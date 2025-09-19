AirPods Pro 3 vs. AirPods 4: dit zijn de 7 grootste verschillen

Apple heeft de AirPods Pro 3 uitgebracht, maar wat zijn de verschillen met de AirPods 4? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

AirPods Pro 3 vs AirPods 4

Er is een nieuwe generatie van de AirPods Pro uitgebracht! Met de AirPods Pro 3 worden Apple’s beste oortjes nóg beter, maar dat zijn niet de enige AirPods die je op dit moment kunt krijgen. De AirPods 4 verschenen in 2024 en zijn beschikbaar zonder óf met actieve ruisonderdrukking. Twijfel je nog tussen de AirPods Pro 3 en de AirPods 4? Wij zetten de belangrijkste verschillen voor je onder elkaar!

1. Ontwerp

Eén van de grootste verschillen tussen de AirPods 4 en de AirPods Pro 3 is het ontwerp van de oortjes. Waar de AirPods Pro 3 met siliconen opzetstukjes komen, ontbreken deze bij de AirPods 4. Het is persoonlijk welke pasvorm je voorkeur heeft. Niet iedereen vindt de siliconen opzetstukjes van de AirPods Pro prettig zitten, waardoor de AirPods 4 een goed alternatief zijn zonder deze opzetstukjes.

De pasvorm van de oortjes is een belangrijk verbeterpunt bij de AirPods Pro 3. Je krijgt standaard vijf verschillende maten van de opzetstukjes bij de derde generatie van de AirPods Pro. Bij de AirPods Pro 2 waren dat nog drie maten, waardoor de kans groter is dat de AirPods Pro 3 goed blijven zitten. Daarnaast is het oplaaddoosje van de AirPods 4 iets compacter, die van de AirPods Pro 3 is breder.

2. Bediening

De AirPods Pro 3 zijn de geavanceerdste AirPods van dit moment en dat is ook terug te zien aan de bediening van de oortjes. Apple heeft de AirPods Pro 3 voorzien van touch-bediening. Deze vind je terug in de steeltjes van de AirPods, die je kunt gebruiken om de audio te pauzeren, het volgende of het vorige nummer te kiezen. Dat is niet alles, want je kunt het volume van de audio ook verhogen en verlagen via de steeltjes van de AirPods Pro 3.

Bij de AirPods 4 zijn deze mogelijkheden beperkter. De oortjes beschikken over een druksensor, dus je kunt de steeltjes van de AirPods enkel indrukken. Met deze druksensor is het mogelijk om de audio te pauzeren, weer af te spelen en om te wisselen tussen nummers. In tegenstelling tot de AirPods Pro 3 kun je de AirPods 4 dus niet gebruiken om het volume van de media aan te passen, daarvoor moet je de iPhone erbij pakken.

3. Geluidskwaliteit

De geluidskwaliteit is bij de AirPods Pro 3 sterk verbeterd in vergelijking met de AirPods Pro 2. Bij de tweede generatie was de geluidskwaliteit al hoog, maar de nieuwe AirPods Pro beschikken over een nieuwe akoestische architectuur volgens Apple. Het geluid van de oortjes is daardoor ruimtelijker, waarbij instrumenten duidelijker naar voren komen in de audio. Stemmen zijn eveneens beter hoorbaar, dat vooral van pas komt als je regelmatig naar films en series kijkt met je AirPods in.

Bij de AirPods 4 is deze geluidskwaliteit iets lager. Het geluid is minder diep, maar zal voor de meeste gebruikers nog steeds voldoende zijn voor dagelijks gebruik. Wil je de beste geluidskwaliteit van dit moment? In dat geval ben je bij de AirPods Pro 3 aan het juiste adres, maar de AirPods 4 zijn een goed alternatief als je niet zoveel wilt betalen voor je volgende oortjes. Bij beide oortjes gaat de geluidskwaliteit van de microfoon erop vooruit na het installeren van iOS 26 op je iPhone.

4. Ruisbeheersing

De AirPods 4 zijn beschikbaar in twee uitvoeringen. Je kunt kiezen voor de variant zonder ruisbeheersing of de uitvoering met actieve ruisonderdrukking. Het zijn daarmee de eerste reguliere AirPods die over actieve ruisonderdrukking beschikken, voorheen was dit een exclusieve functie voor de AirPods Pro. De AirPods 4 houden storende omgevingsgeluiden tegen, maar de ruisbeheersing werkt véél beter bij de AirPods Pro 3.

Apple heeft de actieve ruisonderdrukking verbeterd bij de AirPods Pro 3, waardoor de oortjes tot twee keer zoveel geluid tegenhouden als de AirPods Pro 2. Het verschil met de AirPods 4 is nog groter, de AirPods Pro 3 blokkeren met de siliconen opzetstukjes veel meer omgevingsgeluid. De derde generatie van de AirPods Pro komt standaard met ruisbeheersing, in tegenstelling tot de AirPods 4.

5. Functies

De AirPods 4 en de AirPods Pro 3 beschikken beide over functies als adaptieve audio, de transparantiemodus, gespreksdetectie, ruimtelijke audio en hoofdtracking. Ze zijn daarnaast beide voorzien van de H2-chip, maar daar houden de gelijkenissen ook op. Apple is bij de AirPods Pro 3 veel verder gegaan met de introductie van gezondheidsfuncties. Zo zijn features als Gehoortest, Gehoorapparaat en Gehoorbescherming alleen te gebruiken bij de AirPods Pro 3.

Bovendien zijn de AirPods Pro 3 Apple’s eerste oortjes met een hartslagmeter. Deze meet je hartslag op als je aan het sporten bent. De metingen zie je vervolgens terug in de Conditie- en Gezondheid-app op je iPhone. De AirPods Pro 3 hebben geavanceerde gezondheidsfuncties, die je bij de AirPods 4 moet missen. Ook de stof-, zweet- en waterbestendigheid is bij de AirPods Pro 3 beter, die kunnen beter tegen water dan de AirPods 4.

6. Accuduur

Ben je regelmatig onderweg en luister je dan graag naar muziek? In dat geval is de accuduur van de AirPods erg belangrijk. De AirPods 4 gaan tot 4 uur mee na één keer volledig opladen. Dit is de luistertijd met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld, zonder deze functie gaan de AirPods 4 tot 5 uur mee na één keer opladen. Stop je de oortjes terug in de oplaadcase? Dan heb je in totaal tot 20 uur luistertijd.

Bij de AirPods Pro 3 is deze accuduur langer, want de oortjes gaan tot 8 uur mee met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. Zet je deze functie uit? Dan doe je tot 10 uur met de oortjes na één keer opladen. In totaal luister je tot 24 uur met de AirPods Pro 3 als je ze tussendoor oplaad in het doosje. De AirPods Pro 3 gaan dus veel langer mee dan de AirPods 4, maar beide houden het gemakkelijk een dag vol.

7. Prijs

De verschillen tussen de AirPods 4 en de AirPods Pro 3 zijn groot en dat is ook terug te zien aan de prijzen van de oortjes. De AirPods 4 zijn verkrijgbaar vanaf € 125,90, voor die prijs krijg je de variant zonder actieve ruisonderdrukking. Voor de AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking betaal je 199 euro bij Apple. De AirPods Pro 3 zijn niet veel duurder, want die haal je voor € 248,95 in huis.

Conclusie

De verschillen tussen de AirPods 4 en de AirPods Pro 3 zijn groot. Apple’s beste oortjes scoren op ieder gebied beter dan de AirPods 4. Ze bieden betere geluidskwaliteit, houden meer achtergrondgeluid tegen, zijn gemakkelijker te bedienen en hebben meer gezondheidsfuncties. De AirPods 4 zijn daarentegen voor de meeste gebruikers nog steeds een prima optie, zeker als je de siliconen opzetstukjes niet prettig vindt zitten. Ben je op zoek naar nieuwe oortjes met ruisonderdrukking? In dat geval zijn de AirPods Pro 3 de beste keuze. Ze zijn 50 euro duurder dan de AirPods 4 met ruisonderdrukking, maar voor dat bedrag krijg je véél meer functies die dat geld zonder twijfel waard zijn. Vind je € 248,95 te duur en heb je geen ruisbeheersing nodig? Kies dan voor de AirPods 4 zonder ruisbeheersing, die met € 125,90 flink goedkoper zijn.

Nieuwe AirPods kopen

De AirPods 4 en de AirPods Pro 3 zijn beide goede oortjes, maar de AirPods Pro 3 zijn veel geavanceerder. Bedenk voor je aanschaf daarom goed wanneer je de oortjes gaat dragen en wat je belangrijk vindt bij je volgende AirPods. Als je ze regelmatig in een drukke omgeving draagt is het aan te raden om de AirPods Pro 3 te kiezen, die over uitstekende ruisbeheersing beschikken. Draag je ze vooral thuis? Kies dan voor de AirPods 4 om geld te besparen. Bekijk hier de laagste prijzen: