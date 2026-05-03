Wat is de beste kleine iPhone in 2026? Welke je beter (niet) kunt kiezen

Maurice Snijders
3 mei 2026, 14:36
3 min leestijd
Hoewel iPhones tegenwoordig juist alleen maar groter worden, wil jij misschien liever een kleine iPhone – dit zijn in 2026 je beste opties.

De beste kleine iPhone in 2026

De kleinste iPhones die we in de afgelopen jaren hebben gezien, zijn de iPhone SE 2022 en de iPhone 13 mini. Eerstgenoemde dateert alweer uit 2022 en meet 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. De iPhone 13 mini is zelfs al een jaartje ouder en heeft de volgende afmetingen: 131,5 x 64,2 x 7,7 mm. Deze kleine iPhones zijn inmiddels echter zo oud dat we ze niet meer kunnen aanraden. We laten je zien wat het beste alternatief is.

1. iPhone 16

Hoewel dit niet de allerkleinste iPhone is, vinden we de iPhone 16 toch de beste keuze. Hij is namelijk maar 0,9 mm langer dan de kleinste iPhone (de iPhone 17e op nummer 2). De toestellen lijken erg op elkaar, maar er zijn een paar verschillen. We raden de iPhone 16 met name aan vanwege de camera. Er zit namelijk een dubbele camera op (48-megapixel hoofdcamera + 12-megapixel ultragroothoekcamera). De iPhone 17e heeft maar één 48-megapixelcamera.

Daarnaast is de maximale helderheid van het scherm van de iPhone 16 met 2000 nits een stuk hoger vergeleken met de iPhone 17e (1200 nits). Hierdoor lees je het scherm van de iPhone 16 gemakkelijker af in direct zonlicht. Ook is de iPhone 16 voorzien van een Dynamic Island en heeft de iPhone 17e nog een ‘ouderwetse’ notch. Tot slot heeft de iPhone 16 een cameraregelaar en de iPhone 17e niet. Je koopt de iPhone 16 momenteel vanaf € 688,-.

2. iPhone 17e

Vind je die dubbele camera van de iPhone 16 niet zo belangrijk? Dan kun je alsnog voor de kleinste iPhone kiezen en dat is de iPhone 17e uit 2026. Deze iPhone heeft zelfs een snellere chip (A19) dan de iPhone 16 (A18) en je krijgt standaard meer opslagruimte (256 GB) dan bij de iPhone 16 (128 GB). Ook is de batterijduur van de 17e langer dan die van de 16 (tot 26 uur video afspelen ten opzichte van 22 uur). Het scherm heeft dus wel een lagere maximale helderheid en je hebt geen Dynamic Island. De iPhone 17e heeft op dit moment een vanaf-prijs van € 639,-.

3. iPhone 17

De iPhone 17 is met 149,6 x 71,5 x 8 mm de grootste van de drie, maar heeft ook het meest te bieden. Het scherm is met 6,3 inch iets groter dan dat van de 16 en de 17e (allebei 6,1 inch). Daarbij krijg je twee 48-megapixelcamera’s en een flink verbeterde selfiecamera. Ook de batterijduur is met 30 uur video afspelen superieur aan de andere twee. Je betaalt ook wel wat extra’s voor deze toch wat betere specificaties. De iPhone 17 koop je momenteel voor € 825,-.

iPhone Ultra

Het ziet ernaar uit dat Apple in september voor het eerst met een vouwbare iPhone komt: de iPhone Ultra. Dat is mogelijk interessant als je fan bent van kleine iPhones. De keerzijde is dan weer dat deze iPhone Ultra waarschijnlijk extreem duur wordt. Ben je benieuwd naar dit toestel? Houd iPhoned dan in de gaten, want we houden je uiteraard op de hoogte!

Conclusie: de beste kleine iPhone

Dit zijn de drie kleinste iPhones die redelijk recent op de markt zijn gekomen. De afmetingen verschillen niet heel erg, dus dat hoeft je keuze niet echt te bepalen. Welke ‘kleine’ iPhone voor jou in 2026 de beste keuze is, hangt dus vooral af van wat je belangrijk vindt en hoeveel geld je wilt uitgeven. Heb je je keuze gemaakt? Kijk dan hieronder naar de beste deals, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

