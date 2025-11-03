Dit waren de beste Black Friday-deals van 2024

Black Friday 2024 stond in het teken van meerdere scherpe aanbiedingen. In dit artikel vind je een overzicht van de beste deals van vorig jaar, zodat je een goed beeld krijgt van wat je dit jaar kunt verwachten en welke deals mogelijk terugkeren.

Black Friday 2025: dé deals die je dit jaar niet wilt mislopen

Black Friday 2025 komt eraan en is hét moment voor Apple-liefhebbers om de nieuwste iPhone, AirPods of Apple Watch met een flinke korting in huis te halen. Ga je liever voor nieuwe smart home-producten? Ook die haal je straks goedkoper in huis!

Tijdens Black Friday 2025 profiteer je namelijk van kortingen die vaak flink op kunnen lopen. Om alvast een beeld te geven van de verwachtingen, bespreken we in dit artikel de beste aanbiedingen van afgelopen jaar die je dit jaar ook zeker in de gaten wilt houden.

De beste Apple-deals van 2024

Apple-producten staan bekend om hun uitstekende kwaliteit en stijlvolle design, maar ook om hun vaak behoorlijke prijskaartje. Gelukkig kun je tijdens Black Friday flink besparen op een groot deel van het assortiment. Zo waren er vorig jaar aantrekkelijke deals op de iPhone 16-serie, AirPods (Pro) en diverse Apple Watches. Hieronder hebben we een overzicht van de aanbiedingen van vorig jaar voor je op een rij gezet.

Black Friday 2024: alle Apple-deals op een rijtje

Tijdens Black Friday 2024 kon je profiteren van flinke kortingen op diverse Apple-producten. Zo liep de korting op tot 438 euro voor diverse iPhone 16 en 16 Pro (Max) modellen. Ook de AirPods waren flink goedkoper in huis te halen: de AirPods Pro, AirPods Max en AirPods 4 werden met kortingen tot 100 euro aangeboden.

Daarnaast kon je de populaire Apple AirTag voor minder dan 90 euro voor een set van vier in huis halen. En dat is nog niet alles: ook diverse iPads waren met flinke korting verkrijgbaar. Zo liepen de kortingen op tot 120 euro voor onder andere de standaard iPad, iPad Mini en iPad Pro.

iPhone 16 en 16 Pro (Max) : kortingen tot wel 438 euro.

: kortingen tot wel 438 euro. AirPods Pro , AirPods Max en AirPods 4: kortingen tot wel 100 euro.

, kortingen tot wel 100 euro. Apple AirTag: 4 AirTags waren tijdelijk voor minder dan 90 euro verkrijgbaar.

4 AirTags waren tijdelijk voor minder dan 90 euro verkrijgbaar. iPad, iPad Mini en iPad Pro: kortingen tot wel 120 euro.

De beste Smart Home-deals van 2024

Tijdens Black Friday 2024 profiteerde je van flinke kortingen op slimme verlichting, geavanceerde beveiligingscamera’s, slimme thermostaten en talloze andere smart home-producten. Zo waren er bijvoorbeeld diverse Sonos-speakers, Philips Hue-lampen en meer met kortingen tot wel 70% verkrijgbaar.

Black Friday 2024: alle smart home-deals op een rijtje

Wil je dit jaar je huis omtoveren tot een smart home of je bestaande slimme woning verder uitbreiden? Dan is Black Friday 2025 het ideale moment om toe te slaan. Hieronder geven we een korte terugblik op de verschillende smart home-aanbiedingen van vorig jaar, zodat je een goed beeld hebt van wat je kunt verwachten.

Tijdens de aanbiedingenperiode liepen de kortingen flink op. Zo gaven tink en Sonos zelf tot wel 70% korting op Sonos-speakers, terwijl Eufy tot 100 euro korting bood op diverse slimme deurbellen, waaronder de E340 en Dual 2 Pro met HomeBase 2.

Ook bij Ring bespaarde je tot 100 euro op modellen zoals de Doorbell Plus en Doorbell Pro. Philips Hue had ook aantrekkelijke deals, waarbij je vaak het tweede product voor de helft van de prijs kreeg of het derde product zelfs gratis.

Sonos speakers: kortingen liepen op tot wel 70% bij onder andere tink en Sonos.

kortingen liepen op tot wel 70% bij onder andere tink en Sonos. Eufy: kortingen liepen op tot 100 euro op diverse deurbellen zoals de E340 of de dual 2 Pro met HomeBase 2.

kortingen liepen op tot 100 euro op diverse deurbellen zoals de E340 of de dual 2 Pro met HomeBase 2. Ring: kortingen liepen op tot 100 euro op diverse modellen zoals de deurbel Plus of de deurbel Pro.

kortingen liepen op tot 100 euro op diverse modellen zoals de deurbel Plus of de deurbel Pro. Philips Hue: flinke kortingen waarbij je vaak profiteerde van het 2e product voor de helft van de prijs of het 3e product gratis.

De beste internet- en tv deals van 2024

Tijdens Black Friday 2024 waren er niet alleen talloze tech-aanbiedingen te vinden, maar was het ook hét moment om je internet- en tv-provider onder de loep te nemen. Veel Nederlandse providers maken gebruik van deze gelegenheid om flinke kortingen en aantrekkelijke cadeaus weg te geven.

Black Friday 2024: alle internet- en tv deals op een rijtje

Zo kon je vorig jaar al een gratis Philips-tv ter waarde van 429 euro krijgen en dat lijkt dit jaar niet anders te worden. Hieronder vind je een overzicht van de beste internet- en tv-deals van vorig jaar, zodat je direct weet waar je op moet letten.

Bij de provideracties liepen de voordelen flink uiteen. KPN gaf een gratis Philips-tv ter waarde van 429 euro bij een tweejarig internet- en televisieabonnement. Ziggo pakte uit met een Bol-cadeaukaart van 500 euro of 12 maanden lang 50% korting bij een tweejarig abonnement. Odido bood daarnaast een gratis Ring-videodeurbel aan ter waarde van 119,99 euro.

Waarom juist nu overstappen?

De flinke kortingen en extra’s die tijdens Black Friday worden aangeboden, maken overstappen naar een andere internet- en tv-provider extra aantrekkelijk. Je bespaart niet alleen flink op je maandelijkse abonnementskosten, maar krijgt er vaak ook mooie cadeaus of gratis extra diensten bij.

Black Friday is daarom hét moment om je huidige provider onder de loep te nemen, verschillende opties te vergelijken en een nieuw internet- en tv-pakket te kiezen waarmee je flink profiteert van voordeel en extra’s. Zo haal je meer uit je abonnement voor minder geld.

KPN: gratis Philips TV t.w.v. 429 euro bij een tweejarig internet- en tv-abonnement.

gratis Philips TV t.w.v. 429 euro bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Ziggo: gratis Bol cadeaukaart t.w.v. 500 euro of 12 maanden 50% korting bij een tweejarig internet- en televisieabonnement.

gratis Bol cadeaukaart t.w.v. 500 euro of 12 maanden 50% korting bij een tweejarig internet- en televisieabonnement. Odido: gratis Ring-videodeurbel t.w.v. 119,99 euro

De beste gaming-deals van 2024

Tijdens Black Friday 2024 waren er flinke kortingen op verschillende gameconsoles, waaronder de PlayStation 5 en de Nintendo Switch (OLED). Ook populaire games zoals Hogwarts Legacy, EA Sports FC24, Mario Odyssey en meer waren scherp geprijsd. Hieronder vind je een overzicht van de beste aanbiedingen van vorig jaar.

Black Friday 2024: alle gaming-deals op een rijtje

Tijdens Black Friday 2024 profiteerde je van scherpe kortingen op de PlayStation 5, met kortingen tot wel 80 euro op verschillende modellen. Ook populaire PS5-games waren flink afgeprijsd en voor minder dan 40 euro in huis te halen.

Voor de Nintendo Switch (Lite) kon je tot 20 euro besparen op zowel het standaard model als de Lite-versie, terwijl de Nintendo Switch OLED zelfs helemaal gratis werd aangeboden bij een Vattenfall-jaarcontract. Daarnaast waren diverse Nintendo Switch-spellen voor minder dan 50 euro aangeboden, zodat je jouw gamecollectie een stuk goedkoper kon uitbreiden.

PlayStation 5: kortingen tot 80 euro op verschillende modellen.

kortingen tot 80 euro op verschillende modellen. PlayStation 5 games: diverse populaire titels voor minder dan 40 euro.

diverse populaire titels voor minder dan 40 euro. Nintendo Switch (Lite): kortingen tot 20 euro op beide modellen.

kortingen tot 20 euro op beide modellen. Nintendo Switch OLED: gratis bij een Vattenfall-jaarcontract.

gratis bij een Vattenfall-jaarcontract. Nintendo Switch spellen: diverse populaire titels voor minder dan 50 euro.

