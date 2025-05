Ben je toe aan een nieuwe iPad, maar zie je door alle modellen het bos niet meer? iPhoned helpt je op weg met deze koopgids vol met de beste iPad aanbiedingen!

Dit zijn de beste Apple iPad-aanbiedingen van dit moment

Wanneer je een nieuwe iPad wilt kopen is het vaak lastig kiezen. Het aanbod is enorm en je wilt natuurlijk niet teveel uitgeven. Geen zorgen, want wij helpen je op weg! In deze koopwijzer ontdek je welke iPads wij in 2025 het beste vinden, of je nu gaat tekenen, studeren, series kijken of gewoon een tablet wilt om lekker mee te browsen. Wat je ook van plan bent, hier lees je precies welke iPads je het beste kunt kopen.

We zetten de voor- en nadelen van elke geselecteerde iPad overzichtelijk voor je op een rij. Zo kun je zelf eenvoudig bepalen welke iPad het beste aansluit op jouw wensen én budget. En wil je nog wat minder uitgeven? Dan kun je altijd nog het aanbod van refurbished iPads checken. Dan geef je vaak nog net wat minder uit!

Via onze iPad-prijsvergelijkers vind je razendsnel de beste iPad aanbieding van het moment en waar je de tablet kunt kopen. Zo weet je zeker dat je altijd de beste prijs te pakken hebt.

#1 – De goedkoopste Apple-tablet: iPad 2022

Pluspunten Scherpe prijs

Scherpe prijs Moderne look met usb-c Minputen Standaardopslag van 64 GB is wat aan de krappe kant

Standaardopslag van 64 GB is wat aan de krappe kant Geen Face ID

Ben je op zoek naar een betaalbare iPad? Dan is de iPad 2022 een goede keuze. De iPad komt met een A14 Bionic-chip die snel genoeg is voor alle huis-, tuin- en keukenzaken. Danzkzij het 10,9-inch Liquid Retina-display ben je daarnaast voorzien van heldere kleuren en scherpe beelden.

Wil je deze iPad kopen? Er zijn inmiddels verschillende goede aanbiedingen te vinden voor deze iPad. Het instapmodel is nu te koop vanaf € 288,-. Voor nog meer prijzen kijk je hieronder.

#2 – De tablet met de beste prijs/kwaliteit: Apple iPad Air 2022

Pluspunten M1-chip

M1-chip ‘Pro’ genoeg voor de meeste gebruikers Minpunten 64 GB standaardopslag is wat aan de krappe kant

64 GB standaardopslag is wat aan de krappe kant Geen Face ID

Deze iPad Air 2022 is niet het nieuwste model in de Air-reeks, maar wel heeft wel de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. De iPad Air 2022 is te koop vanaf (€ 459,-), en voor een refurbished versie ben je € 375,- kwijt. Je kunt kiezen uit een opslagcapaciteit van 64 GB of 256 GB. Verder is de tablet verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder blauw, grijs, zilver, roze en paars.

In deze iPad Air 2022 zit een M1-chip. Deze chip vind je ook in de iPad Pro 2021, en daarmee is de iPad Air 2022 aanzienlijk sneller en krachtiger geworden dan voorgaande versies. Opladen gaat ook behoorlijk vlot en binnen enkele uren is de iPad weer geheel opgeladen. Op een volle accu kijk je op de iPad Air 2022 gemiddeld tot zo’n 10 uur lang naar jouw favoriete films en series.

#3 – De beste aanbiedingen voor de kleinste iPad: Apple iPad mini 2024

Pluspunten De kleinste iPad

De kleinste iPad A17 Pro-chip Minpunten Geen Face ID

De iPad mini is in 2021 al volledig vernieuwd: de thuisknop is verdwenen, terwijl Touch ID nu geïntegreerd is in de aan/uit-knop. Daarnaast is de Lightning-aansluiting ingeruild voor usb-c, waardoor je eenvoudig randapparatuur zoals een monitor kunt aansluiten. De nieuwe iPad mini heeft deze functies overgenomen.

De iPad mini 2024 (€ 529,99) is voorzien van een A17 Pro-chip. Deze chip heeft prima prestaties en kan nog jaren vooruit, zeker door de ondersteuning voor Apple Intelligence. Apple heeft vrijwel geen veranderingen doorgevoerd bij het scherm van de iPad mini 2024. De tablet heeft opnieuw een lcd-scherm met 60Hz. De tablet heeft daardoor geen always-on functie. ProMotion blijft exclusief voor de iPad Pro.

#4 – De beste aanbiedingen voor een grote iPad: iPad Pro 2022

Pluspunten Face ID

Face ID Groot scherm

Groot scherm ProMotion Minpunten Nog steeds vrij duur

De nieuwe iPad Pro 2022 is de opvolger van de iPad Pro 2021. Deze tablet van Apple heeft een M2-chip, die je misschien ook van de MacBook Air 2022 kent. Hiermee kun je vrijwel elke zware toepassing aan.

De iPad Pro 2022 is er in twee versies: een 12,9 inch en een 11 inch. De iPad pro 2022 is nu te koop vanaf € 1.066,34. Het design is nagenoeg hetzelfde als voorgaande versies. Dat betekent dat je ronde, afgeronde hoeken hebt met dunne randen. Als je kiest voor een iPad Pro betekent ook dat je de beste functies krijgt. Denk hierbij aan Face ID, ProMotion en een mini-led scherm.

Vooral bij de iPad Pro kun je nog aardig wat geld besparen om voor een refurbished versie te kiezen (€ 774,99). Je vindt de beste iPad-aanbieding hieronder!

#5 – De nieuwste iPads van dit moment

Ga je liever voor de nieuwste iPads van Apple? Ook dan loont het zich om eens goed rond te kijken. Voor vrijwel welke nieuwe iPad zijn leuke aanbiedingen te binden. Bekijk hieronder alle aanbiedingen van de nieuwste iPads!

De iPad in het kort

Een iPad is dé Apple-tablet. De iPad heeft een groot aanraakscherm en is makkelijk mee te nemen. Je kunt hem gebruiken om video’s te kijken, spelletjes te spelen, op internet te surfen en documenten te bewerken. Verder draait de tablet op zijn eigen software, iPadOS genaamd, dat speciaal is gemaakt voor deze tablet.