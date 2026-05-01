Action verrast met digitaal fotolijstje (dat slim én goedkoop is)

Heb veel foto’s en video’s op je smartphone staan? Dan kan dit digitale fotolijstje van de Action niet ontbreken!

Action digitaal fotolijstje

Opgelet als je regelmatig foto’s en video’s maakt met je smartphone! Bij de Action haal je nu tijdelijk een digitaal fotolijstje, waarop je jouw foto’s kunt bekijken. Dat is niet alles, want je kunt ook video’s afspelen op het slimme apparaat. Zo biedt de Action de perfecte oplossing voor alle foto’s en video’s, waarvan je waarschijnlijk bent vergeten dat je ze ooit hebt gemaakt. Op het kleine scherm zie je zo al je herinneringen terug.

Ben jij al langer op zoek naar een digitaal fotolijstje? Of zoek je een manier om je foto’s een leuke plek te geven? Dan is dit je kans, want de Action verkoopt het digitale fotolijstje tijdelijk voor 59,95 euro. Je haalt het apparaatje alleen online, waardoor er nog 5,99 euro aan bezorgkosten bovenop komt. Voor die prijs heb je een slim fotolijstje mét lichtgevende rand, die in iedere ruimte past. Je haalt het digitale fotolijstje hier:

Zo werkt het

Het digitale fotolijstje van de Action werkt ontzettend eenvoudig, want je kunt alle foto’s en video’s uploaden via de Frameo-app. Deze applicatie is gratis te installeren in de App Store en is kosteloos te gebruiken. Je hebt dus geen abonnement nodig om foto’s en video’s te uploaden naar het fotolijstje. Installeer je liever geen app? Dan kun je de foto’s en video’s ook importeren via microSD of usb-c naar het slimme fotolijstje.

Je bepaalt zelf welke bestanden je deelt met het digitale fotolijstje van de Action, zodat niet je hele fotobibliotheek verschijnt op het scherm. Heb je een selectie van je foto’s en video’s gemaakt? Ze verschijnen vervolgens als een diavoorstelling op het fotolijstje. Het apparaat beschikt over een IPS-scherm, dat alle afbeeldingen en filmpjes levendig toont. De randen om het fotolijstje geven bovendien licht, waarbij je zelf de kleur van de lampen bepaalt. Zo heeft het toestel ook nog een achtergrondverlichting.

Het digitale fotolijstje van de Action is door deze achtergrondverlichting een mooie toevoeging aan iedere ruimte. Op het scherm van het fotolijstje zie je niet alleen foto’s en video’s, maar ook de actuele tijd en temperatuur van je locatie. Het apparaat werkt bedraad, dus je hebt geen batterijen nodig en hoeft het toestel ook niet op te laden. De kabel en stekker worden meegeleverd met het digitale fotolijstje.

Met het digitale fotolijstje van de Action kijk je veel sneller foto’s en video’s terug die op je smartphone staan. We maken tegenwoordig veel afbeeldingen en filmpjes, die we vervolgens vergeten terug te kijken. Het apparaat van de Action brengt daar verandering in, waardoor je eenvoudig kunt terugblikken op mooie herinneringen. Wees er wel snel bij, want de voorraad kan er snel doorheen gaan bij de Action. Hier haal je het fotolijstje: