Dit zijn de 3 beste (en goedkope) thuisbatterijen voor zonnepanelen

Met thuisbatterijen sla je elektriciteit die je opwekt met zonnepanelen en niet direct nodig hebt op voor later. Dit zijn 3 goedkope opties.
De 3 beste thuisbatterijen voor zonnepanelen
Gebruik je zonnepanelen, dan heb je vast al weleens nagedacht over thuisbatterijen. Met ingang van 1 januari 2027 wordt bovendien saldering afgeschaft, wat betekent dat je je elektriciteitsverbruik niet langer kunt compenseren met overtollige zonne-energie. Thuisbatterijen zijn dan een goede oplossing. Ze zijn inmiddels verkrijgbaar in alle soorten maten, en je kunt het zo duur maken als je zelf wilt. Maar wat zijn je opties als je niet de hoofdprijs wilt betalen?
Dan kies je waarschijnlijk voor een thuisbatterij met stekker, die je thuis direct kunt gebruiken zonder dat er een installateur aan te pas hoeft te komen. Om je verder te helpen, hebben we een top 3 van betaalbare thuisbatterijen met stekker voor je samengesteld.
1. HomeWizard Plug-In Battery
De HomeWizard Plug‑In Battery heeft een capaciteit van 2,7 kWh en is met name bedoeld voor appartementen en starterswoningen. Ga je later alsnog groter wonen, dan kun je het systeem uitbreiden met een hogere opslagcapaciteit (tot 10,8 kWh). Het systeem heeft maximaal 800 W laad- en ontlaadvermogen per unit. Bij vier units is het dus maximaal 3,2 kW. De Plug-in batterij van HomeWizard kost 1395 euro.
2. Zendure AIO Pro 1200
Ook de Zendure AIO Pro-serie is net als de andere twee thuisbatterijen voor geschikt voor de wat kleinere woningen. Er zijn verschillende uitvoeringen, maar deze heeft een capaciteit van 0,96 kW. Door middel van extra units kun je het systeem uitbreiden tot 7,6 kWh. Het laad- en ontlaadvermogen bedraagt 1200 W. De vanaf-prijs van de Zendure AIO Pro 1200 is 1199 euro.
3. Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro
De Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro heeft een capaciteit van 1,6 kWh en kan worden uitgebreid met extra modules tot 9,6 kWh. Het laad- en ontlaadvermogen van deze Anker is 800 W. Hij is in Nederland wat minder goed verkrijgbaar dan de andere twee thuisbatterijen in dit artikel, maar hij is zeker wel te vinden. Je krijgt 10 jaar garantie op deze Anker en hij kost je momenteel 1499 euro.
Thuisbatterijen voor zonnepanelen
Een thuisbatterij is natuurlijk best een investering, die pas na verloop van tijd echt iets gaat opleveren. Fabrikanten geven aan dat je aan dat je de investering in ongeveer vijf of zes jaar terugverdient. Daarna levert het dus pas echt iets op. Daarbij rijst de vraag hoe lang thuisbatterijen meegaan. Bij de Anker krijg je tien jaar garantie, dus dat is wellicht een goed uitgangspunt.
De thuisbatterijen hebben allemaal een bijbehorende app voor je iPhone. Daarmee kun je te alle tijden zien wat er precies gebeurt. Zo zie je in een oogopslag of de batterij oplaadt of niet, hoeveel stroom er nog in zit en hoe je verbruik eruitziet. Dat helpt om jouw energieverbruik inzichtelijk te maken.
