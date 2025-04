Goedkoopste iPhone kopen – de beste deals en tips

Wil je een iPhone kopen, maar niet de hoofdprijs betalen? Geen nood! Dit is de goedkoopste iPhone van dit moment!

Waarom een goedkope iPhone kopen?

Niet iedereen wil of kan meer dan duizend euro uitgeven aan de nieuwste iPhone. Gelukkig zijn er genoeg goedkopere alternatieven die nog steeds snelle prestaties, een goed scherm en lange software-updates bieden. Maar ook de nieuwste modellen kun je vaak goedkoper scoren. Benieuwd hoe je dat doet? Wij zetten de goedkoopste iPhones met de laagste prijzen voor je onder elkaar!

Deze iPhone is het goedkoopst

Om de goedkoopste iPhone in huis te halen kun je het beste kiezen voor een uitvoering met de laagste hoeveelheid opslagruimte. Voor veel gebruikers is dit meer dan voldoende, zeker als ze een betaald abonnement op iCloud hebben. Je bespaart al snel honderden euro’s door het model met de minste opslag te kiezen. Daarnaast is het aan te raden om de iPhone niet bij Apple te halen, want het bedrijf verlaagt de prijzen vrijwel nooit.

Kies daarom voor een andere aanbieder, waar de iPhone vaak behoorlijk is afgeprijsd. We hebben de laagste prijzen van de recente iPhones verzameld, waarbij de bedragen meermaals per dag worden aangepast. Zo weet je altijd wat de laagste prijzen van de iPhones zijn, zodat je nooit teveel betaalt. Dit zijn de laagste prijzen van de iPhones die de komende jaren nog ondersteuning voor de iOS-updates hebben:

Kies je voor abonnement of een losse iPhone?

Bij het aanschaffen van een nieuwe iPhone is het belangrijk om te bepalen of je voor een los toestel of een abonnement kiest. Beide opties kennen voordelen en nadelen, die goed zijn om voor je aankoop af te wegen. Dit moet je weten over het kopen van een losse iPhone en het afsluiten van een mobiel abonnement.

Los toestel

Kies je voor een los toestel? Dan heb je meer vrijheid bij het uitzoeken van een provider. Je ziet natuurlijk niet vast aan een bepaald abonnement, maar kiest in plaats daarvan voor voordelige sim only-deals. Het belangrijkste voordeel is dat de iPhone direct van jou is en je geen BKR-registratie krijgt. Ook kun je de telefoon gemakkelijk doorverkopen als je voor een nieuwe iPhone gaat.

Verbruik je weinig data in de maand? Dan is een goedkoop sim-abonnement met een los toestel soms de goedkoopste optie. Toch heeft het aanschaffen van een losse iPhone ook nadelen, want je moet het aankoopbedrag in één betalen. Dat is vaak een flink bedrag, dat niet iedereen kan betalen. Bovendien profiteer je niet van hoge korting op de iPhone, bij abonnementen krijg je die vaak wél.

Abonnement

Wat de nadelen zijn bij het aanschaffen van een los toestel, zijn juist de voordelen die je krijgt bij het kiezen van een nieuw abonnement bij de iPhone. Bij een abonnement hoef je aankoopbedrag niet in één keer te betalen. Zo kun je voor de nieuwste iPhone kiezen, zonder het gehele bedrag direct kwijt te zijn. Let daarbij wel op, want met het mobiele abonnement kun je een BKR-registratie krijgen. Dat is mogelijk ongunstig bij het afsluiten van een hypotheek.

Groot voordeel bij het afsluiten van een abonnement is de korting die je krijgt op het toestel. Bij veel providers haal je de iPhone goedkoper in huis in combinatie met een abonnement. Ga je voor een gecombineerd abonnement, waarin ook je televisie- en internet wordt geregeld? In dat geval krijg je vaak nog meer korting. Zo bespaar je veel geld en haal je de iPhone goedkoper in huis.

Goedkoopste iPhone 16-deals

Ben je op zoek naar de nieuwste iPhone en wil je niet teveel betalen? Dan is de iPhone 16 (6,1 inch) de juiste keuze. Apple bracht de telefoon uit in 2024 en heeft veel Pro-functies naar de reguliere iPhone gebracht, waaronder de actieknop. De iPhone 16 draait op de A18-chip en heeft ondersteuning voor Apple Intelligence. Daarnaast is de camera verbeterd en maak je snel foto’s en video’s met de cameraregelaar.

De laagste prijs van de iPhone 16 in onze prijsvergelijker is € 779,-. Bij Apple start de iPhone 16 bij een prijs vanaf 969 euro. Je kunt dus behoorlijk besparen door onze prijsvergelijker te gebruiken. Wil je een grotere iPhone? Kies dan voor de iPhone 16 Plus, die een 6,7-inch scherm heeft.

Tip: koop je de iPhone 16 in combinatie met een abonnement, dan kan je meestal profiteer van een flinke toestelkorting.

Goedkoopste iPhone 16 Pro-deals

Wil je het beste van het beste? Kies dan voor de iPhone 16 Pro of de iPhone 16 Pro Max. De telefoons draaien op de A18 Pro-chip, hebben de nieuwe cameraregelaar en hebben grotere displays. De iPhone 16 Pro heeft een 6,3-inch scherm, bij de iPhone 16 Pro Max is dat 6,9 inch. Foto’s en video’s maken gaat nog beter met de nieuwe 48-megapixel ultragroothoekcamera. Andere verbeteringen zijn 4K 120 fps video met meer slow motion en Wifi 7.

In de prijsvergelijker is de laagste prijs van de iPhone 16 Pro € 1.015,-, terwijl je de telefoon bij Apple voor 1.229 euro koopt. De laagste prijs van de iPhone 16 Pro Max is € 1.220,99, tegenover een startprijs van 1.479 euro bij Apple. Tip: koop je de iPhone 16 Pro of de iPhone 16 Pro Max in combinatie met een abonnement, dan kan je meestal profiteer van een flinke toestelkorting.

Goedkoopste iPhone 16e-deals

De iPhone 16e is Apple’s nieuwste smartphone en geldt als hét instapmodel van 2025. Met de iPhone 16e krijg je toegang tot vrijwel alle nieuwe functies, want de telefoon heeft met de A18-chip ondersteuning voor Apple Intelligence. Het toestel is voorzien van geavanceerde camerafuncties en heeft dezelfde actieknop als de iPhone 15 Pro (Max). Dat is niet terug te zien in de prijs; de iPhone 16e is veel goedkoper dan de reguliere iPhones.

Op dit moment is de laagste prijs van de iPhone 16e € 654,-, terwijl je bij Apple 719 euro voor de telefoon betaalt. Bij andere aanbieders haal je de goedkoopste iPhone dus tegen een nog lagere prijs. Kies je voor een abonnement? In dat geval krijg je waarschijnlijk hoge toestelkorting, zodat je nog voordeliger uit bent.

Goedkoopste iPhone 15-deals

Vind je de iPhone 16 (Pro) te duur? Je kunt dan ook voor de iPhone 15 kiezen. Apple bracht de telefoon uit in 2023 en bracht een aantal Pro-functies naar de iPhone 15. Zo beschikt het toestel over het Dynamic Island en een 48-megapixel hoofdcamera. De Lightning-poort is voor het eerst vervangen door de usb-c-poort, waardoor je nog maar één kabel nodig hebt voor het opladen van je iPad, MacBook en iPhone.

In onze prijsvergelijker is de laagste prijs van de iPhone 15 € 679,-, bij Apple betaal je nu 869 euro voor de iPhone. Vind je het 6,1-inch scherm van de iPhone 15 te klein? Kies dan voor de iPhone 15 Plus, die beschikt over een 6,7-inch display. Bij Apple haal je de iPhone 15 Plus nu voor 969, maar bij andere aanbieders is dat al € 808,-.

Tip: koop je de iPhone 15 in combinatie met een abonnement, dan kan je meestal profiteer van een flinke toestelkorting.

Goedkoopste iPhone 14 Plus-deals

Wil je geld besparen? De iPhone 14 Plus is in dat geval ook in 2025 nog een goede keuze voor de meeste gebruikers. De telefoon heeft een 6,7-inch scherm en een lange accuduur. Dit is de eerste iPhone met geavanceerde functies als crashdetectie, autofocus bij de frontcamera en de vernieuwde nachtmodus. Vind je het scherm te groot? De iPhone 14 beschikt over dezelfde features, maar met een 6,1-inch display.

De iPhone 14 Plus kost nog maar € 670,-, voor de kleinere iPhone 14 betaal je € 589,-. Ben je van plan om de iPhone 14 (Plus) te kopen? Wacht dan niet tet lang, want Apple verkoopt de toestellen niet meer. De voorraad is daarom beperkt, waardoor specifieke uitvoeringen van de iPhone 14 (Plus) uitverkocht kunnen raken. Ook hier geldt: in combinatie met een abonnement krijg je regelmatig hoge toestelkorting.

Goedkoopste iPhone SE 2022-deals

De goedkoopste iPhone van dit moment is nog steeds de iPhone SE 2022. Apple heeft inmiddels de nieuwe versie van deze telefoon uitgebracht, dat is de iPhone 16e. De iPhone SE 2022 is geschikt voor gebruikers die niet het nieuwste van het nieuwste willen en op zoek zijn naar de goedkoopste iPhone. Het toestel draait op de A15 Bionic-chip, komt met 64 GB aan opslagruimte en heeft een 4,7-inch scherm.

De iPhone SE 2022 is dus de beste keuze als je op zoek bent naar een iPhone met een klein scherm. Bij Apple is de iPhone SE 2022 uit de verkoop gehaald, waardoor je afhankelijk bent van de voorraad bij andere aanbieders. Daar is de laagste prijs van de telefoon op dit moment € 429,-. Kies je voor een abonnement? Dan ben je nóg goedkoper uit, want je betaalt dan nog maar € 25,- per maand.

Meer iPhones

Weet je nog niet welke iPhone bij je past? Bekijk dan onze koopadviezen, vergelijkingen en reviews, zodat je erachter komt welke iPhone voor jou de beste keuze is!