een iPad Pro. Bovendien biedt de iPad Air de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

iPad Air kopen?

