Deze AirPods kun je in 2025 het beste halen (en dit zijn de laagste prijzen)

Ben je van plan om nieuwe oortjes te halen? Dit zijn de beste AirPods die je in 2025 kunt halen én hier krijg je ze het goedkoopst!

Beste AirPods

Ga je nieuwe AirPods halen? In dat geval zijn er meerdere oortjes die je in 2025 kunt kiezen. Apple verkoopt op dit moment de AirPods 4, AirPods Pro 2 en de AirPods Max. Bij andere aanbieders heb je nog veel meer opties, waaronder de AirPods 3 en de eerste generatie AirPods Pro. Twijfel je welke oortjes voor jou de beste keuze zijn? En waar je deze het goedkoopst haalt? Deze kun je in 2025 het beste halen!

1. Beste oortjes met ruisonderdrukking

Apple’s beste oortjes op dit moment zijn de AirPods Pro 2. De geavanceerde oortjes beschikken over actieve ruisonderdrukking (ANC), waarmee storende achtergrondgeluiden worden tegengehouden. De ruisbeheersing heeft verschillende standen, zo hoor je met de transparante modus het omgevingsgeluid juist wel. Bij adaptieve noise cancelling wordt de ruisbeheersing aangepast aan de hoeveelheid omgevingsgeluid. Bedienen gaat via de touch-bediening in de steeltjes van de oortjes, zo heb je jouw iPhone niet meer nodig om het volume aan te passen.

De oplaadcase van de AirPods Pro 2 is verbeterd, want deze beschikt nu over speakers en een usb-c-aansluiting. Daarnaast worden de oortjes regelmatig uitgebreid met nieuwe iOS-functies, zo krijgen ze met iOS 26 slaapdetectie en een camera-afstandsbediening. Dit zijn zonder twijfel Apple’s beste oortjes met ruisbeheering van dit moment, die tot dertig uur meegaan na één keer opladen. Door de aanstaande release van de AirPods Pro 3 is de prijs veel goedkoper op dit moment. Bekijk hier de laagste prijzen:

Goedkoper alternatief: AirPods 4

Vind je de startprijs van € 227,95 te duur bij de AirPods Pro 2, maar ben je wel op zoek naar oortjes met ruisbeheersing? In dat geval zijn de AirPods 4 ook een interessante optie. Dit zijn Apple’s eerste reguliere oortjes, die wél over actieve ruisonderdrukking beschikken. Vind je de siliconen opzetstukjes van het Pro-model niet prettig zitten? Ook dan zijn de ‘normale’ oortjes de juiste keuze, want deze oortjes hebben geen opzetstukjes.

Apple bracht de AirPods 4 uit in 2024, waarmee het de nieuwste oortjes van het bedrijf zijn. De oplaadcase van de oortjes heeft een usb-c-poort en is compacter dan het doosje van de Pro-modellen. Het bedienen van de audio, van oproepen en van Siri doe je door de steeltjes van de oortjes in te drukken. Het volume kun je enkel via je iPhone (of ander toestel) regelen. Je haalt de AirPods 4 met ruisonderdrukking voor ongeveer 199 euro.

2. Oortjes zonder ruisonderdrukking

Is ruisbeheersing voor jou geen vereiste bij nieuwe oortjes? Dan kun je al snel veel geld besparen, omdat AirPods zonder ruisbeheersing veel goedkoper zijn. Als je de oortjes vooral thuis draagt of niet snel last hebt van omgevingsgeluid, zijn de AirPods 4 zonder actieve ruisonderdrukking een goede keuze. De oortjes komen in een compacte oplaadcase, die met een usb-c- of Apple Watch-kabel opgeladen wordt.

De oortjes zijn probleemloos mee te nemen op reis, want je hebt met de oplaadcase tot dertig uur aan luistertijd. Het grote verschil tussen de twee uitvoeringen van de AirPods 4 is de ruisonderdrukking, waarover de goedkopere optie niet beschikt. Andere handige functies van deze oortjes zijn Stemisolatie, een verbeterde microfoon en gepersonaliseerde muziek die afgestemd is op jouw oren. Dit zijn de laagste prijzen:

3. Goedkoopste oortjes

Ben je juist op zoek naar de goedkoopste oortjes? In dat geval kom je op dit moment ook uit bij de AirPods 4. Apple is gestopt met de verkoop van de oudere modellen, waardoor de voorraad van deze oortjes steeds beperkter wordt. De prijzen van de overgebleven oudere modellen zijn daardoor inmiddels behoorlijk gestegen. Het is daarom aan te raden om voor de AirPods 4 zonder ruisonderdrukking te kiezen als je op zoek bent naar de goedkoopste oortjes van Apple. Dit zijn bovendien Apple’s nieuwste oortjes, waardoor je ondersteuning hebt voor een groot deel van de nieuwste functies.

We adviseren om geen ouder model te kiezen, zeker als de prijs van deze oortjes ongeveer hetzelfde is als de startprijs van de AirPods 4. Apple heeft bij de vierde generatie van de oortjes grote veranderingen doorgevoerd, waardoor het verschil met eerdere uitvoeringen groot is. De nieuwste oortjes krijgen nog jaren updates, terwijl eerdere modellen inmiddels verouderd zijn. Bekijk hier alle modellen die op dit moment verkrijgbaar zijn:

Model Releasejaar Chip ANC? Prijs AirPods Pro 2 2022 H2 Ja € 227,95 AirPods Pro 2019 H1 Ja € 212,- AirPods 4 (ANC) 2024 H2 Ja € 199,- AirPods 4 2024 H2 Nee € 127,40 AirPods 3 2021 H1 Nee € 124,- AirPods 2016 W1 Nee € 137,-

4. Beste koptelefoon

Zoek je een nieuwe koptelefoon? In dat geval kom je uit bij de AirPods Max. Apple heeft de koptelefoon begin dit jaar van een kleine update voorzien. Bij de hoofdtelefoon heb je de keuze uit middernacht, sterrenlicht, blauw, oranje en paars. Dat is een groot verschil met de reguliere oortjes, die alleen in een witte uitvoering verkrijgbaar zijn.

De nieuwe versie van de AirPods Max heeft een usb-c-aansluiting en draait op de H1-chip. Houd er daarom rekening mee dat je met de koptelefoon geen ondersteuning krijgt voor de nieuwste iOS 26-functies. Wil je dat wel? Dan raden we je de AirPods Pro 2 of de AirPods 4 aan. De AirPods Max beschikt verder over geavanceerde functies als actieve ruisonderdrukking, een transparantiemodus en persoonlijke ruimtelijke audio. Bekijk hier de laagste prijzen:

