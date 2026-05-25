Dit is de beste iPhone tussen de 500 en 700 euro (en deze moet je niet kiezen)

Maurice Snijders
25 mei 2026, 15:51
3 min leestijd
Op zoek naar een nieuwe iPhone met een budget van 500 tot 700 euro? Wij hebben voor je uitgezocht welke je wel en welke je niet moet kopen.

Een iPhone kopen tussen de 500 en 700 euro is in 2026 lastiger dan ooit. Niet omdat er te weinig keuze is, maar juist omdat er zoveel modellen zijn die qua prijs dicht bij elkaar liggen. Kies je slim, dan haal je een iPhone in huis die nog jaren meegaat. Kies je verkeerd, dan betaal je veel geld voor hardware die eigenlijk alweer achterloopt. We zetten je beste opties op een rij.

1. Beste nieuwe iPhone: de iPhone 16

Wil je graag een nieuwe iPhone en niet meer dan 700 euro betalen? Dan is de iPhone 16 je beste optie. Die haal je momenteel namelijk al voor € 679,- in huis. Je krijgt voor dat geld een moderne iPhone die draait op een A18-chip, een actieknop en cameraregelaar heeft, ondersteuning voor Apple Intelligence en een dubbele camera aan de achterkant. Bekijk hieronder de beste deals voor de iPhone 16.

2. Beste budget iPhone: de iPhone 16e

De beste goedkoopste optie die je momenteel nieuw kunt kopen, is ongetwijfeld de iPhone 16e, die je momenteel koopt voor een bedrag van € 559,-. Inmiddels heeft Apple de opvolger iPhone 17e uitgebracht, maar die is nauwelijks goedkoper dan de iPhone 16 die op nummer 1 staat. Dat is dan dus niet echt een budget optie. Daarbij is de iPhone 16e nog steeds een goede iPhone, met een A18-chip, een 48-megapixelcamera en een lange batterijduur.

Vergeleken met de iPhone 16 moet je het wel doen zonder tweede camera, zonder Dynamic Island, zonder cameraregelaar en zonder MagSafe. Ook heeft de 16e een minder helder scherm en gaat het opladen langzamer. Kun je hier mee leven, dan is de iPhone 16e een goede optie om geld te besparen. Hieronder zie je de beste deals:

3. Beste refurbished iPhone: de iPhone 16 Pro

Wil je de meeste functies en features voor je geld, dan kies je voor een refurbished iPhone. Voor een model tussen de 500 en 700 euro raden we de iPhone 16 Pro aan, die momenteel al voor een bedrag van € 684,99 te krijgen is. Je krijgt dan een snelle iPhone met een titanium frame, een A18 Pro-chip, twee 48-megapixelcamera’s en één 12-megapixelcamera inclusief LiDAR-scanner, en een scherm met een hoge resolutie en hoge helderheid. Check hieronder de beste deals!

Deze moet je niet kiezen

Er zijn ook iPhones die je voor 500 tot 700 euro kunt kopen, maar die we toch niet meer aanraden. Een voorbeeld hiervan is de iPhone hieronder.

We raden namelijk niet aan om nog voor een iPhone 15 of iPhone 15 Plus (of ouder) te kiezen. Deze toestellen lijken inmiddels weliswaar aantrekkelijk geprijsd, maar missen één belangrijk ding: Apple Intelligence. Daardoor voelen ze direct minder toekomstbestendig dan de modellen hierboven. Zeker als je nu nog honderden euro’s uitgeeft aan een iPhone, wil je eigenlijk niet al direct belangrijke nieuwe functies missen.

Ben je nog niet direct toe aan een nieuwe iPhone? In september verschijnen er weer een aantal nieuwe iPhones. Die zijn uiteraard duurder dan 500 tot 700 euro, maar het betekent ook dat oudere iPhones dan weer wat goedkoper worden.

