Apple Watch Series 11 vs Samsung Galaxy Watch 8: deze is beter!

De Samsung Galaxy Watch 8 is ongeveer twee maanden langer op de markt dan de Apple Watch Series 11 – tijd voor een grondige vergelijking!

Inhoud Behuizing Scherm Prestaties Sensoren Batterij Conclusie

Apple Watch Series 11 vs Samsung Galaxy Watch 8

De Samsung Galaxy Watch 8 kwam op de markt met een adviesprijs van 379 euro, de Apple Watch Series 11 had aanvankelijk een prijskaartje van 449 euro. Inmiddels koop je ze respectievelijk voor 208,95 euro en € 379,-. We zetten de belangrijkste verschillen tussen beide smartwatches voor je op een rij.

Behuizing

De behuizingen van de Samsung Galaxy Watch 8 en de Apple Watch Series 11 verschillen duidelijk duidelijk van elkaar. Apple blijft ook bij de Series 11 trouw aan zijn herkenbare vierkante behuizing, Samsung kiest voor een rond scherm. De Galaxy Watch 8 is wel wat minder rond dan eerdere modellen en heeft nu strakkere lijnen en subtiele hoeken. De behuizing van de Samsung is van aluminium, bij Apple heb je de keuze tussen aluminium en titanium.

Qua formaat verschillen de horloges eveneens. De Apple Watch Series 11 is verkrijgbaar in twee maten: 42 millimeter en 46 millimeter. Samsung houdt het iets compacter met behuizingen van 40 millimeter en 44 millimeter voor de Galaxy Watch 8. Verder is de Galaxy Watch 8 met 8,6 millimeter dunner dan de Apple Watch Series 11. Daardoor oogt en voelt de smartwatch van Samsung compacter om de pols.

Apple Watch Series 11 Samsung Galaxy Watch 8 42 mm of 46 mm 40 of 44 mm Dikte van 9,7 mm Dikte van 8,6 mm 34,6 g of 43,1 g 30 g of 34 g Aluminium of titanium behuizing Aluminium behuizing Aluminium: Rosé­goud, Zilver, Space­grijs en Gitzwart

Titanium: Goud, Naturel en Leisteen Zilver en Grafiet

Apple Watch Series 11 Titanium

Scherm

Zowel de Apple Watch Series 11 als de Samsung Galaxy Watch 8 hebben een always-on display, waardoor je in één oogopslag de tijd en de belangrijkste informatie ziet. Toch zijn er ook duidelijke verschillen. Zo maakt de Apple Watch Series 11 gebruik van een oled-display, terwijl Samsung kiest voor een geavanceerder amoled-scherm. Amoled verbruikt minder energie, laat diepere zwarttinten zien en biedt een hoger contrast. Bovendien zijn amoled-schermen doorgaans helderder, waardoor de Samsung Galaxy Watch 8 een hogere piekhelderheid haalt dan de smartwatch van Apple.

Apple Watch Series 11 Samsung Galaxy Watch 8 Scherm van 1,77 inch of 1,96 inch Scherm van 1,34 inch of 1,47 inch Oled-scherm Amoled-scherm Always-on Always-on 330 ppi 327 ppi Piekhelderheid van 2000 nits Piekhelderheid van 3000 nits

Prestaties

Ook bij de opslagruimte en het werkgeheugen zijn er duidelijke verschillen. De smartwatch van Samsung beschikt over 32 GB opslagruimte en 2 GB werkgeheugen. Apple pakt het anders aan: de Apple Watch Series 11 is uitgerust met 64 GB opslagruimte, maar heeft 1 GB RAM.

In de praktijk betekent dit dat je op de Apple Watch Series 11 meer apps, muziek en andere bestanden kunt opslaan. De Galaxy Watch 8 heeft dan weer iets meer werkgeheugen, wat vooral kan helpen bij het soepel draaien van meerdere apps tegelijk. Bekijk hier meer specificaties:

Apple Watch Series 11 Samsung Galaxy Watch 8 watchOS 26 One UI 8 64 GB opslagruimte 32 GB opslagruimte 1 GB RAM 2 GB RAM S10-chip Exynos W1000 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 IP68 IP68 Ondersteuning voor 5G Ondersteuning voor 4G

Sensoren

Het bijhouden van trainingen en gezondheidsgegevens is een van de belangrijkste redenen om een smartwatch te dragen. Op dit vlak liggen de Apple Watch Series 11 en de Samsung Galaxy Watch 8 dicht bij elkaar, want beide horloges bieden een uitgebreid pakket aan sensoren en functies. Toch zijn er ook verschillen. De Samsung Galaxy Watch 8 gaat net een stap verder met automatisch meldingen bij langdurige stress. Die functie ontbreekt bij de Apple Watch Series 11. Daarnaast zet Samsung sterker in op kunstmatige intelligentie bij gezondheidsfuncties.

Opvallend is dat de Galaxy Watch 8 ook het carotenoïdenniveau in je lichaam kan meten. Daarmee krijg je inzicht in de hoeveelheid antioxidanten in je lichaam. Deze functie is exclusief voor Samsung en ontbreekt bij de Apple Watch Series 11, waardoor de Galaxy Watch 8 op gezondheidsgebied een lichte voorsprong heeft.

Functie Apple Watch Series 11 Samsung Galaxy Watch 8 Hartslagmeter Ja Ja ECG Ja Ja Saturatiemeter Ja Ja Valdetectie Ja Ja Slaapmonitoring Ja Ja Bewegingsherinnering Ja Ja Bloeddrukmeter Ja Ja Temperatuurmeter Ja Ja Carotenoïdenmeter Nee Ja Crashdetectie Ja Nee

Batterij

Hecht je veel waarde aan de batterijduur van je smartwatch? Dan zijn de verschillen tussen de Apple Watch Series 11 en de Samsung Galaxy Watch 8 zeker het bekijken waard. De Apple Watch Series 11 gaat bij normaal gebruik tot 24 uurmee. Schakel je de energiebesparingsmodus in, dan wordt de accuduur verlengd tot ongeveer 38 uur. Apple biedt daarnaast snelladen, waardoor de smartwatch in zo’n dertig minuten weer tot 80 procent is opgeladen.

De Samsung Galaxy Watch 8 doet het op dit punt een stuk beter. Bij normaal gebruik houdt de smartwatch het tot 48 uur vol, wat aanzienlijk langer is dan bij Apple. Met de energiebesparingsmodus ingeschakeld loopt dat zelfs op tot ongeveer drie dagen zonder opladen. Zoek je dus vooral een smartwatch die zo lang mogelijk meegaat op één acculading, dan is de Samsung Galaxy Watch 8 duidelijk de betere keuze.

Apple Watch Series 11 Samsung Galaxy Watch 8 Gaat tot 24 uur mee Gaat tot 48 uur mee Energiebesparingsmodus: tot 38 uur Energiebesparingsmodus: tot 3 dagen Binnen 30 minuten van 0 naar 80 procent Binnen 30 minuten van 0 naar 50 procent Draadloos opladen Draadloos opladen Accu van 327 mAh Accu van 325 mAh

Conclusie: Apple Watch Series 11 vs Samsung Galaxy Watch 8

De Apple Watch Series 11 en de Samsung Galaxy Watch 8 zijn allebei uitstekende smartwatches, maar verschillen duidelijk in aanpak. Samsung zet met de Galaxy Watch 8 sterker in op geavanceerde gezondheidsfuncties, waarbij kunstmatige intelligentie een belangrijke rol speelt. De Apple Watch Series 11 draait op watchOS 26, dat perfect integreert met andere Apple-apparaten. Welke smartwatch het beste bij je past, hangt sterk af van het ecosysteem dat je gebruikt. De Apple Watch Series 11 werkt uitsluitend samen met een iPhone, de Samsung Galaxy Watch 8 is daarentegen flexibeler en kan met meerdere Android-smartphones overweg, niet alleen met toestellen van Samsung. Heb je een iPhone en ben je op zoek naar een grotere smartwatch met meer opslagruimte en een naadloze koppeling met iOS? Dan is de Apple Watch Series 11 de logische keuze. Wil je juist een compactere en betaalbaardere smartwatch met een lange batterijduur en extra gezondheidsinzichten, dan kies je voor de Samsung Galaxy Watch 8.

Apple Watch Series 11 kopen?

