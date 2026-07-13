Dit goedkope Apple-product maakt opeens een opvallende comeback. En eigenlijk is dat helemaal niet zo vreemd.

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Dit oude Apple product is plotseling weer heel populair (en kost slechts 18 euro)

AirPods zijn ontzettend populair, maar een ouder Apple-product voor je oren begint ook steeds populairder te worden. En dat zijn… de EarPods. Deze oortjes zijn eigenlijk een soort AirPods, maar dan met een kabeltje (en hebben wat minder functies dan hun draadloze broertjes). Ze zijn echter stukken goedkoper en soms zelfs wat fijner dan AirPods.

Op dit moment zijn ze extra gunstig geprijsd (17,99 euro) bij onder andere Amazon. Hier en daar zijn de EarPods zelfs nog wat goedkoper te vinden, maar dan moet je vaak behoorlijk bijbetalen voor de verzending. Dat maakt de deal bij Amazon een stuk interessanter.

Waarom EarPods weer populair zijn

EarPods zijn eenvoudig in gebruik. Je stopt de aansluiting in je iPhone, iPad of Mac en kunt meteen luisteren. De EarPods zijn te koop met een usb-c-, Lightning- en zelfs een gewone koptelefoon-aansluiting. In de kabel zit een kleine afstandsbediening waarmee je het volume regelt, muziek pauzeert en gesprekken aanneemt.

Het grootste voordeel van EarPods is dat ze nooit hoeven te worden opgeladen. Ook hoef je niet te wachten tot de oortjes verbinding maken via bluetooth of dat ze opeens de verbinding verbreken. Je sluit ze aan en ze werken direct.

Dat maakt EarPods in sommige situaties zelfs fijner dan AirPods. Daarnaast hoef je niet bang te zijn dat zomaar één oortje kwijt kunt raken. Ook de microfoon in de kabel van de EarPods is verrassend goed.

Natuurlijk is niet alles beter. De draad kan in de knoop raken en tijdens het sporten zelfs in de weg zitten. EarPods hebben bovendien geen actieve ruisonderdrukking. In een drukke trein of een rumoerig kantoor hoor je daardoor meer geluid om je heen.

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Oortjes met kabel zijn weer hip

Toch zijn oortjes met een kabel niet alleen hip, want ook de wereldwijde verkoop van bedrade koptelefoons steeg in de eerste weken van 2026 met 20 procent. Meerdere bekende sterren worden ook steeds vaker met bedrade oortjes gezien. Wat natuurlijk ook de nodige invloed heeft op de populariteit van de bedrade oortjes.

Toch liever AirPods?

Wil je oortjes zónder kabel, dan zijn de AirPods 4 (zonder ruisonderdrukking) een goede koop. Die heb je al voor zo’n 130 euro. Check de beste prijzen hieronder.

Wil je oortjes zonder kabel maar mét ruisonderdrukking? Dan zijn de AirPods Pro 3 de beste keuze. Ze zijn wel wat duurder, maar hebben een goede actieve ruisonderdrukking, een verbeterde pasvorm en veel extra functies. Daarmee zijn het de compleetste AirPods voor wie vooral comfort en goed geluid wil. De beste prijzen vind je hieronder!