3 redenen om in 2025 AirPods Pro 2 te kopen (in plaats van AirPods Pro 3)

De tweede generatie AirPods Pro is ook in 2025 nog een goede keuze. Dit zijn drie redenen om toch de AirPods Pro 2 kiezen, in plaats van de AirPods Pro 3!

Nieuwe AirPods halen

Ben je van plan om nieuwe oortjes te halen? In dat geval heb je in 2025 de keuze uit de AirPods Pro 2 én de AirPods Pro 3. Apple heeft de derde generatie van de AirPods Pro uitgebracht in september 2025, maar je kunt de AirPods Pro 2 nog bij genoeg aanbieders krijgen. Twijfel je voor welke uitvoering van de AirPods Pro je moet kiezen? Wij zetten drie redenen onder elkaar om tóch voor de AirPods Pro 2 te gaan!

1. Langere accuduur

De AirPods Pro 3 hebben een aantal verbeteringen gekregen, waaronder een langere luistertijd na één keer volledig opladen. De oortjes gaan tot acht uur mee na één keer laden, terwijl dat bij de AirPods Pro 2 tot zes uur is. Toch is de totale luistertijd langer bij de AirPods Pro 2, want de accu van de oplaadcase gaat langer mee bij de tweede generatie. Het doosje biedt een luistertijd tot maar liefst dertig uur.

Bij de AirPods Pro 3 is dat een stuk korter, want daar krijg je tot 24 uur luistertijd met de oplaadcase. Dat is opvallend, omdat de AirPods Pro 2 in totaal dus langer meegaan dan de AirPods Pro 3. Zoek je de oortjes met de beste accu? Of ben je veel onderweg en luister je dan naar muziek of podcasts? In dat geval zijn de AirPods Pro 2 ook in 2025 nog de beste keuze, omdat ze de langste totale accuduur hebben.

AirPods Luistertijd AirPods Luistertijd oplaadcase AirPods Pro 2 Tot 6 uur Tot 30 uur AirPods Pro 3 Tot 8 uur Tot 24 uur

2. Veel nieuwe functies

Een groot voordeel van de AirPods Pro is dat ze nog jarenlang worden uitgebreid met nieuwe functies. Grote software-updates als iOS 18 en iOS 26 hebben niet alleen meer features geïntroduceerd op de iPhone, maar ook bij de AirPods. Hoewel de AirPods Pro 2 in 2022 zijn uitgebracht, zijn ze de afgelopen jaren wél voorzien van de nieuwste functies. Dat geldt zelfs voor de oplaadcase, want die heeft sinds 2023 een usb-c-poort.

Met iOS 26 heeft Apple opnieuw een reeks verbeteringen naar de tweede generatie van de AirPods Pro gebracht. De geluidskwaliteit van de microfoon is verbeterd en je kunt de AirPods nu als afstandsbediening voor de camera van je iPhone gebruiken. Daarnaast beschikken ze over slaapdetectie én Live Vertalen, die functies zijn niet exclusief voor de AirPods Pro 3. Het is de verwachting dat de AirPods Pro 2 de komende jaren nog steeds nieuwe functies zullen krijgen, waarvoor je dus geen AirPods Pro 3 hoeft te halen.

3. Goedkoper

Apple heeft de AirPods Pro 3 in september 2025 uitgebracht, waardoor de prijs van de oortjes nog nauwelijks is gedaald. De derde generatie van de AirPods Pro 3 is voor 249 euro op de markt gebracht door Apple. Dat is lager dan de beginprijs van de AirPods Pro 2, waarvoor Apple 279 euro vroeg bij de release van de oortjes. Inmiddels kun je de AirPods Pro 2 voor véél minder geld halen, want je krijgt ze nu al voor € 209,95.

Voor de AirPods Pro 3 betaal je op dit moment € 248,95, dat niet veel minder is dan de officiële prijs die Apple hanteert. Wil je geld besparen op je oortjes en wil je niet de hoofdprijs betalen? De AirPods Pro 2 zijn dan een betere keuze dan de AirPods Pro 3. Bij de tweede generatie van de AirPods Pro krijg je veel nieuwe functies en goede geluidskwaliteit, maar tegen een lagere prijs.

AirPods Pro kopen

De AirPods Pro 2 zijn ook in 2025 nog een hele goede keuze, zeker als je geld wilt besparen en de AirPods met de beste accuduur zoekt. Natuurlijk beschikt de AirPods Pro 3 over een aantal verbeteringen, waaronder een hartslagmeter en betere ruisonderdrukking. Deze moet je missen bij de AirPods Pro 2. Verder zijn zowel de AirPods Pro 2 als de AirPods Pro 3 voorzien van de H2-chip, daarin zien we dus geen verschillen.

Vind je het missen van functies als de hartslagmeter en verbeterde ruisonderdrukking geen probleem? In dat geval raden we aan om in 2025 voor de AirPods Pro 2 te kiezen. Door iOS 26 zijn de oortjes recent nog uitgebreid met veel nieuwe functies en de oplaadcase biedt een luistertijd van maar liefst 30 uur. Ben je benieuwd waar je de AirPods Pro 2 het voordeligst in huis haalt? Bekijk hier de laagste prijzen, zodat je nooit teveel betaalt: