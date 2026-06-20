Google vs DuckDuckGo: deze zoekmachine kun je nu beter (niet) gebruiken

Google voegt steeds meer AI-functies toe aan zijn zoekmachine, DuckDuckGo heeft juist een No AI-modus – tijd voor een directe vergelijking!

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Google vs DuckDuckGo

Al jarenlang is Google de standaard als het gaat om zoeken op internet. Inmiddels voegt het bedrijf steeds meer AI-functies toe aan de zoekresultaten. Er zijn mensen die daar blij mee zijn, maar ook mensen die sindsdien naar alternatieven kijken zoals DuckDuckGo.

Google Google 8.8 (98.547 reviews) Gratis via App Store via App Store

DuckDuckGo, optional Duck.ai DuckDuckGo, Inc. 9.4 (37.156 reviews) Gratis via App Store via App Store

Die zoekmachine heeft inmiddels juist een speciale ‘No AI’-zoekvariant toegevoegd. Volgens recente cijfers verdrievoudigde het verkeer naar die AI-vrije versie nadat Google onlangs nieuwe AI-functies introduceerde. Maar betekent dat ook dat DuckDuckGo beter is dan Google? Of levert die privacyvriendelijke aanpak juist compromissen op? Dit zijn de belangrijkste verschillen.

Google DuckDuckGo Zoekresultaten Zeer uitgebreid en vaak het meest relevant Goed, maar soms minder compleet AI-functies AI Overviews en AI-modus geïntegreerd AI optioneel, No AI-modus beschikbaar Privacy Verzamelt veel gebruikersdata Focus op privacy en minimale tracking Personalisatie Sterk gepersonaliseerd Nauwelijks gepersonaliseerd

Zoeken met AI

Google verandert steeds meer van een traditionele zoekmachine naar een antwoordmachine. In plaats van alleen links te tonen, verschijnen er steeds vaker AI-samenvattingen die direct antwoord geven op vragen. Daarnaast experimenteert Google met een AI-modus, waarbij zoeken meer lijkt op een gesprek met een chatbot.

Voor sommige gebruikers is dat handig. Je krijgt sneller een antwoord zonder meerdere websites te bezoeken. Maar er zijn ook nadelen. Onderzoekers constateren dat AI-overzichten soms informatie bevatten die niet volledig wordt ondersteund door de gebruikte bronnen. Bovendien klikken gebruikers minder vaak door naar de oorspronkelijke websites.

Ook zoeken zonder AI

DuckDuckGo positioneert zich nadrukkelijk als alternatief voor gebruikers die geen AI willen. De zoekmachine introduceerde een speciale No AI-versie waarbij AI-antwoorden, AI-afbeeldingen en andere AI-functies standaard worden weggefilterd. Dit betekent overigens niet dat DuckDuckGo anti-AI is. Gebruikers kunnen AI-functies nog steeds vrijwillig inschakelen via Duck.ai.

Juist die keuzevrijheid lijkt veel mensen aan te spreken. Sinds Google zijn nieuwste AI-functies uitrolde, zag DuckDuckGo zowel het aantal app-installaties als het verkeer naar de AI-vrije zoekmachine flink toenemen.

Privacy

Google verzamelt veel gegevens om zoekresultaten en advertenties te personaliseren, maar DuckDuckGo kiest voor een andere aanpak. De zoekmachine slaat zo min mogelijk persoonlijke gegevens op en bouwt geen uitgebreid profiel van gebruikers op. Dat heeft de volgende voordelen:

Minder tracking tijdens het browsen.

Geen gepersonaliseerde advertenties.

Geen uitgebreide zoekgeschiedenis gekoppeld aan je account.

Voor privacybewuste gebruikers is dit waarschijnlijk de belangrijkste reden om over te stappen naar DuckDuckGo.

De beste resultaten

Ondanks de groeiende kritiek blijft Google veruit de grootste zoekmachine ter wereld. De zoekresultaten zijn doorgaans uitgebreider en vaak ook nauwkeuriger, mede dankzij de enorme hoeveelheid data waarover Google beschikt. Zelfs nu DuckDuckGo groeit, heeft Google nog altijd een marktaandeel van rond de 85 tot 90 procent.

Google scoort vooral beter bij lokale zoekopdrachten, actuele informatie en complexe vragen. Ook de integratie met diensten als Gmail, Maps en YouTube maakt het platform voor veel gebruikers moeilijk te vervangen.

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Conclusie: Google vs DuckDuckGo

Er is geen absolute winnaar. Google blijft de krachtigste en meest complete zoekmachine voor de meeste gebruikers. Tegelijkertijd laat de recente groei van DuckDuckGo zien dat niet iedereen zit te wachten op AI in elke zoekopdracht.

Zoek je maximale relevantie en de nieuwste AI-functies? Dan is Google nog altijd de beste keuze. Hecht je meer waarde aan privacy en wil je zelf bepalen of je AI gebruikt? Dan is DuckDuckGo misschien wel de zoekmachine die beter bij je past.