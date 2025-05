Koopadvies: dit is de iPhone die je nu het beste kunt kopen

De 16e heeft de iPhone line-up wat eenvoudiger gemaakt. We vertellen je welke iPhone je nu het beste kunt kopen, afhankelijk van je budget.

Dit is de iPhone die je nu het beste kunt kopen

Wanneer Apple een nieuwe iPhone-serie uitbrengt, veroorzaakt dit flinke veranderingen en verschuiven de prijzen van alle voorgaande modellen. In het voorjaar van 2025 beïnvloedde een andere introductie het productaanbod op een andere manier. Apple introduceerde namelijk de iPhone 16e en schafte daarmee de iPhone SE-lijn af.

Het gevolg is dat het moeilijker is geworden voor mensen die op zoek zijn naar een goedkope iPhone, want de prijzen van de verschillende versies liggen nu veel dichter bij elkaar. Daardoor rijst de vraag welke iPhone je nu het beste kunt kopen, afhankelijk van je budget en de functies die je niet kunt missen.

Een prijsbereik van ruim 1000 euro

De iPhone line-up van Apple begint bij € 639,- voor de goedkoopste en loopt op tot € 1.699,- voor de duurste. Het goedkoopste model is de nieuwste iPhone 16e, terwijl de duurste configuratie de iPhone 16 Pro Max met de meeste opslagruimte is.

Tussen de goedkoopste en de duurste modellen zit een prijsbereik van ruim 1000 euro. Toen de iPhone 15 line-up uitkwam, was dat prijsverschil nog een stukje groter vanwege de goedkopere iPhone SE van de derde generatie die inmiddels niet meer verkrijgbaar is.

iPhone 15 en iPhone 15 Plus.

Opslagruimte

Het overgrote deel van de modellen in dit koopadvies behoren bij de iPhone 16-serie, met twee uitzonderingen: de iPhone 15 en iPhone 15 Plus. Met het nu duurdere instapmodel iPhone 16e in de lijst biedt de iPhone 15 meer variaties aan functies voor je budget. Omdat de prijzen aan de onderkant nu dichter bij elkaar liggen, is alleen kiezen op basis van budget wat lastiger geworden.

Een belangrijk punt wanneer je een nieuwe iPhone gaat aanschaffen, is de opslagcapaciteit. Afhankelijk van het model heb je meestal drie of vier opslagopties waar je uit kunt kiezen. Voor de meeste modellen is dat een keuze tussen 128 GB, 256 GB en 512 GB opslagruimte. Uitzondering is de iPhone 16 Pro, die ook een 1 TB-optie heeft. De iPhone 16 Pro Max is er ook met 1 TB maar de optie met 128 GB ontbreekt.

Onder de 1000 euro

Het goedkoopste model is de iPhone 16e met 128 GB opslagruimte voor een prijs van € 639,-. Daarvoor krijg je de A18-chip, een 48MP Fusion-camera met 2x zoom zonder kwaliteitsverlies en een batterij waar je maar liefst 26 uur video’s mee kunt afspelen.

Je krijgt een 6,1-inch scherm met dunne randen en Face ID, wat een enorme stap vooruit is ten opzichte van de iPhone SE. Maar je moet wel leven met een Notch in plaats van een Dynamic Island.

Voor een paar tientjes meer kun je ook een iPhone 15 (Niet leverbaar) kopen. Daar zit de oudere A16-chip in. De prestaties liggen dus iets lager en er is geen ondersteuning voor Apple Intelligence, maar je krijgt wel twee fysieke camera’s, waaronder een ultragroothoekcamera. Toch is de iPhone 16e waarschijnlijk de betere van de twee.

iPhone 16e.

Rond de 800 euro

Ben je bereid om rond de 800 euro uit te geven, dan zou je voor de 256 GB-versies van de iPhone 16e en iPhone 15 kunnen kiezen. Voor dat geld heb je ook een iPhone 15 Plus, maar je zou er ook een iPhone 16 voor kunnen kopen.

De iPhone 16 heeft een 6,1-inch scherm, een grafisch iets betere A18-variant, dubbele camera’s inclusief ultragroothoek, de Cameraregelaar en MagSafe. De batterij is met 22 uur iets minder dan die van de 16e, maar toch is het de beste koop van de groep voor deze prijs.

iPhone 16.

Tussen de 900 en 1000 euro

In deze prijsklasse heb je in totaal vijf opties om serieus te overwegen. Je hebt de 512-GB iPhone 16e (€ 957,-), de 512-GB iPhone 15 (€ 989,-), de 256-GB iPhone 15 Plus (€ 918,-), de 256-GB iPhone 16 (€ 919,-) en de 128-GB iPhone 16 Plus (€ 899,-).

Ook hier kun je het beste de iPhone 16 of iPhone 16 Plus overwegen, tenzij je wanhopig op zoek bent naar meer opslagruimte en mindere prestaties op de koop toe wilt nemen.

iPhone 16 Plus.

Boven de 1000 euro

Als je boven de 1000 euro komt, verschuift de keuze weer een stapje. De iPhone 15 bereikt zijn maximale capaciteit van 512 GB en de 256 GB iPhone 16 Plus krijgt gezelschap van de 128 GB iPhone 16 Pro. De iPhone 16 Pro heeft een groter 6,3-inch display, een titanium frame, een betere A18 Pro-chip en een langere batterijduur. Nog belangrijker is het drievoudige camerasysteem aan de achterkant, met 48MP Fusion, een ultragroothoekcamera en een echte zoomcamera, compleet met de Tetraprism-lens.

Op dit niveau is de Pro de beste keuze als je van videografie of fotografie houdt, anders kun je het beter bij de iPhone 16 of Plus-modellen houden.

iPhone 16 Pro.

Rond de 1100 euro

Voor ruim 1100 euro kun je kiezen voor de iPhone 16 met 512 GB opslagruimte (€ 1.179,-) of de iPhone 16 Pro met 256 GB (€ 1.145,-). In de praktijk is 256 GB aan opslagruimte een behoorlijke hoeveelheid, dus de Pro is ook hier de beste keuze.

Vanaf 1200 euro

Voor rond de 1200 euro hebben we de laatste toevoeging aan de lijst. De iPhone 16 Pro Max met 6,9-inch scherm en 256 GB opslagruimte (€ 1.178,-).

iPhone 16 Pro Max.

Voorbij de 1300 euro ga je voor de 512 GB iPhone 16 Pro (€ 1.396,-) of je kiest voor de 256 GB Pro Max en bespaart dus wat geld. Het is nu een kwestie van schermgrootte versus opslag, want er zijn maar twee opties beschikbaar.

De duurste iPhone die je momenteel kunt kopen, is de iPhone 16 Pro Max met 1 TB aan opslagruimte (€ 1.699,-). Je moet je wel afvragen of je echt zoveel opslagruimte nodig hebt en of je niet beter wat geld kunt besparen.