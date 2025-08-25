Nieuwe iPhone kopen? Met deze tip bespaar je honderden euro’s

25 augustus 2025, 17:00
3 min leestijd
Nieuwe iPhone kopen? Met deze tip bespaar je honderden euro's

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te halen, maar vind je de prijzen te hoog? Zo kun je honderden euro’s besparen op je volgende iPhone!

Besparen op je nieuwe iPhone

Is jouw iPhone aan vervanging toe? Of ben je op zoek naar je eerste iPhone? Het aanschaffen van een nieuwe telefoon wordt steeds duurder. De prijzen van nieuwe iPhones worden regelmatig verhoogd, waardoor je steeds meer geld kwijt voor een nieuw toestel. Je kunt gemakkelijk geld besparen door een iPhone met minder opslagruimte te kopen, maar dat is niet altijd de beste optie.

Wil je de nieuwste iPhone met meer opslagruimte halen én besparen op de prijs? In dat geval kun je het beste voor een refurbished toestel kiezen. Deze toestellen zijn al eens gebruikt, waarbij de nodige onderdelen zijn vervangen. De iPhone voelt daardoor niet alleen als nieuw, je krijgt ook garantie bij het toestel. Refurbished iPhones zijn vaak honderden euro’s goedkoper dan nieuwe toestellen, waardoor dit de beste manier is om geld te besparen bij het aanschaffen van de nieuwste iPhone.

iphone reden
iPhone 16 Pro (Max).

Laagste refurbished prijzen

Bij het kopen van een refurbished iPhone kun je op veel plekken terecht. Apple biedt al langer refurbished toestellen aan, maar daar heb je de keuze uit slechts een beperkt aantal iPhones. Zo kun je bij Apple alleen de iPhone 15 en iPhone 15 Plus als refurbished toestel halen. Bovendien zijn de prijzen bij Apple vaak veel hoger dan bij andere aanbieders, ook voor refurbished iPhones. Wil je veel geld besparen bij de aankoop van je volgende iPhone? Bekijk dan hier de laagste refurbished prijzen van de nieuwste toestellen:

iPhoneAdviesprijs AppleRefurbished prijs
iPhone 16 Pro Max1479 euro€ 1.006,99
iPhone 16 Pro1229 euro€ 809,-
iPhone 16 Plus1119 euro€ 714,-
iPhone 16969 euro€ 714,-
iPhone 16e719 euro€ 498,-
iPhone 15 Pro Max€ 719,-
iPhone 15 Pro€ 678,-
iPhone 15 Plus969 euro€ 519,99
iPhone 15869 euro€ 519,-
Prijzen worden meermaals per dag bijgewerkt.

De refurbished prijzen liggen over het algemeen veel lager, waardoor je de nieuwste iPhones veel goedkoper in huis kunt halen. Het verschil tussen de refurbished prijzen en de adviesprijzen van Apple is vaak honderden euro’s, terwijl het toestel wél zo goed als nieuw aanvoelt. Met een refurbisehd toestel kun je zo veel geld besparen, maar je krijgt wel alle voordelen van een nieuwe iPhone.

Kies je voor een refurbished iPhone? Controleer dan goed hoeveel opslagruimte het toestel heeft, zo zijn eerdere modellen in sommige gevallen enkel beschikbaar met meer opslagruimte. Dat zorgt ervoor dat de prijs van de iPhone hoger is, dan bij een nieuwer toestel met minder opslagruimte. In dat geval is het voordeliger om voor een nieuwere iPhone te kiezen, waarbij je minder opslagruimte voor een lagere prijs krijgt.

iphone vergelijken

Nieuwe iPhone kopen

Het is alweer even geleden dat Apple de iPhone 16 heeft uitgebracht, waardoor de nieuwste iPhones inmiddels ook als refurbished toestellen beschikbaar zijn. Zo betaal je zelfs voor de beste iPhone van dit moment veel minder geld. Weet je nog niet zeker welke iPhone de juiste keuze voor jou is? Lees dan hier welke iPhone je op dit moment het beste kunt kopen en welke toestellen je beter niet kunt kiezen:

Wat is de beste iPhone? Welke iPhone je (niet) moet kopen

Wat is de beste iPhone? Welke iPhone je (niet) moet kopen

Lees verder

Ben je benieuwd wat op dit moment de laagste refurbished prijzen van de iPhone 16 zijn? Bekijk dan onze prijsvergelijker, waar meerdere malen per dag de beste prijzen worden opgehaald. Je kunt zelf kiezen wat de conditie van het toestel is, zodat je zeker weet dat het toestel zo goed als nieuw is. Hetzelfde geldt voor de garantieperiode, daarbij bepaal je zelf of dat twee of drie jaar is. Dit zijn de beste prijzen van de iPhone 16:

Apple iPhone 16 deals

Abonnement Los toestel Refurbished

Apple iPhone 16

128 GB

5G

Zo goed als nieuw

€ 644,00

1 dag

Bekijk bij Telefoongigant
Telefoongigant

Apple iPhone 16

128 GB

5G

Zo goed als nieuw

€ 644,00

1 dag

Bekijk bij Phonemarket.nl
Phonemarket.nl

Apple iPhone 16

128 GB

5G

Lichte gebruikssporen

€ 679,00

1 dag

Bekijk bij Telefoongigant
Telefoongigant

Apple iPhone 16

128 GB

5G

Zichtbaar gebruikt

€ 700,99

1 dag

Bekijk bij reBuy
reBuy

Apple iPhone 16

256 GB

5G

Lichte gebruikssporen

€ 719,00

1 dag

Bekijk bij Phonemarket.nl
Phonemarket.nl
Vergelijk alle Apple iPhone 16 refurbished prijzen

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Lezersreacties

Apple iPhone 16
Apple iPhone 16

