iPad Air 2025 vs iPad Air 2026: zo groot (of klein) zijn de verschillen

Maurice Snijders
Maurice Snijders
23 maart 2026, 15:28
iPad Air 2025 vs iPad Air 2026: zo groot (of klein) zijn de verschillen

Toe aan een nieuwe iPad Air? Dan twijfel je vast tussen de iPad Air 2025 en de nieuwe iPad Air 2026 – deze vergelijking helpt je met kiezen!

Inhoud

Behuizing Scherm Camera Prestaties Batterij Voor- en nadelen Conclusie

Inhoud

Behuizing Scherm Camera Prestaties Batterij Voor- en nadelen Conclusie

iPad Air 2025 vs iPad Air 2026

Apple heeft de iPad Air 2026 gepresenteerd op 2 maart 2026, de iPad Air 2025 is er al een tijdje. Voor de nieuwe versie betaal je momenteel € 665,-, de voorganger koop je inmiddels voor € 539,-. We laten je zien hoe groot (of klein) de verschillen tussen beide iPads zijn.

iPad Air 2025iPad Air 2026
11 of 13 inch Liquid Retina display11 of 13 inch Liquid Retina display
M3-chipM4-chip
128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB opslag128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB opslag
8 GB werkgeheugen12 GB werkgeheugen
Tot 10 uur video afspelenTot 10 uur video afspelen
Spacegrijs, Blauw, Paars, SterrenlichtSpacegrijs, Blauw, Paars, Sterrenlicht
€ 539,-€ 665,-
Behuizing

Aan de buitenkant is de nieuwe iPad Air helemaal niet veranderd ten opzichte van de voorganger. Beide iPads zien er identiek uit en zijn ook van hetzelfde materiaal gemaakt. Wat dat betreft maakt het dus helemaal niet uit voor welke versie je uiteindelijk kiest.

Scherm

Voor het scherm geldt dan ook hetzelfde. Hier is niets aan veranderd. Beide versies zijn verkrijgbaar in 11 inch en in 13 inch, en in exact dezelfde kleuren. Ook hebben ze dezelfde (maximale) helderheid en dezelfde resolutie. Ook hier dus geen reden om voor de ene of voor de andere te kiezen.

Camera

Zelfs aan de camera van de iPad Air 2026 heeft Apple niets veranderd ten opzichte van de iPad Air 2025. Beide tablets hebben een 12-megapixel groothoekcamera aan de achterkant en een Landscape 12MP Center Stage-camera aan de voorkant. Wat de camera betreft, maakt het ook helemaal niets uit voor welke iPad Air je kiest.

Prestaties

Dan zijn we eindelijk aanbeland bij de verschillen tussen de iPad Air 2025 en de iPad Air 2026. De nieuwe versie heeft namelijk een snellere chip gekregen en draait op de M4. De vorige versie moet het doen met een M3-chip. Bovendien is de hoeveelheid werkgeheugen gestegen van 8 GB naar 12 GB.

Het zal duidelijk zijn dat de iPad Air 2026 een stuk sneller is en ook beter overweg kan met zwaardere taken. Er komt nog een extraatje bij: de iPad Air 2026 ondersteunt namelijk WiFi 7. De voorganger moet het nog doen met WiFi 6E. Vind je deze upgrades belangrijk, dan kies je dus voor de iPad Air 2026.

Batterij

De batterij in beide iPads is dan weer helemaal hetzelfde en heeft een capaciteit van 7606 mAh (de versie van 13 inch heeft er een van 9705 mAh). De batterijduur is met 10 uur video kijken logischerwijs ook ongewijzigd.

Voordelen iPad Air 2025

  • Goedkoper

Nadelen iPad Air 2025

  • Minder snelle processor
  • Minder werkgeheugen

Voordelen iPad Air 2026

  • Snellere processor
  • Meer werkgeheugen

Nadelen iPad Air 2026

  • Duurder
Conclusie: iPad Air 2025 vs iPad Air 2026

De iPad Air 2025 en iPad Air 2026 lijken in eerste instantie identiek en dat zijn ze voor een groot deel ook. De nieuwste versie heeft namelijk alleen een snellere processor, meer werkgeheugen en ondersteuning voor WiFi 7. Alleen als dit belangrijke upgrades zijn voor jou, heeft het zin om voor de nieuwe versie te kiezen. Zo niet, dan kun je beter voor de iPad Air 2025 kiezen en zo’n 120 euro in de zak houden.

Apple iPad Air 2026
Apple iPad Air 2026

