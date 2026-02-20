Apple AirTag 2 vs UGREEN Finder Pro: welke is voor jou geschikt?

Apple heeft pas de AirTag 2 uitgebracht met veel verbeteringen, UGREEN heeft de Finder Pro met een leuk extraatje – tijd om te vergelijken!

Apple AirTag 2 vs UGREEN Finder Pro

De AirTag 2 en de UGREEN Finder Pro zijn allebei handige trackers die ongeveer op dezelfde manier werken. Ze ondersteunen Apple’s Zoek mijn-netwerk en zijn daardoor ook echt concurrenten van elkaar. We zetten de verschillen voor je op een rij.

Vormgeving

Het eerste wat opvalt als je beide trackers naast elkaar legt, is dat de AirTag er toch een stuk subtieler uitziet dan de Finder Pro. Die laatste is niet alleen vierkant, maar ook groter en dikker dan de AirTag. Er zit wel al direct een ‘oog’ aan, zodat je de Finder Pro gemakkelijk aan bijvoorbeeld een sleutelbos kunt hangen, zonder dat je er eerst iets van een hoesje voor moet kopen. Dat lukt met de AirTag niet. De AirTag is dan wel gemakkelijker ergens te verstoppen.

Batterij

Dit is gelijk een van de belangrijkste verschillen tussen de AirTag 2 en de Finder Pro. En dat terwijl beide fabrikanten aangeven dat de batterij ongeveer een jaar meegaan. Daar zit het grote verschil dus niet in. Het verschil is dat je bij de AirTag de batterij na een jaar kunt vervangen en dat je bij de Finder Pro de batterij na een jaar kunt opladen.

Doordat de UGREEN Finder Pro groter is dan de AirTag 2, is er ruimte voor een USB C-aansluiting. Die is mooi afgedekt met een rubberen dekseltje. Krijg je na bijna een jaar een melding dat de batterij bijna leeg is, dan hoef je de Finder Pro alleen maar even in te pluggen en op te laden, een USB-kabel wordt meegeleverd. Bij de AirTag 2 dien je de batterij dan te vervangen. Voor allebei is wat te zeggen, het ligt er maar aan wat je prettiger vindt.

Zoek mijn

Net als de AirTag 2 is de Finder Pro gemakkelijk te installeren en direct zichtbaar in de Zoek mijn-app. De AirTag staat er als AirTag, de UGREEN staat er als object. In principe werkt alles bij beide trackers hetzelfde, met uitzondering van Nauwkeurig zoeken. Dat is alleen mogelijk met de AirTag. Je kunt de Finder Pro echter wel een geluid laten afspelen wanneer je in de buurt bent. Overigens is in de app het batterijniveau van de AirTag pas zichtbaar wanneer de batterij bijna leeg is. Bij de Finder Pro kun je altijd zien hoe het met de batterij is gesteld (en kun je gelijk even opladen als dat goed uitkomt).

Prijzen AirTag 2 en UGREEN Finder Pro

De AirTag 2 is goedkoper dan zijn voorganger, maar vergeleken met andere trackers is de AirTag nog altijd relatief duur. Je koopt er momenteel één voor € 34,99. De adviesprijs van de UGREEN Finder Pro is 39,99 euro voor een 4-pack. Dat is al een stuk goedkoper, maar bij Amazon betaal je nu zelfs maar 29,99 euro voor een 4-pack.

Conclusie: AirTag 2 vs UGREEN Finder Pro

Beide trackers doen wat ze moeten doen. Welke je moet kiezen, hangt af van de kleine verschillen. Vind je de kleine ronde vorm en het Nauwkeurig zoeken van de AirTag belangrijk en heb je er geen problemen mee dat je elk jaar de batterij moet vervangen? Of vind je opladen via USB C en de zichtbaarheid van het batterijniveau juist belangrijk en kun je prima leven met de grotere vorm en het ontbreken van Nauwkeurig zoeken? In het eerste geval kies je de AirTag, in het tweede geval de Finder Pro. Maar uiteraard kan de prijs ook een aardige rol meespelen. Heb je meerdere trackers nodig en wil je niet al te veel geld uitgeven, dan kies je waarschijnlijk toch voor de UGREEN.

Toch een AirTag 2 kopen?

