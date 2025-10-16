iPad Air 2025 vs iPad Pro 2025: hoe groot zijn de (prijs)verschillen?

Apple heeft op woensdag 15 oktober 2025 de iPad Pro M5 uitgebracht – tijd voor een vergelijking met de iPad Air M3, die er sinds maart is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Inhoud Behuizing Scherm Camera Prestaties Batterij Prijzen Conclusie

iPad Air 2025 vs iPad Pro 2025

Ben je op zoek naar een moderne iPad? Dan wil je vast weten welke beter bij je past: de iPad Air 2025 of de nieuwe iPad Pro 2025. We leggen ze naast elkaar en vertellen je welke verschillen er zijn tussen de beide tablets.

iPad Air 2025 iPad Pro 2025 11 of 13 inch Liquid Retina display 11 of 13 inch Ultra Retina XDR display met ProMotion M3-chip M5-chip Max. 1 TB Max. 2 TB 8 GB werkgeheugen 12 GB werkgeheugen Tot 10 uur video afspelen Tot 10 uur video afspelen Spacegrijs, Blauw, Paars, Sterrenlicht Spacezwart, Zilver Bij Apple vanaf 669 euro (beste deal: € 599,99) Bij Apple vanaf 1119 euro (beste deal: € 1.119,-)

Behuizing

Qua afmetingen en gewicht zijn er wel verschillen tussen de iPad Air 2025 en de iPad Pro 2025, maar die verschillen zijn klein:

Model Afmetingen 11 inch Gewicht 11 inch Afmetingen 13 inch Gewicht 13 inch iPad Air 2025 247,6 x 178,5 x 6,1 mm 460 gram 280,6 x 214,9 x 6,1 mm 616 gram iPad Pro 2025 249,7 x 177,5 x 5,3 mm 444 gram 281,6 x 215,5 x 5,1 mm 579 gram

De iPad Air 2025 heeft een knop waarin Touch ID zit verwerkt. De iPad Pro 2025 heeft dit niet en werkt met Face ID. Verder zitten er in behuizing van de Air twee luidsprekers en twee microfoons, en heeft de iPad Pro 2025 er van allebei vier.

Scherm

Beide iPads zijn verkrijgbaar in een 11 inch- en een 13 inch-variant. Dit betekent dat de resolutie van de schermen ook nagenoeg hetzelfde is: 2360 x 1640 pixels op de 11-inch Air, ten opzichte van 2420 x 1668 pixels op de 11-inch Pro. Bij de 13 inch-varianten is het respectievelijk 2732 x 2048 pixels en 2752 x 2064 pixels.

Het scherm van de Pro heeft met 1000 nits wel een dubbel zo hoge helderheid als de Air (500 nits). Dat betekent vooral dat je het scherm van de iPad Pro 2025 in direct zonlicht beter kunt aflezen dan dat van de iPad Air 2025. Het scherm van de Pro is bovendien voorzien van ProMotion, en als je voor 1 TB of 2 TB opslagruimte kiest, heb je de mogelijkheid om voor Nano-texture te kiezen. Dit is een matte afwerking die ervoor zorgt dat je nog minder reflecties ziet. De Air heeft die mogelijkheid niet.

Camera

De iPads hebben allebei een 12-megapixel groothoekcamera aan de achterkant. De iPad Pro heeft daarnaast ook een LiDAR scanner die de afstand tot een onderwerp kan meten en daardoor betere portretfoto’s kan maken. Verder kan de Pro ook video-opnames maken met ProRes.

Ook aan de voorkant hebben de Air en de Pro dezelfde selfiecamera: een 12-megapixel ultragroothoekcamera met Center Stage. Dat laatste helpt om jezelf automatisch in beeld te houden tijdens videogesprekken.

Prestaties

Hier vinden we wel wat grotere verschillen dan bijvoorbeeld bij de camera. De iPad Pro draait namelijk op de splinternieuwe en razendsnelle M5-chip. De iPad Air 2025 blijft met de M3-chip dus toch een heel stuk achter. Daar komt bij dat de Pro 12 GB werkgeheugen heeft, ten opzicht van 8 GB op de Air. Speel je graag zware games, dan kan de Pro daar dus een stuk beter mee overweg dan de Air. Voor alledaags gebruik kun je met beide iPads prima uit de voeten.

De iPad Air is overigens beschikbaar met een minimale hoeveelheid opslagruimte van 128 GB. Bij de iPad Pro is dat 256 GB. De maximale hoeveelheid opslagruimte is bij de Air 1 TB en bij de Pro 2 TB.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterij

Op dit punt scoren beide iPads weer heel vergelijkbaar. Met een volle batterij kun je met allebei tot zo’n 10 uur lang video kijken. De Pro ondersteunt als enige snelladen. Die laad je daardoor tot 50 procent op in 30 minuten, mits je er een geschikte adapter voor gebruikt.

Prijzen

Naast de prestaties vinden we bij de prijzen ook nog wel een groot verschil. De Pro is met een vanaf-prijs van 1119 euro een flink stuk duurder dan de Air (vanaf 669 euro). Of de meerprijs van 450 euro voor jou de moeite waard is, is erg persoonlijk.

Conclusie: iPad Air 2025 vs iPad Pro 2025

De iPad Pro 2025 is duidelijk de betere tablet van de twee, al zijn de verschillen niet op alle punten erg groot. Je betaalt de hogere prijs vooral voor de snellere processor, het extra werkgeheugen, het scherm met ProMotion, de LiDAR scanner en mogelijk de extra opslagruimte. Speel je graag zware games, dan is de Pro dus zonder meer de beste keuze. Heb je de genoemde extra’s niet echt nodig, dan kun je juist behoorlijk wat geld besparen.

iPad Pro 2025 of iPad Air 2025 kopen?

De pre-order van de iPad Pro 2025 is inmiddels al begonnen, dus die kun je direct bestellen. Vanaf woensdag 22 oktober ligt de nieuwe iPad Pro in de winkels. Bekijk hier waar je de tablet nu al bestelt, zodat je het toestel als eerste in huis hebt:

Ga je toch liever voor de iPad Air 2025? Houd dan de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!