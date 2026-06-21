Dit is absoluut de beste MacBook voor jou (zónder dat je het weet)

Ben je van plan om een nieuwe laptop te halen? Dan is de kans groot dat deze MacBook de perfecte keuze voor jou is, zonder dat je het weet!

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MacBook Neo

Heb je een nieuwe laptop nodig? En ben je van plan om een nieuwe MacBook te halen? In dat geval heb je in 2026 de keuze uit een breed assortiment. Apple verkoopt de MacBook Air en de MacBook Pro al jaren, maar daar is in 2026 nog een optie bijgekomen. Begin dit jaar bracht Apple de MacBook Neo uit, die nog relatief onbekend is. Het is daarom goed om je eerst in het aanbod te verdiepen, want de MacBook Neo is mogelijk de perfecte keuze voor jou.

Bij de MacBook Neo krijg je de belangrijkste functies van een Mac, maar dan tegen een veel lagere prijs. Waar je voor de MacBook Air 2026 € 1.075,99 en voor de MacBook Pro 2025 € 2.349,99 betaalt, is die prijs bij de MacBook Neo slechts € 638,-. Dat is een groot verschil, terwijl de MacBook Neo voor de meeste gebruikers meer dan genoeg rekenkracht heeft. Benieuwd naar de beste deals? Bekijk hier de beste prijzen:

Veel rekenkracht voor weinig geld

De MacBook Neo draait op de A18 Pro-chip, die ongeveer gelijkstaat aan de M1-chip van de MacBook Air en de MacBook Pro. Met de A18 Pro-chip krijg je 8 GB aan werkgeheugen en genoeg rekenkracht voor het uitvoeren van meerdere taken op hetzelfde moment. Zo is de laptop perfect voor het schrijven van verslagen en mails, het bewerken van foto’s en het bekijken van series of films.

Bij de MacBook Neo krijg je standaard 256 GB aan opslagruimte. Verder beschikt de MacBook Neo over twee usb-c-poorten en een 1080p FaceTime HD-camera. Met die camera kun je in de hoogste kwaliteit videobellen, dat wel zo handig is bij het deelnemen aan digitale vergaderingen of online colleges. De MacBook Neo beschikt over twee usb-c-poorten, dus je kunt je iPhone, iPad en MacBook met dezelfde kabel opladen.

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Kleuren van de MacBook Neo

Het grootste voordeel van de MacBook Neo is zonder twijfel de behuizing, want de laptop is beschikbaar in een reeks opvallende kleuren. Je kunt kiezen tussen zilver, blos, citrus en indigo bij de MacBook Neo. Het toetsenbord heeft dezelfde kleur als de behuizing, hetzelfde geldt voor de meegeleverde oplaadkabel. De MacBook Neo heeft een 13-inch Liquid Retina-display en weegt slechts 1,23 kilogram.

Met het compacte formaat en een accuduur van maar liefst 16 uur kun je de MacBook Neo gemakkelijk overal mee naar toe nemen. Draadloze verbindingen zijn geen probleem voor de MacBook Neo door de ondersteuning voor Wifi 6E en Bluetooth 6. Het is zo voor de meeste gebruikers de perfecte MacBook, die over genoeg rekenkracht beschikt én een compact formaat heeft. Met de A18 Pro-chip heb je bovendien jarenlang ondersteuning voor macOS-updates.

Geld besparen

Veel gebruikers geven bij een laptop te veel geld uit, omdat ze voor een MacBook Air of MacBook Pro gaan. Die laptops zijn inmiddels zo krachtig, dat ze meer rekenkracht hebben dan de gemiddelde gebruikers nodig heeft. Gebruik jij je Mac niet voor zware videobewerking of het spelen van geavanceerde games? Dan is de MacBook Neo de perfecte keuze voor jou. Je haalt de Mac nu op verschillende plekken met korting, dus wees er snel bij. Hier haal je de goedkoopste MacBook ooit nu nog voordeliger: