Apple Watch Series 8 vs Series 11: is het tijd om over te stappen?

Heb jij nog een Apple Watch Series 8 en vraag je je af of het tijd is om over te stappen naar de Series 11? Deze vergelijking gaat je helpen!

Apple Watch Series 8 vs Series 11

Halverwege september heeft Apple de nieuwe Apple Watch Series 11 op de markt gebracht. Het is een verbeterde versie van de Series 10, dus hij is zeker beter dan de Series 8 uit 2022. Maar zijn alle verbeteringen de moeite waard om nu over te stappen? We leggen beide toestellen naast elkaar.

Apple Watch Series 8 Apple Watch Series 11 45 mm (of 41 mm) 46 mm (of 42 mm) 1,9 inch Always-on LTPO OLED Retina-display met 484 x 396 pixels 1,96 inch Always‑on LTPO3 OLED Retina‑display met 496 x 416 pixels Apple S8-chip Apple S10-chip 32 GB opslagruimte 64 GB opslagruimte Accelerometer, gyro, hartslag, barometer, always-on altimeter, kompas, SpO2, VO2max, temperatuur (lichaam) Accelerometer, gyro, hartslag, barometer, always-on altimeter, kompas, SpO2, VO2max, temperatuur (lichaam), temperatuur (water) Tot 18 uur batterijduur Tot 24 uur batterijduur € 339,37 € 448,95

Behuizing

Hoewel het uiterlijk van de watches op het eerste gezicht niet heel erg is veranderd, zijn er wel wat verbeteringen. Zo is de Apple Watch Series 11 iets groter en lichter dan de Series 8. De 11 meet 46 x 39 x 9,7 mm en de 8 komt op 45 x 38 x 10,7 mm. Het gewicht is respectievelijk 29,7 g (42 mm-versie) en 36,9 g (46 mm-versie), en 42,3 g (41 mm-versie) en 51,5 g (45 mm-versie).

De aluminiumversie van de Apple Watch Series 8 is er in de kleuren Middernacht, Sterrenlicht en Zilver, en de roestvrij stalen-versie in Grafiet, Zilver en Goud. De Apple Watch Series 11 is er ook in aluminium met de kleuren Rosé­goud, Zilver, Space­grijs en Gitzwart. Daarnaast is er een titaniumversie in de kleuren Goud, Naturel en Leisteen.

Scherm

Niet alleen de behuizing van de Apple Watch Series 11 is iets groter dan die van de Series 8, hetzelfde geldt voor het scherm: 1,96 inch ten opzichte van 1,9 inch. Hierdoor is de resolutie van het Series 11-scherm met 496 x 416 pixels ook hoger dan dat van de Series 8 (484 x 396 pixels). Daarbij is het glas van de Series 11 sterker en heeft het scherm een hogere maximale helderheid: 2000 nits ten opzichte van 1000 nits. De Series 11 is hierdoor een stuk beter af te lezen in direct zonlicht.

Prestaties

Qua prestaties ga je bij deze overstap van een S8-chip naar een S10-chip, wat in de praktijk vooral betekent dat de Series 11 een heel stuk sneller reageert. Bovendien is de S10-chip zuiniger, wat weer een positief effect heeft op de batterijduur.

De opslagcapaciteit van de Series 8 is 32 GB en die is op de Series 11 verdubbeld (64 GB). Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld muziek op je Apple Watch zet, zodat je daar naar kunt luisteren zonder dat je iPhone in de buurt is.

Sensoren

Beide Apple Watches hebben grotendeels dezelfde sensoren. Alleen een temperatuursensor voor wanneer je het water in gaat ontbreekt. Dat is dus niet direct een reden om over te stappen. Er zijn desondanks wel twee gezondheidsfeatures die je moet missen op de Apple Watch Series 8: de detectie van slaapapneu en de detectie van hoge bloeddruk. Deze features worden pas ondersteund vanaf de Apple Watch Series 9.

Batterij

Dit zou wel eens een reden kunnen zijn om over te stappen naar de Apple Watch Series 11. Op papier gaat een volledig opgeladen Series 8 ongeveer 18 uur mee. Heb je hem al een paar jaar, dan haal je die batterijduur waarschijnlijk niet meer. Als je nu een Series 11 koopt, heb je de komende tijd gegarandeerd een batterijduur van maar liefst 24 uur. Bovendien laad je de Apple Watch Series 11 een stuk sneller weer op dan de Apple Watch Series 8.

Conclusie: Apple Watch Series 8 vs Series 11

De Apple Watch Series 11 is op meerdere punten superieur aan de Apple Watch Series 8. De belangrijkste reden om over te stappen, is waarschijnlijk de veel betere batterijduur en het sneller opladen. Zeker wanneer je de Apple Watch ook ’s nachts draagt, is dat een groot voordeel. Overige pluspunten van de Series 11 zijn een iets groter scherm met een hogere maximale helderheid, dubbel zoveel opslagruimte, een snellere processor en de gezondheidsfeatures slaapapneudetectie en hoge bloeddrukdetectie.

