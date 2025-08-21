Google Pixel 10 vs iPhone 16: dit zijn de belangrijkste verschillen

Google heeft de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold gepresenteerd. We vergelijken de Pixel 10 met de iPhone 16.

Google Pixel 10 vs iPhone 16

We zouden de Google Pixel 10 het liefst willen vergelijken met de aankomende iPhone 17, maar daar is het nog net te vroeg voor. Daarom kijken we naar de verschillen met de iPhone 16.

Google Pixel 10 iPhone 16 6,3 inch LTPO OLED-scherm 6,1 inch Super Retina XDR OLED-scherm Google Tensor G5 Apple A18 Max. 256 GB opslagruimte Max. 512 GB opslagruimte 12 GB werkgeheugen 8 GB werkgeheugen 4970 mAh 3561 mAh Indigo, Vorst, Citroengras, Obsidiaan Zwart, Wit, Roze, Blauwgroen, Ultramarijn 899 euro € 740,99

Behuizing

De nieuwe Google Pixel 10 is ietsje groter en zwaarder dan de iPhone 16: 152,8 x 72 x 8,6 mm en 204 g ten opzichte van 147,6 x 71,6 x 7,8 mm en 170 g. Beide toestellen hebben één slot voor een nano-simkaart. Die kan ook op beide toestellen worden gecombineerd met een eSim. Het gebruik van twee eSims is alleen mogelijk op de iPhone.

Scherm

Gezien de iets grotere afmetingen is het logisch dat de Google Pixel 10 ook een iets groter scherm heeft dan de iPhone 16. Ook hier is het verschil niet heel groot: 6,3 inch ten opzichte van 6,1 inch. De schermresolutie is op de Pixel 10 met 1080 x 2424 pixels iets lager dan die op de iPhone 16 (1179 x 2556 pixels). Dit betekent dat de Pixel 10 een pixeldichtheid heeft van 422 pixels per inch en dat de iPhone 16 een hoeveelheid van 460 ppi haalt. Het beeld van de iPhone zou dus wat scherper moeten zijn, maar het is de vraag of dat echt zichtbaar is voor het blote oog.

Camera

Als we kijken naar de camera van beide toestellen zien we een groter verschil. Ze hebben weliswaar allebei een 48-megapixel groothoekcamera en de ultragroothoekcamera’s zijn ook wel vergelijkbaar (13 megapixel voor de Pixel, 12 megapixel voor de iPhone). De Pixel 10 heeft daarnaast alleen nog een 10,8-megapixelcamera met een 5x optische zoom. Dat is iets wat bij de iPhone 16 helemaal ontbreekt.

Kijken we naar de selfie-camera’s aan de voorkant, dan zijn de verschillen weer wat minder groot. De Pixel 10 heeft daar een 10,5-megapixel ultragroothoekcamera en de iPhone 16 een 12-megapixel groothoekcamera. Met beide smartphones maak je uitstekende selfies. De iPhone heeft dus wat meer megapixels, maar met de Pixel is het net wat gemakkelijker om alles in beeld te krijgen wanneer je weinig ruimte hebt.

Prestaties

De Google Pixel 10 ligt op papier wat voor wat betreft de prestaties. Beide toestellen hebben een snelle processor: de Pixel Tensor G5 en de iPhone een A18. De Pixel heeft met 12 GB wel flink wat meer werkgeheugen dan de iPhone 16 met 8 GB. Daarbij kun je bij de Pixel kiezen voor 128 GB of 256 GB opslagruimte. Dat kan bij de iPhone ook, alleen heb je daar ook nog de optie om voor 512 GB te gaan. Geen van de toestellen heeft een slot voor een geheugenkaart, dus als je meer opslagruimte wilt dan 256 GB ben je aangewezen op de iPhone.

Batterij

De batterij van de Pixel 10 is met een capaciteit van 4970 mAh krachtiger dan die van de iPhone 16 met een capaciteit van 3561 mAh. Volgens Google is de batterij van de Pixel 10 goed voor een batterijduur van ruim 24 uur. Dat haalt de iPhone 16 met een batterijduur van zo’n 22 uur net niet. In de praktijk kom je met beide toestellen prima de dag door!

Voordelen Google Pixel 10 Extra camera met 5x optische zoom

Extra camera met 5x optische zoom Meer werkgeheugen

Meer werkgeheugen Langere batterijduur Nadelen Google Pixel 10 Minder maximale opslagruimte

Minder maximale opslagruimte Iets minder scherp beeld

Iets minder scherp beeld Gebruik van 2 eSims is niet mogelijk

Voordelen iPhone 16 Meer maximale opslagruimte

Meer maximale opslagruimte Beeld met hogere resolutie

Beeld met hogere resolutie Gebruik van 2 eSims is mogelijk Nadelen iPhone 16 Geen derde camera

Geen derde camera Minder werkgeheugen

Minder werkgeheugen Kortere batterijduur

Conclusie: Google Pixel 10 vs iPhone 16

Dit zijn allebei uitstekende smartphones die meer bieden dan wat de gemiddelde gebruiker echt nodig heeft. Wil je een camera met een optische zoom, dan kies je de Pixel 10. Wil je meer opslagruimte, dan kom je uit bij de iPhone 16. Meer werkgeheugen? Dan toch weer de Pixel 10. Er zijn nog wel wat meer verschillen, maar die zijn relatief klein. Je betaalt voor de splinternieuwe Pixel 10 dan ook wat meer: 899 euro voor de Pixel, € 740,99 voor de iPhone 16, die inmiddels zo’n jaar oud is. Een vergelijking met de iPhone 17 die in september verschijnt, is waarschijnlijk dan ook een stukje spannender.

Google Pixel 10 of iPhone 16 kopen?

Ben je van plan om de Google Pixel 10 aan te schaffen, dan kun je nu al een pre-order plaatsen, dan heb je het toestel waarschijnlijk op 28 augustus in huis. Wil je toch liever een iPhone 16? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!