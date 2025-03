iPad 2025 vs iPad Air 2025: wat is de beste keuze voor jou?

Apple heeft zowel de iPad 2025 als de iPad Air 2025 uitgebracht – we zetten de verschillen op een rij zodat je gelijk ziet welke bij jou past!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad 2025 vs iPad Air 2025

De iPad 2025 en de iPad Air 2025 zijn de nieuwste tablets van Apple en hoewel ze natuurlijk op elkaar lijken, zijn er ook behoorlijk wat verschillen tussen deze iPads. We zetten ze voor je op een rij!

Behuizing en scherm

Om te beginnen is de iPad Air 2025 in twee versies verkrijgbaar, namelijk 11 en 13 inch. De iPad 2025 is er alleen in 11 inch. De 13-inch iPad Air wijkt logischerwijs het meest af als het gaat om de behuizing en het scherm. Die meet namelijk 280,6 x 214,9 x 6,1 mm en weegt 616 g. De 11-inch iPad Air is met 247,6 x 178,5 x 6,1 mm een stuk kleiner en met 460 g ook een stuk lichter. Ook ten opzichte van de iPad 2025, die met 248,6 x 179,5 x 7 mm en 477 g vooral dikker is.

Het scherm van de twee 11-inch iPads is nagenoeg gelijk, met een resolutie van 1640 x 2360 pixels. De 13-inch iPad Air heeft daarentegen een resolutie van 2048 x 2732 pixels. Het scherm van de iPad Air-modellen is daarnaast voorzien van een antireflectie-coating en een betere kleurenweergave (Wide color (P3) t.o.v. sRGB). En het 13-inch model heeft met 600 nits een iets hogere helderheid dan de andere twee (5oo nits).

De iPad 11 is verkrijgbaar in de kleuren Blauw, Roze, Geel en Zilver, de iPad Air 2024 in de kleuren Spacegrijs, Blauw, Paars en Sterrenlicht.

Processor

Hier zien we een groot verschil tussen de iPad 2025 en de iPad Air 2025. De iPad 2025 heeft namelijk een A16-chip en de iPad Air 2025 een M3-chip. Ter vergelijking: de A16-chip heeft een 5-core CPU en een 4-core GPU, de M3-chip heeft een 8-core CPU en zelfs een 9-core GPU. Dit betekent ten eerste dat de iPad Air 2025 een flink stuk sneller is. Ten tweede ondersteunt de M3-chip Apple Intelligence en de A16-chip niet.

Werkgeheugen en opslagruimte

Het is vooralsnog niet duidelijk hoeveel werkgeheugen de iPad 2025 heeft, omdat Apple daar nog niets over heeft gezegd. We weten dat het 4 GB of 6 GB zal zijn, maar het blijft nog even afwachten voordat we hier uitsluitsel over kunnen geven. De iPad Air 2025 heeft in elk geval 8 GB werkgeheugen, wat ook nodig is voor ondersteuning van Apple Intelligence.

Qua opslagruimte hebben alle nieuwe iPads minimaal 128 GB. Daarnaast heb je ook bij alle modellen de optie om voor 256 GB of 512 GB te kiezen. Wil je meer opslagruimte, dan ben je aangewezen op de iPad Air 2025, want daar kun je ook nog voor 1 TB kiezen.

Camera

Is de camera van je nieuwe iPad voor jou belangrijk, dan maakt het vrijwel niets uit of je de iPad 2025 of de iPad Air 2025 kiest. Ze hebben namelijk allebei een 12 MP-camera met een diafragma van f/1.8. Alleen bij de selfie-camera zien we een klein verschil: dat zijn op alle nieuwe iPads ook 12 MP-camera’s, alleen heeft die van de iPad Air een groter diafragma (f/2.0 t.o.v. f/2.4), waardoor er meer licht binnenkomt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterijduur

Ook wanneer je de batterijduur belangrijk vindt, maakt het niets uit welke nieuwe iPad je kiest. Apple geeft namelijk aan dat je met alle nieuwe iPads zo’n 10 uur via wifi op internet kunt surfen of video’s kunt kijken. Maak je gebruik van mobiele data, dan houden de iPads surfen op internet zo’n 9 uur vol.

Overige verschillen

De belangrijkste verschillen hebben we inmiddels aangestipt, maar er zijn ook nog wat kleinere verschillen. Zo ondersteunt de iPad 2025 voor internet wifi 6 en de iPad Air 2025 ondersteunt wifi 6E (wifi 6E is een verbeterde versie van wifi 6, met een extra frequentieband). De iPad 2025 ondersteunt de Apple Pencil van de eerste generatie en de USB C-versie, de iPad Air 2025 ondersteunt alleen de USB C-versie en de Apple Pencil Pro. En zoals gezegd wordt Apple Intelligence alleen ondersteund op de iPad Air 2025.

Conclusie: iPad 2025 vs iPad Air 2025

Afgezien van het feit dat de Air dunner is en in twee formaten verkrijgbaar, zijn de belangrijkste verschillen met de iPad 2025 de snellere processor en het extra werkgeheugen. Dit is ook gelijk de reden dat de iPad Air 2025 wel Apple Intelligence ondersteunt en de iPad 2025 niet. Op dit moment heb je daar nog niets aan, want Apple Intelligence is in Nederland nog niet beschikbaar. Maar als je een iPad wilt die wat dat betreft op de toekomst is voorbereid, kun je dus beter voor een iPad Air 2025 kiezen. Je kunt dan bovendien ook nog kiezen voor meer opslagruimte.

Deze verschillen zie je overigens ook terug in de prijs. De iPad 11 heeft een startprijs van 409 euro. Kies je voor de uitvoering met cellular, dan betaal je 579 euro voor de iPad. De startprijs van de iPad Air 2025 is 719 euro voor de 11-inch uitvoering, bij de 13-inch variant is dat 969 euro. De cellular-uitvoeringen kosten respectievelijk 889 euro en 1139 euro.

iPad (Air) 2025 kopen?

Ben je van plan om een van de nieuwe iPads aan te schaffen? Houd dan zeker onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!