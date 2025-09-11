De Apple Watch Ultra 3 heeft een paar toffe verbeteringen. Maar sommige komen ook naar de oude(re) smartwatches. Wij vertellen je wat er écht nieuw is.

Apple Watch Ultra 3 vs Ultra 2: dit zijn de échte verbeteringen

De Apple Watch Ultra 3 is Apple’s allerbeste smartwatch tot nu toe. Dat mag ook wel met een prijskaartje van € 898,95. Het is dan ook de Apple Watch met de meeste functies.

Maar wat zijn de verbeteringen bij de Apple Watch Ultra 3 vs de Apple Watch Ultra 2? En welke functies komen ook naar de oudere modellen? Wij vertellen het je!

Design en scherm

Op het eerste gezicht zijn er weinig veranderingen te bespeuren bij de Apple Watch Ultra 3. De smartwatch heeft dezelfde robuuste behuizing gemaakt van titanium als de Ultra 2. Ook zitten de knoppen op dezelfde plek en heeft de behuizing dezelfde vorm.

Wat wél anders is geworden zijn de schermranden. Die zijn namelijk een stukje dunner geworden. Hierdoor is het bruikbare gedeelte van het scherm van de Ultra 3 iets groter. De maximale helderheid is nog steeds hetzelfde: 3000 nits. Wel is de helderheid wat beter bij bepaalde kijkhoeken, maar die was al best prima op de Apple Watch Ultra 2.

Daarnaast is er nog een kleine aanpassing aan het scherm van de Ultra 3. Het display van de nieuwe Apple Watch heeft een verversingssnelheid van slechts één seconde in de always-on stand. Dit maakt het mogelijk dat je de secondewijzer elke seconde ziet bewegen als de Watch in de ruststand (always-on) staat. Bij de Apple Watch Ultra 2 ververst het scherm in de always-on stand slechts een keer per minuut.

Ook handig om te weten: je kunt nog al je oude Apple Watch-bandjes gebruiken op de Apple Watch Ultra 3. Zolang je maar de juiste grootte hebt.

Sneller opladen

De Apple Watch Ultra 3 kan ook een stuk sneller opladen. Je kunt dan de smartwatch tot 80 procent opladen in ongeveer 45 minuten. Bij de Apple Watch Ultra 2 duurde dat nog een uur.

Nieuwe chip: S10

De Apple Watch Ultra 2 heeft een S9-chip. De Ultra 3 heeft een S10-chip gekregen, maar die is kwa specificaties vrijwel gelijk. Waarschijnlijk heeft Apple de Ultra 3 een nieuwe chip gegeven om het iets verbeterde scherm aan te sturen.

Energiezuiniger (maar niet altijd)

Je kunt nu iets langer met een volle accu vooruit bij de Apple Watch Ultra 3. Je kunt nog steeds 72 uur vooruit als je de batterijbesparing aan hebt staan. Dat is hetzelfde gebleven als bij de Ultra 2. Maar de batterijduur bij alledaags gebruik is wel beter geworden. Met de Apple Watch Ultra 3 kun je 42 uur vooruit, terwijl dit bij de Ultra 3 ‘slechts’ 36 uur is.

5G en satelliet

Nieuw voor de Apple Watch Ultra 3 is de ondersteuning voor 5G. Daarnaast krijgt deze Apple Watch ook satellietconnectiviteit. Hiermee blijf je op nog meer plekken verbonden en kun je met een gerust gevoel op pad. Of je nu gaat skiën, hardlopen in een afgelegen gebied of kamperen in de wildernis, je weet dat je bereikbaar blijft.

Beter slapen (met slaapscore)

Dat is niet alles, want Apple komt ook met een nieuwe slaapscore dit jaar. Hierbij wordt er informatie verzameld, zoals het tijdstop wanneer naar bed gaat en de duur van je slaap. Je krijgt om zo dus de overkoepelende kwaliteit weer te geven aan de hand van een score. Deze functie komt echter ook naar de Apple Watch Series 6 of nieuwer, en dus ook naar de Apple Watch Ultra 2 (en 1).

Bloeddrukmeter

Een van de belangrijkste verbeteringen bij de Apple Watch Ultra 3 is de nieuwe bloeddrukmeting. Apple sleutelt al een tijdje aan deze bloeddrukfunctie voor de Apple Watch. Verwacht echter geen exacte getallen zoals bij een traditionele bloeddrukmeter. In plaats daarvan houdt de Watch je bloeddruk langere tijd in de gaten (30 dagen) en krijg je een seintje als er een langere tijd een hoge bloeddruk wordt gemeten.

Toch is ook deze functie niet exclusief voor de Apple Watch Ultra 3. De bloeddrukmeting komt namelijk ook naar de Apple Watch Series 9 (en nieuwer) en de Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Ultra 3 pre-order en kopen

Je kunt de Apple Watch Ultra 3 nu meteen pre-orderen. Je haalt de geavanceerde Apple Watch voor 899 euro. Zorg er wel voor dat je er op tijd bij bent, want de wachttijden lopen vrijwel meteen op. De nieuwe Apple Watch komt dan op vrijdag 19 september binnen. Dat is ook het moment dat de Apple Watch Ultra 3 in de winkels ligt.

Apple Watch Ultra 3:

