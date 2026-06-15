Deze 5 Apple Watches moet je (absoluut) níét meer kopen in 2026

Ga je binnenkort een nieuwe smartwatch halen? Deze vijf Apple Watches moet je in 2026 absoluut niet meer kopen!

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watchOS 27

Ben je op zoek naar een nieuwe smartwatch? En wil je binnenkort een nieuwe Apple Watch kopen? Je moet in dat geval goed nadenken over je aankoop, want veel Apple Watches hebben in 2026 geen ondersteuning meer voor de nieuwe softwareversie. Apple heeft watchOS 27 aangekondigd, dat de belangrijkste software-update voor de Apple Watch is in 2026. Met de update komen veel nieuwe functies naar je Apple Watch, mits het toestel ondersteuning heeft voor watchOS 27.

Bij de release van nieuwe softwareversies vallen ieder jaar Apple-apparaten af. Die werken niet met de volgende update en moeten het zonder de nieuwe functies doen. In 2026 vallen maar liefst vijf Apple Watches af, die blijven steken op watchOS 26. Deze toestellen moet je niet meer halen, want ze worden veel minder waard na de release van watchOS 27 én worden niet meer bijgewerkt. Om deze Apple Watches gaat het:

Geen nieuwe functies

Wil je geld besparen bij je volgende Apple Watch door voor een ouder model te kiezen? Kies dan in ieder geval niet een van bovenstaande toestellen, want die krijgen vanaf september geen nieuwe functies meer. Ze werken niet met watchOS 27 en worden vanaf dit jaar alleen nog maar voorzien van kleine beveiligingsupdates. Dat is niet alles, want deze Apple Watches worden na de release van watchOS 27 minder geld waard.

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Het gaat om relatief nieuwe Apple Watches, zo verscheen de eerste generatie van de Apple Watch Ultra in 2022. Je moet in 2026 dus minimaal de Apple Watch Series 9 of nieuwer halen als je alle nieuwe functies van watchOS 27 wilt gebruiken. Met de update komen belangrijke veranderingen naar de Apple Watch, waaronder Siri AI, meer gezondheidsfuncties en ondersteuning voor een nieuw gebaar. Dat geldt dus alleen voor Apple Watches uit 2023 of later.

Nieuwe Apple Watch halen

In 2026 heb je minder keuze bij het halen van een nieuwe Apple Watch, omdat slechts zes modellen werken met watchOS 27. Wil je zo weinig mogelijk geld uitgeven aan je volgende Apple Watch? Kies dan voor de Apple Watch SE 3, die je voor slechts € 238,95 in huis haalt. Die Apple Watch draait op de nieuwe S10-chip en heeft de komende jaren nog ondersteuning voor alle functies van watchOS. Hier vind je de beste prijs van de Apple Watch SE 3:

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Vind je een langere accuduur en meer functies bij je Apple Watch belangrijk? Kies dan voor de Apple Watch Series 11 of de Apple Watch Ultra 3 in 2026. Die smartwatches zijn geavanceerder dan de Apple Watch SE 3 en hebben bovendien iets grotere displays. Voor de Apple Watch Ultra 3 betaal je op dit moment € 718,95. Vind je dat teveel? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de Apple Watch Series 11: