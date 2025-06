Gratis PlayStation 5 en meer: alle internet en tv-aanbiedingen op een rij

Op zoek naar een nieuw internet- en tv-abonnement? Bij KPN, Ziggo en Odido profiteren nieuwe klanten van scherpe kortingen, leuke welkomstcadeaus en extra voordelen. In dit artikel zetten we alle lopende internet- en tv-aanbiedingen overzichtelijk voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Internet- en tv-aanbiedingen: dit zijn ze allemaal

Blijf jij ook al jaren bij dezelfde internet- en tv-provider hangen? Je bent niet de enige. Veel mensen blijven zitten waar ze zitten, vaak uit gemak, maar betalen daardoor ongemerkt veel te veel. Terwijl er elk jaar opnieuw scherpe aanbiedingen te vinden zijn met flinke kortingen of zelfs gratis extra’s zoals een slimme TV of een streamingdienst. Zonde om die te laten liggen, toch?

Daarom hebben wij de beste internet- en tv-aanbiedingen van 2025 voor je verzameld. Of je nu sneller internet wilt, goedkoper uit wilt zijn of gewoon benieuwd bent welke extra’s je krijgt: het loont zeker om deze providers met elkaar te vergelijken. Wie weet stap je binnenkort wel over en bespaar je daarmee voortaan flink op je maandlasten.

Alle huidige aanbiedingen op een rij

Ben je op zoek naar een scherp geprijsd internet- en tv-abonnement? Hieronder vind je een handig overzicht van de actuele aanbiedingen van KPN, Ziggo en Odido. Vergelijk de acties per aanbieder en kies het abonnement dat het beste bij jou past.

Aanbieder Duur contract Aanbieding KPN 2 jaar Gratis PlayStation 5 t.w.v. € 499 KPN 2 jaar 12 maanden internet en tv voor €35 per maand + gratis PlayStation 5 KPN 1 jaar 6 maanden internet en tv voor €35 per maand Ziggo 2 jaar 12 maanden internet en tv met 50% korting Ziggo 1 jaar 6 maanden internet en tv met 50% korting Odido 2 jaar 12 maanden internet en tv voor €30 per maand Odido 1 jaar 8 maanden internet en tv voor €30 per maand

KPN-aanbieding: tot 12 maanden Internet (en TV) voor € 35,- /mnd

KPN heeft aantrekkelijke aanbiedingen die het zeker de moeite waard maken om te bekijken of overstappen iets voor jou is. Bij een tv-abonnement heb je standaard de keuze uit gratis Netflix of ESPN, wanneer je deze combineert met mobiel zodat je direct toegang hebt tot je favoriete films, series of sport. Daarnaast zijn er scherpe kortingen en leuke extra’s, zoals een gratis Pluspakket of een cadeau bij je bestelling, denk aan een Smart TV of gameconsole t.w.v. 499 euro.

Met het Pluspakket krijg je extra zenders en on-demand content ter waarde van 9,99 euro per maand. Combineer je meerdere KPN-abonnementen op één adres, zoals internet en mobiel? Dan profiteer je van het Combivoordeel: tot 7,50 euro korting per maand én dubbele data op je mobiele abonnement. Zo maak je jouw KPN-pakket niet alleen compleet, maar ook extra aantrekkelijk.

Alle acties op een rij

Keuze uit gratis Netflix (t.w.v. 8,99 euro) of ESPN Compleet (t.w.v. 17,95 euro);

Gratis Pluspakket t.w.v. 9,99 euro per maand;

Tot 7,50 euro korting per maand op mobiel;

Gratis dubbele data bij mobiel.

De scherpste KPN-aanbiedingen van dit moment

Om je te helpen bij het vinden van de beste deal, hebben we hieronder de actuele KPN-aanbiedingen voor internet en tv voor je op een rij gezet. Of je nu op zoek bent naar sneller internet, meer tv-zenders of gewoon wilt besparen op je maandelijkse lasten, er is voor ieder wat wils. Wat dacht je bijvoorbeeld van een gratis PlayStation 5 ter waarde van €499 bij een tweejarig abonnement? Bekijk de aanbiedingen op onze KPN-pagina en ontdek of overstappen naar KPN voor jou voordelig is.

Over internet- en tv van KPN

KPN is een betrouwbare keuze als je thuis waarde hecht aan stabiel en snel internet. Of je nu werkt, streamt of met het hele gezin online bent: je kunt rekenen op een goede internetverbinding. Zeker met glasvezel merk je het verschil in snelheid en stabiliteit. De installatie is eenvoudig en je bent snel verbonden met de gebruiksvriendelijke KPN Box.

Ook op het gebied van tv biedt KPN veel gemak. Je kunt live tv pauzeren, programma’s opnieuw starten en eenvoudig terugkijken. Via de app kijk je ook onderweg of op een ander scherm verder. Het zenderaanbod is ruim en uitbreidbaar met extra pakketten, zoals films of sport. Combineer je meerdere KPN-diensten, zoals mobiel en internet? Dan profiteer je van extra voordelen, zoals korting of dubbele data. Dat maakt het net even aantrekkelijker.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ziggo-aanbieding: tot 12 maanden 50% korting op Internet & TV

Ziggo heeft regelmatig scherpe acties en aantrekkelijke welkomstkortingen voor nieuwe klanten. Ziggo geeft nieuwe klanten namelijk tot twaalf maanden 50 procent korting, waardoor je flink bespaart op je maandelijkse lasten. Bovendien krijg je er een jaar lang gratis streaming bij, met keuze uit populaire diensten zoals Netflix, HBO Max, Disney+ of ESPN, zonder extra kosten.

Daarnaast doet Ziggo er nog een schepje bovenop als je ook klant bent bij Vodafone: je ontvangt tot 7,50 euro korting per maand, dubbele data op je mobiele abonnement én een extra tv-pakket naar keuze, zoals SkyShowtime, helemaal gratis. Ben je klant bij hollandsnieuwe? Ook dan profiteer je van extra voordeel, met gratis data en een gratis tv-pakket naar keuze. Ook is de installatie bij Ziggo vaak gratis en profiteer je van tijdelijke acties met cadeaus, zoals een gratis televisie, soundbar of Bol-cadeaubon bij je bestelling.

Alle acties op een rij

Gratis streamingdienst naar keuze: 12 maanden cadeau;

Tot 7,50 euro korting per maand op mobiel;

Gratis dubbele data bij mobiel;

Gratis extra tv-pakket naar keuze.

De scherpste Ziggo-aanbiedingen van dit moment

Benieuwd wat jij kunt besparen? We hebben de beste Ziggo-aanbiedingen van dit moment overzichtelijk voor je op een rij gezet op onze Ziggo-pagina. Of je nu sneller internet wilt, meer entertainmentopties zoekt of gewoon goedkoper uit wilt zijn, het is zeker de moeite waard om even te vergelijken. Misschien is dit hét moment om over te stappen.

Internet & TV pakket Prijs na actieperiode Gemiddelde maandprijs Korting bij 24 maanden Korting bij 12 maanden Wifi Start & TV Start 53,50 euro 40,13 euro 321 euro 187,25 euro Wifi Middel & TV Complete 67 euro 50,25 euro 402 euro 234,50 euro Wifi Groot & TV Max 87,50 euro 65,63 euro 525 euro 306,25 euro

Wil je liever zelf je welkomstcadeau kiezen? Kijk dan eens bij partner Meervoordeel.nl, waar je kunt kiezen uit diverse gave cadeaus zoals een gratis PS5, een iPad 2022 of een robotstofzuiger. Zo haal je het beste uit je nieuwe Ziggo-abonnement én krijg je precies het cadeau dat bij jou past.

Over internet- en tv van Ziggo

Ziggo is een fijne keuze als je thuis snel en stabiel internet wilt, zonder gedoe. Afhankelijk van je pakket haal je tot 1 Gbit/s downloadsnelheid, ideaal als je veel streamt, gamet of met meerdere mensen tegelijk online bent. Met de SmartWifi-modem en slimme wifi-pods zorg je ervoor dat je overal in huis goed bereik hebt.

Ook voor televisie zit je bij Ziggo helemaal goed. Je krijgt standaard veel zenders én toegang tot Ziggo Sport, waarmee je gratis kijkt naar Formule 1, Europees voetbal en meer. Met Ziggo GO kijk je waar en wanneer je maar wilt, thuis op de bank of onderweg via je tablet. Pauzeren, opnemen of programma’s terugkijken is zo geregeld. En als je meer entertainment wilt, voeg je makkelijk extra pakketten toe zoals HBO Max of Movies & Series.

Odido-aanbiedingen: tot 12 maanden korting op Internet & TV

Nieuwe klanten bij Odido profiteren regelmatig van scherpe aanbiedingen. Zo krijg je tot 12 maanden lang korting op je internet- of mobiele abonnement, wat je flink scheelt in de maandelijkse lasten. Daarnaast ontvang je regelmatig een aantrekkelijk welkomstcadeau, zoals bijvoorbeeld een gratis Ring-videodeurbel.

Combineer je meerdere Odido-diensten op één adres, zoals mobiel en internet? Dan profiteer je automatisch van extra Klantvoordeel. Zo ontvang je dubbele data, tot 7,50 euro korting per maand op Unlimited-abonnementen, 5 euro korting op internet en 2,50 euro korting op andere abonnementen. Door je diensten te combineren, bespaar je eenvoudig elke maand op je totale kosten.

Alle acties op een rij

Tot 7,50 euro korting per maand op Unlimited-abonnementen;

5 euro korting op internet van Odido;

2,50 euro korting op andere abonnementen;

Gratis dubbele data bij mobiel.

De scherpste Odido-aanbiedingen van dit moment

Als je al een mobiel abonnement bij Odido hebt, profiteer je extra wanneer je internet en televisie erbij neemt. Je ontvangt dan korting op je maandelijkse kosten en krijgt bovendien meer data voor je telefoon. Dit maakt het combineren van je abonnementen extra aantrekkelijk. Hieronder staan de actuele Odido-aanbiedingen overzichtelijk voor je op een rij, zodat je gemakkelijk kunt zien of overstappen ook voor jou interessant is.

Over internet- en tv van Odido

Met Odido haal je snel en betrouwbaar internet in huis, perfect voor alles wat je online doet. Of je nu thuis werkt, streamt in 4K of gamet met meerdere mensen tegelijk, met glasvezel ben je verzekerd van razendsnelle snelheden tot wel 8 Gbit/s. Is glasvezel nog niet beschikbaar op jouw adres? Geen probleem, want Odido biedt ook snel internet via DSL of het handige 5G-abonnement ‘Klik en klaar’ dat je eenvoudig zelf installeert en flexibel kunt opzeggen. De overstap wordt je makkelijk gemaakt en via de Odido-app houd je zelf gemakkelijk overzicht en controle over je abonnement.

Ook voor tv kijken zit je met Odido goed. Je hebt toegang tot zo’n 64 zenders, veelal in HD, en handige functies zoals pauzeren, terugkijken tot 7 dagen en “Begin Gemist”. Zo mis je nooit meer je favoriete programma’s. Of je nu via de Mediabox kijkt of via de app op je tablet of smartphone, alles is flexibel en gebruiksvriendelijk. Bovendien krijg je extra voordeel als je internet en tv combineert, bijvoorbeeld een maandelijkse korting of extra data. Zo biedt Odido je een compleet pakket dat eenvoudig, snel en voordelig is.

Meer weten over Internet & TV?

Wil je meer weten over internet en tv? Ontdek alles over de verschillende abonnementen, snelheden, extra opties en wat het beste bij jouw situatie past. Bekijk onze uitgebreide pagina’s hieronder voor meer informatie.