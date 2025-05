Internet en TV vergelijken? Vind de perfecte match!

Veel Nederlanders betalen te veel voor internet en tv doordat ze niet vergelijken. Nieuwe klanten profiteren namelijk regelmatig van kortingen. iPhoned zet de verschillende aanbieders voor je op een rij, zodat jij eenvoudig een beslissing kunt maken.

Waarom het vergelijken van internet en tv loont

Uit recent onderzoek blijkt dat veel Nederlanders onnodig te veel betalen voor hun internet- en tv-abonnement, simpelweg omdat ze jarenlang bij dezelfde provider blijven. Het vergelijken van internet en tv loont daarom vaak, vooral omdat nieuwe klanten regelmatig profiteren van aantrekkelijke kortingen en voordelen die vaste klanten missen.

Om je hierbij te helpen, hebben wij de verschillende providers en hun actuele prijzen overzichtelijk voor je op een rij gezet. Zo kun je eenvoudig zien waar je kunt besparen en welke aanbieder het beste aansluit bij jouw wensen. Overstappen is vaak makkelijker dan je denkt en kan je flink wat geld besparen.

Welke pakketten zijn er?

Welke soort abonnement het beste bij je past, hangt af van jouw persoonlijke situatie en wensen. Ben je bijvoorbeeld iemand die alleen internet gebruikt om te surfen en te streamen? Of kijk je dagelijks televisie en wil je ook via een vaste lijn kunnen bellen? Op basis van hoe jij je internet en media gebruikt, kun je kiezen uit verschillende soorten pakketten. Hieronder leggen we uit welke type pakketten er zijn en wat je ervan kunt verwachten:

Internet only: dit pakket biedt uitsluitend een internetverbinding, zonder tv of vaste telefonie. Het is ideaal voor wie alles online doet, van streamen tot videobellen, en geen behoefte heeft aan traditionele televisie of bellen via de vaste lijn. Zeker in combinatie met streamingsdiensten is dit een populaire en vaak voordelige keuze.

dit pakket biedt uitsluitend een internetverbinding, zonder tv of vaste telefonie. Het is ideaal voor wie alles online doet, van streamen tot videobellen, en geen behoefte heeft aan traditionele televisie of bellen via de vaste lijn. Zeker in combinatie met streamingsdiensten is dit een populaire en vaak voordelige keuze. Internet & TV: met dit pakket combineer je een snelle internetverbinding met een uitgebreid tv-abonnement. Je krijgt toegang tot een breed aanbod aan zenders, vaak inclusief interactieve functies zoals pauzeren, opnemen of terugkijken. Perfect voor wie regelmatig televisie kijkt, maar vaste telefonie niet nodig vindt.

met dit pakket combineer je een snelle internetverbinding met een uitgebreid tv-abonnement. Je krijgt toegang tot een breed aanbod aan zenders, vaak inclusief interactieve functies zoals pauzeren, opnemen of terugkijken. Perfect voor wie regelmatig televisie kijkt, maar vaste telefonie niet nodig vindt. Internet & telefonie: dit type abonnement is geschikt voor mensen die nog gebruikmaken van een vaste telefoonlijn, bijvoorbeeld voor werk of contact met familie. Je krijgt een stabiele internetverbinding én een telefoonabonnement waarmee je via de vaste lijn kunt bellen, meestal tegen lage tarieven.

dit type abonnement is geschikt voor mensen die nog gebruikmaken van een vaste telefoonlijn, bijvoorbeeld voor werk of contact met familie. Je krijgt een stabiele internetverbinding én een telefoonabonnement waarmee je via de vaste lijn kunt bellen, meestal tegen lage tarieven. Alles-in-1: dit complete pakket combineert internet, televisie en vaste telefonie in één overzichtelijk abonnement. Alles-in-1 is vooral handig als je graag alles bij één aanbieder hebt en vaak extra voordeel wilt meepakken, zoals korting of gratis extra’s. Het is de meest uitgebreide oplossing voor gezinnen of huishoudens die van alle diensten gebruik willen maken.

Waar moet je op letten bij het vergelijken van internet- en tv-pakketten?

Het aanbod aan internet- en tv-abonnementen is groot, en niet elk pakket past even goed bij jouw situatie. Daarom is het belangrijk om vooraf goed na te denken over wat je nodig hebt én waar je op moet letten bij het maken van je keuze. Hieronder lees je de belangrijkste punten die je kunnen helpen bij het vergelijken van aanbieders:

De juiste internetsnelheid kiezen

Eén van de belangrijkste aspecten is de snelheid van je internetverbinding. Hierbij gaat het zowel om de downloadsnelheid (hoe snel je bestanden of video’s binnenhaalt) als de uploadsnelheid (hoe snel je bijvoorbeeld foto’s verstuurt of videobelt). Als je regelmatig thuiswerkt, veel streamt in hoge kwaliteit of met meerdere mensen tegelijkertijd online bent, is een hogere snelheid zeker aan te raden. Kies dus niet zomaar het goedkoopste pakket, maar kijk goed naar wat je daadwerkelijk nodig hebt qua prestaties.

Provider/Netwerktype Maximale snelheid Snelheid internetpakketten KPN

Glasvezel 4 Gbit/s 100 Mbit/s, 200 Mbit/s, 500 Mbit/s, 1 Gbit/s en 4 Gbit/s Ziggo

Kabel (GigaNet) 1 Gbit/s 100 Mbit/s, 400 Mbit/s en 1 Gbit’s Odido

Glasvezel & DSL 8 Gbit/s 100 Mbit/s, 400 Mbit/s, 1 Gbit/s, 2 Gbit/s en 8 Gbit/s Delta

Glasvezel & Kabel 8 Gbit/s 150 Mbit/s, 500 Mbit/s, 1 Gbit/s, 4 Gbit/s en 8 Gbit/s

Glasvezel, kabel of DSL: dit moet je weten

Internet wordt in Nederland aangeboden via verschillende soorten netwerken, die elk hun eigen kenmerken hebben op het gebied van snelheid en stabiliteit. De snelste en meest stabiele optie is glasvezel. Dit netwerk biedt hoge snelheden voor zowel downloaden als uploaden en blijft betrouwbaar, zelfs wanneer meerdere apparaten tegelijkertijd zijn verbonden.

Kabelinternet is een goed alternatief en biedt doorgaans ook hoge snelheden, maar de verbinding kan iets minder stabiel zijn op drukke momenten, bijvoorbeeld als veel mensen in jouw buurt tegelijk online zijn. Een derde mogelijkheid is DSL, dat loopt via de traditionele telefoonlijn.

Dit netwerk is op veel adressen beschikbaar, maar is meestal wat trager dan glasvezel of kabel. Omdat niet elk type netwerk overal in Nederland beschikbaar is, is het verstandig om altijd even te controleren wat er op jouw adres mogelijk is.

Beschikbaarheid op jouw adres

Niet elk pakket of netwerk is op elk adres leverbaar. Zeker glasvezel is nog niet overal uitgerold. Daarom is het slim om een postcodecheck te doen voordat je een keuze maakt. Hiermee zie je direct welke aanbieders en pakketten daadwerkelijk beschikbaar zijn op jouw woonadres.

Meer gemak met interactieve tv

Kijk je graag televisie, dan kunnen interactieve functies een groot verschil maken in gebruiksgemak. Denk hierbij aan het pauzeren van live-tv, het opnemen van programma’s of het terugkijken van eerder uitgezonden uitzendingen. Niet elk tv-pakket biedt deze mogelijkheden standaard aan, en bij sommige aanbieders betaal je er extra voor. Controleer dus goed wat er precies inbegrepen is bij het tv-gedeelte van het abonnement. Hieronder hebben we de mogelijkheden per provider overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Aanbieder Aantal zenders (basispakket) Extra TV app (mobiel tv-kijken) Ziggo 70+ zenders inclusief Ziggo Sport Ja (Ziggo GO app) KPN 65 zenders inclusief ESPN1 en Viaplay TV Ja (KPN TV app) Odido 65 zenders inclusief ESPN1 en Viaplay TV Ja (TV Anywhere app) Delta 50+ zenders Ja (Delta TV app)

Extra voordelen van tv- en internetaanbieders

Combineer je vast internet met een mobiel abonnement bij dezelfde provider dan profiteer je van extra voordeel in de vorm van extra korting en/of dubbele data en extra tv zenders of andere gratis diensten. Dit verschilt sterk per provider. Dus belangrijk om mee te nemen in je keuze voor een internetprovider.

Ook bieden veel providers gratis of met korting toegang tot populaire streamingsdiensten, zoals Viaplay of Disney+. En handig voor onderweg: vrijwel elke grote aanbieder heeft een tv-app, waarmee je ook op je smartphone, tablet of laptop tv kunt kijken, waar je ook bent.

Aanbieder Combineer met Extra voordeel Ziggo Ja (met Vodafone of Hollandsnieuwe) Extra TV-pakket Kids en SkyShowtime of Ziggo Sport Totaal KPN Ja (met KPN mobiel) Gratis TV+ pakket en keuze uit gratis Netflix of ESPN compleet Odido Ja (met Odido mobiel) Delta Ja (met mobiele bundel van Delta Mobiel) Gratis extra Familie TV-pakket (25 extra zenders)

Welke provider past bij jou?

Wil je snel en eenvoudig internet en tv vergelijken? In onderstaande tabel vind je een overzicht van de grootste Nederlandse internetproviders, inclusief netwerktype, maximale internetsnelheid, klantwaarderingen voor internet en tv, én de vanafprijs per maand. Zo zie je in één oogopslag welke aanbieder het beste aansluit bij jouw wensen én jouw adres.

Provider &

Netwerktype Max. snelheid Kwaliteit internet * Kwaliteit tv * Prijs KPN

Glasvezel 4 Gbit/s 7,6 6,7 vanaf €42,50 Ziggo

Kabel (GigaNet)

1 Gbit/s 7,6 7,5 vanaf €39,50 Odido

Glasvezel & DSL

8 Gbit/s 7,2 6,4 vanaf €35 Delta

Glasvezel & Kabel

8 Gbit/s 7,8 6,7 vanaf €35 * Providermonitor Consumentenbond

Huidige internet en tv aanbiedingen

Providers bieden regelmatig extra’s en kortingen die je maandlasten flink kunnen verlagen. Denk aan tijdelijke deals, gratis installatie of combivoordeel wanneer je ook je mobiele abonnement bij dezelfde aanbieder hebt. Hieronder hebben we de scherpste aanbiedingen voor je op een rij gezet.



Provider Actuele kortingen & aanbiedingen Extra voordelen KPN • 9 mnd internet (en TV)

voor €35 p/m bij 2-jarig contract

• 6 mnd internet (en TV)

voor €35 p/m bij 1-jarig contract

**Hoe sneller je internet,

hoe hoger je korting! • Gratis modem voor nieuwe klanten

• Gratis overstapservice

• Tot €7,50 korting p/m op je Mobiel abo

+ gratis dubbele data

+ gratis TV pluspakket Ziggo • 9 mnd 50% korting

bij 2-jarig contract

• 6 mnd 50% korting

bij 1-jarig contract • Gratis modem

• Gratis installatie bij overstap

• Tot €7,50 korting p/m op je Vodafone abo

+ gratis dubbele data

+ extra tv-pakket

Odido • 12 mnd internet (en TV)

voor €30 p/m bij 2-jarig contract

• 8 mnd internet (en TV)

voor €30 p/m bij 1-jarig contract

**Hoe sneller je internet,

hoe hoger je korting! (met

uitzondering van Glasvezel 8000)

• Gratis installatie bij overstap

• Gratis modem voor nieuwe klanten

• Tot € 7,50 korting p/m op je Mobiel abo

+ gratis dubbele data

Delta • Gratis installatie bij overstap

• Tot € 7,50 korting p/m op je Mobiel abo

+ gratis dubbele data

+ extra tv-pakket

Kortom: kies wat bij jou past

De beste internet- en tv-provider kies je door goed te vergelijken op basis van jouw persoonlijke wensen. Voor de één is hoge snelheid belangrijk, bijvoorbeeld bij veel streamen of thuiswerken, terwijl een ander vooral op de prijs let. Ook klantenservice en netwerkbeschikbaarheid op jouw adres kunnen een rol spelen. Door internet en tv aanbieders zorgvuldig te vergelijken, voorkom je verrassingen en weet je precies waar je aan toe bent.