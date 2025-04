Google Pixel 9a vs Apple iPhone 16e – dit is de beste van de twee

De Google Pixel 9a is sinds 14 april te bestellen, dus de hoogste tijd om deze betaalbare smartphone te vergelijken met de Apple iPhone 16e.

Google Pixel 9a vs Apple iPhone 16e

De nieuwe Google Pixel 9a heeft een adviesprijs van 549 euro en als je er voor 11 mei een bestelt, krijg je gratis de Google TV Streamer ter waarde van 119 euro erbij cadeau. De iPhone 16e is met € 655,- een stukje duurder, dus de vraag rijst of die ook beter is. We leggen de nieuwste toestellen van beide merken naast elkaar!

Google Pixel 9a Apple iPhone 16e 6,3 inch P-OLED 6,1 inch Super Retina XDR OLED Google Tensor G4 Apple A18 Max. 256 GB Max. 512 GB 8 GB werkgeheugen 8 GB werkgeheugen Batterij van 5100 mAh Batterij van 4005 mAh Zwart, Wit, Paars en Roze Zwart en wit 549 euro € 655,-

Behuizing

De Pixel 9a is iets groter en zwaarder dan de iPhone 16e. Hij meet 154,7 x 73,3 x 8,9 mm en weegt 186 g. De iPhone 16e komt op 146,7 x 71,5 x 7,8 mm en 167 g. Beide toestellen hebben een frame van aluminium en een voorkant van glas. De achterkant van de iPhone 16 is ook van glas, maar die van de Pixel 9a is van plastic. Dat is een van de redenen dat Google de prijs van de Pixel 9a laag heeft kunnen houden.

Scherm

De Pixel 9a is niet voor niets groter, want hij heeft namelijk ook een groter scherm: een 6,3-inch P-OLED ten opzichte van een 6,1-inch Super Retina XDR OLED. De resolutie van het Pixel-scherm bedraagt 1080 x 2424 pixels. Het scherm van de iPhone 16e heeft een resolutie van 1170 x 2532 pixels. Dit betekent dat het beeld van de iPhone wat scherper is (457 pixels per inch ten opzichte van 422 ppi).

De Pixel heeft ook dikkere randen rond het scherm, want de screen-to-body ratio is 83,5 procent, ten opzichte van 87,1 procent bij de iPhone. In tegenstelling tot de 16e heeft de 9a wel een always-on scherm.

Camera

Bij de camera’s zien we best wel een aantal verschillen. Zo heeft de Pixel 9a een groothoekcamera van 48 megapixel met een diafragma van f/1.7, en daarnaast een ultragroothoekcamera van 13 megapixel met een diafragma van f/2.2. De iPhone moet het doen zonder ultragroothoek, maar heeft wel een 48MP-groothoek met een diafragma van f/1.6. Dit betekent dat de lens van de iPhone net wat meer licht binnenlaat. Bovendien kun je met de iPhone tot 2x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Voor huis-tuin-en-keukengebruik zijn de camera’s op beide toestellen prima geschikt.

Hetzelfde geldt voor de frontcamera: de Pixel 9a heeft hier een 13 megapixelcamera met een diafragma van f/2.2, de iPhone heeft een 12 megapixelcamera met een diafragma van f/1.9. Maar het mag duidelijk zijn dat je met beide toestellen uitstekende selfies maakt.

Prestaties

Het is altijd lastig om de prestaties van verschillende toestellen te vergelijken. Als we kijken naar de processors zien we dat de Google Tensor G4 een octa-core is (1x 3,1 GHz & 3x 2,6 GHz en 4x 1,9 GHz. De A18 van Apple is een hexa-core (2x 4,04 GHz + 4x 2,20 GHz). Op papier zal de Pixel 9a dus iets sneller zijn, al is het verschil ook niet enorm. In de praktijk is het verschil waarschijnlijk zelfs kleiner. Qua processor kunnen we dan ook wel zeggen dat beide toestellen op een vergelijkbaar niveau presteren.

Daarbij hebben allebei de smartphones 8 GB aan werkgeheugen. Over het algemeen weet Apple altijd iets meer uit het werkgeheugen te halen dan andere fabrikanten, maar het verschil zal hier ook niet zo groot zijn. In de praktijk merk je waarschijnlijk geen verschil, zeker niet wanneer je je smartphone geen enorm zware taken laat uitvoeren.

Batterij

Dat geldt overigens ook voor de batterij. Op papier heeft de Pixel 9a een batterij die krachtiger is: 5100 mAh ten opzichte van 4005 mAh. De batterij van de Pixel is een lithium-polymeerbatterij en die van de iPhone een lithium-ionbatterij. Een Li-Po batterij is gemakkelijker te verwerken, maar heeft niet dezelfde energiedichtheid en dezelfde levensduur als een Li-Ion.

Bovendien weet Apple net als bij het werkgeheugen over het algemeen meer uit de batterij te halen dan andere fabrikanten. We hebben helaas nog geen praktijktest kunnen doen om dit aan te tonen. Google geeft in elk geval aan dat de Pixel 9a bij ‘normaal’ gebruik tot 30 uur meegaat op een volle batterijlading. Apple zegt dat je met de iPhone 16e tot 26 uur video kunt kijken.

Prijzen Google Pixel 9a en Apple iPhone 16e

Het verschil in prijs is momenteel zo’n 100 euro. Tot 11 mei krijg je bij de Pixel 9a dan ook nog gratis een Google TV-streamer. Of je dat verschil de moeite waard vindt om toch voor de iPhone 16e te kiezen, is natuurlijk heel persoonlijk. Hieronder zie je nog eens alle voor- en nadelen.

Voor- en nadelen in het kort

Voordelen Google Pixel 9a: Ultragroothoekcamera

Ultragroothoekcamera Goedkoper dan de iPhone 16e

Goedkoper dan de iPhone 16e Gratis Google TV Streamer Nadelen Google Pixel 9a Lagere resolutie

Lagere resolutie Plastic achterkant

Plastic achterkant Geen zoom zonder kwaliteitsverlies

Voordelen Apple iPhone 16e 2x zoom zonder kwaliteitsverlies

2x zoom zonder kwaliteitsverlies Achterkant van glas

Achterkant van glas Hogere resolutie Nadelen Apple iPhone 16e Geen ultragroothoekcamera

Geen ultragroothoekcamera Geen always-on scherm

Geen always-on scherm Duurder dan de Google Pixel 9a

Conclusie: Google Pixel 9a vs Apple iPhone 16e

Qua prestaties zijn de verschillen niet enorm. De processors en batterijen presteren op ongeveer een vergelijkbaar niveau. Kijken we naar de camera, dan ligt het eraan of je liever een ultragroothoek erbij wil, of dat je tot 2x inzoomen zonder kwaliteitsverlies belangrijker vindt. Verder is het de vraag of je voldoende hebt aan 256 GB opslagruimte, of dat je 512 GB belangrijk vindt. Tot slot heeft de Pixel 9a een plastic behuizing en een groter scherm met always- on maar ook een lagere resolutie.

iPhone 16e kopen?

