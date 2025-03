iPad Air 2024 vs iPad Air 2025: is overstappen de moeite waard?

De iPad Air 2025 is geen enorme update ten opzichte van de iPad Air 2024, maar we zetten de belangrijkste verschillen voor je op een rij.

iPad Air 2024 vs iPad Air 2025

De iPad Air 2025 heeft meer overeenkomsten met de iPad Air 2024 dan verschillen. Toch zijn er wel wat dingen veranderd, daarom maken we alsnog een vergelijking van de twee meest recente iPad Air-modellen.

Behuizing en scherm

De iPad Air 2025 en de iPad Air 2024 lijken op elkaar als twee druppels water. We zien dan eigenlijk ook geen verschillen als we kijken naar de behuizing en het scherm. Zo zijn de afmetingen gelijk (247,6 x 178,5 x 6,1 mm) en hetzelfde geldt voor het scherm (11 inch) en de schermresolutie (1640 x 2360 pixels). Kies je de 13-inch versie, dan is de resolutie 2048 x 2732 pixels. De iPad Air 11 2025 is wel 2 gram lichter geworden ten opzichte van zijn voorganger (de 13-inch versie slechts 1 gram), maar dat is natuurlijk nauwelijks noemenswaardig.

Processor

Dit is de enige echte vernieuwing van de iPad Air 2025. De iPad Air 2024 heeft een M2-chip, maar in de iPad Air 2025 zit een M3. Die zorgt uiteraard voor meer snelheid en dat merk je met name bij veeleisende grafische taken. Het helpt ook bij het gebruik van Apple Intelligence, maar dat is hier voorlopig nog altijd niet beschikbaar.

De nieuwe M3-chip zorgt ervoor dat de iPad Air nu ray tracing ondersteunt. Dat is iets wat in games verantwoordelijk is voor meer realistische belichtingen, reflecties en schaduwen. Speel je geen games, dan zul je hier in de praktijk vermoedelijk niks van merken. De M3-chip krijgt waarschijnlijk wel een jaar langer iPadOS-updates dan de M2-chip.

Werkgeheugen en opslagruimte

Op dit punt zijn weer helemaal geen verschillen te vinden. Bij beide modellen heb qua opslagruimte je de keuze uit: 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB. Daarbij krijg je in alle gevallen 8 GB werkgeheugen.

Camera

Ook de camera’s van de iPad Air 2025 en de iPad Air 2024 zijn identiek. Ze hebben allebei een enkele groothoekcamera van 12 MP met een diafragma van f/1.8. Aan de voorkant zit een ultragroothoekcamera van eveneens 12 MP, maar met een diafragma van f/2.

Batterijduur

Zelfs de batterij in beide iPad Air-modellen is helemaal hetzelfde. Het is een Li-Po batterij met een capaciteit van 7606 mAh en die is goed voor een batterijduur van zo’n 10 uur.

Overige veranderingen

Er is nog één andere kleine vernieuwing die we hebben kunnen ontdekken. De iPad Air 2025 ondersteunt namelijk een nieuwe generatie van de eSim die meer veiligheid biedt. Ben je van plan om een versie met wifi en mobiele data aan te schaffen (deze versie kost 170 euro meer), dan is dit op zich een pluspunt.

Conclusie: iPad Air 2025 vs iPad Air 2024

De nieuwe iPad Air 2025 is weliswaar sneller vanwege de M3-chip, maar dat verschil is geen reden om over te stappen vanaf een iPad Air 2024. Bij huis-tuin-en-keukengebruik merkt je waarschijnlijk zelfs helemaal geen verschil. Heb je nog geen iPad? Dan is de iPad Air 2025 helemaal geen slechte keuze!

iPad Air 2025 kopen?

