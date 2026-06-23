Bol stunt met zuinige mobiele airco (die betaalbaar én op voorraad is)

Ben jij op zoek naar verkoeling tijdens de warme zomerdagen? Wees er dan snel bij, want Bol stunt met een zuinige én betaalbare mobiele airco!

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Bol stunt met mobiele airco

De zomer is begonnen! Dat is ook wel te merken aan de temperaturen, want het wordt heel warm de komende dagen. Zowel in Nederland als België worden temperaturen boven de 30 °C verwacht, waarbij de warmte ook ‘s nachts blijft hangen. Ben jij op zoek naar verkoeling tijdens de warme zomerdagen? Dan kan een airco tegenwoordig bijna niet meer ontbreken, maar daar ben je al snel veel geld en hoge stroomkosten aan kwijt.

Bol heeft nu een hele interessante aanbieding, want je krijgt een mobiele airco nu voor slechts 219,99 euro. Deze airco werkt met een afvoerslang, zodat de warme lucht eenvoudig uit je woning wordt geblazen. Je bepaalt zelf waar je de mobiele airco zet, die kun je gemakkelijk verplaatsen door de wieltjes onder het apparaat. Zo zorgt het apparaat in iedere ruimte voor koele lucht en kom je de warme dagen veel beter door. De mobiele airco is nu nog op voorraad, je haalt het apparaat hier:

Is de mobiele airco bij Bol toch uitverkocht? Bekijk hieronder een goed alternatief en check hier alle airco’s die je op dit moment bij Bol krijgt!

Zuinig en efficiënt

De mobiele airco beschikt over drie standen en heeft een vermogen van 7000 BTU. Met dat vermogen heeft het apparaat geen moeite om ruimtes tot 20 m² te verkoelen. Dat gebeurt met de instelbare ventilator en de koelfunctie van de mobiele airco. Daarnaast kan het toestel de ruimte ook ontvochtigen, daarvoor heeft de airco een capaciteit van 36 liter per dag. Zo voelt de ruimte direct minder benauwd aan tijdens deze warme zomerdagen.

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De mobiele airco beschikt over eenvoudige bediening, want je kunt alle standen wisselen met het LED-bedieningspaneel aan de bovenzijde van het apparaat. Wil je niet opstaan van de bank? Of de airco van een afstand inschakelen? Dan kun je ook de meegeleverde afstandsbediening gebruiken. Groot voordeel is dat de mobiele airco ook nog eens energiezuinig is, zodat je energierekening niet enorm stijgt deze zomer.

Alternatief zónder afvoerslang

Bol stunt met een voordelige mobiele airco, maar die moet wel in de buurt van een raam worden geplaatst. Heb jij een woning met hoge ramen of kun je niet ieder raam openen? In dat geval kun je ook voor de mobiele smart airco van Evolar kiezen, die werkt zonder afvoerslang. Deze slimme airco werkt met een watertank van drie liter water, waarmee een verkoelend effect in de ruimte wordt gecreëerd. Zo heb je geen afvoerslang meer nodig en kun je de airco overal neerzetten.

Deze slimme mobiele airco heeft een vermogen van 1800 BTU en geeft verkoeling bij je bureau, bank of bed. Het apparaat heeft een compact formaat en is voorzien van wieltjes, dus je kunt de airco naar iedere ruimte verplaatsen. Je bedient de mobiele airco met de gratis applicatie, daar kun je kiezen voor koelen, ventileren en ontvochtigen. Klinkt dat goed? Wees er dan snel bij, want je haalt het apparaat nu voor 329 euro binnen een werkdag in huis bij Bol: