iPhone XS Max kopen: alle opties op een rij

De iPhone XS Max is verkrijgbaar met abonnement en als los toestel:

Dit is de iPhone XS Max

De iPhone XS Max uit 2018 is de grote broer van de iPhone XS en heeft een 6,5 inch-scherm. Op deze pagina lees je alles over de grootste 2018 iPhone die Apple tot dan toe gemaakt heeft: van onze uitgebreide review tot nieuwe functies en ons koopadvies. In 2019 verschenen de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Dit alles wat je over de XS Max moet weten.

iPhone XS Max: de belangrijkste kenmerken

Features: 6,5-inch oled-scherm, iPhone X-design, Face ID, draadloos opladen

Vernieuwingen: dualsim, A12-chip, verbeterde camera’s met Smart HDR en betere accuduur

Versies: 5,8- en 6,5-inch (iPhone XS) oled-scherm in 64GB , 256GB en 512GB

, en Kleuren: Spacegrijs, Zilver en Goud

De instapprijs voor de versie met 64GB: +/- €1259 (€1429 voor de variant met 256GB)

iPhone XS Max review: grootste iPhone met kleine verbeteringen

Op het grotere formaat en iets langere accuduur na zijn er nauwelijks verschillen tussen de XS en XS Max, maar dat kunnen we best mee leven. Het grotere scherm is een genot om elke dag te gebruiken, en een feature die voor veel mensen al genoeg is om de overstap vanaf de iPhone X (of een oudere iPhone te overwegen). Tel daar de uitstekende camera, het prachtige design en goede prestaties bij op, en je hebt een high-end smartphone van formaat in handen.

Wil je een grotere iPhone, maar vind je de prijs van 1259 euro voor de XS Max te fors? Dan is het slim om nog even op de iPhone XR te wachten. Het scherm van dit toestel is slechts 0,4 inch kleiner dan dat van de XS Max, en door de lagere prijs waarschijnlijk voor veel mensen een betere optie.

→ Lees de volledige iPhone XS Max review

iPhone XS Max: de 4 belangrijkste nieuwe functies

Ondanks dat de iPhone XS Max veel op de iPhone X lijkt heeft hij toch een behoorlijke upgrade gehad. De belangrijkste verbeteringen zetten we voor je op een rijtje.

1. Groot oled-scherm van 6,5 inch

De iPhone XS Max heeft het grootste iPhone-display ooit en is daarom ook de duurste van de drie 2018 toestellen. Qua design is er weinig veranderd ten opzichte van de iPhone X. Het Super Retina-scherm loopt van rand-tot-rand en heeft een resolutie van 2688 bij 1242 pixels.

De notch is nog steeds aanwezig. In deze inkeping is de Face ID-camera verwerkt, die wederom verbeterd is. Hierdoor is de gezichtsontgrendeling-techniek nog beter en inloggen veiliger. Bovendien is het scherm wederom iets zuiniger, waardoor je accu langer meegaat.

De behuizing is IP68-gecertificeerd, waardoor de iPhone XS Max stof- en waterdicht is. Hij is ongeveer net zo groot als de iPhone 8 Plus, maar heeft een veel groter scherm. Dit toestel moet het namelijk doen met een 5,5-inch display.

2. Rappe A12 Bionic-chip

Qua uiterlijk is er dus weinig veranderd ten opzichte van de iPhone X. De gaat niet op voor de binnenkant: dankzij de nieuwe A12-chip is de iPhone XS Max namelijk weer een stuk sneller. De processor is dankzij een nieuwe architectuur naar een hoger niveau getild en daarmee beter dan ooit. Tijdens de presentatie toonde Apple de kracht van de XS Max door een paar grafisch indrukwekkende apps en games te tonen.

De iPhone XS Max verscheen in drie versies: 64GB, 256GB of 512GB opslag. De meeste gebruikers hebben waarschijnlijk voldoende aan de eerste optie om al hun apps, bestanden, foto’s en games kwijt te kunnen. Ook echte power-users worden op hun wenken bediend. 512GB is meer dan genoeg ruimte voor het offline opslaan van films, series en games.

3. Dubbele camera voor optimale fotokwaliteit

De iPhone XS Max heeft een dubbele camera aan de achterkant, waardoor je gave scherptediepte-foto’s kunt maken. Dankzij het bokeh-effect wordt scherpgesteld op het onderwerp, terwijl de omgeving juist wazig is. Video’s neem je op 4K-resolutie en dankzij de True Tone-flitser zijn foto’s en video’s altijd goed belicht.

Een nieuwe toevoeging van de XS Max is Slimme HDR. Deze techniek helpt je om mooiere foto’s te maken door de kleuren automatisch bij te stellen. Je hoeft hier zelf niets voor te doen, of in te stellen. Verder is er qua camerakwaliteit weinig veranderd ten opzichte van de iPhone X. Dit is echter niet iets negatiefs, omdat de camera van dit toestel al uitstekend was. De XS Max heeft echter geen driedubbele camera zoals de iPhone 11 Pro Max van een jaar later wel heeft.

De voorste camera beschikt over een resolutie van 7 megapixels. Wederom kun je aan de slag met Animoji en Memoji en video’s opnemen in full-hd. De selfie-camera is eveneens uitgerust met Slimme HDR en de Face ID-scanner. De chip achter de ontgrendelingstechniek is flink verbeterd, waardoor ontgrendelen een stuk veiliger wordt.

4. Verbeterde accuduur

Ook heeft Apple de accuduur van de iPhones verbeterd. De iPhone XS Max gaat maar liefst anderhalf uur langer mee dan de iPhone X. Hierdoor kun je langer van je toestel genieten voordat je ‘m weer moet opladen. Dit is bovendien zo gepiept: Dankzij snelladen zit de batterij binnen een halfuur al voor de helft vol, mits je hier de juiste adapter voor gebruikt.

iPhone XS Max koopadvies

De iPhone XS Max is sinds 14 september 2018 verkrijgbaar voor een vanaf prijs van 1259 euro. Dat maakt hem net iets duurder dan de instapprijs van de iPhone XS van 1159 euro. Niet zo gek natuurlijk, aangezien de apparaten nagenoeg hetzelfde zijn, maar de XS Max wel een stuk groter scherm heeft van 6,5-inch. Ook bij de XS Max heb je de keuze uit drie verschillende kleuren en opslagcapaciteiten: Spacegrijs, Zilver en de nieuwe kleur goud met 64GB, 256GB of 512GB aan opslag. De adviesprijzen hiervan zijn als volgt:

Net zoals bij iedere andere iPhone heb je met de XS Max weer de keuze uit een iPhone XS Max met abonnement en een los exemplaar. In onze prijsvergelijker brengen we de beste iPhone XS Max losse prijs in kaart van dat moment.

De iPhone XS Max is inmiddels doorgaans goed verkrijgbaar. In onze prijsvergelijker kun je bovendien filteren op levertijd. Handig als je het toestel het liefst zo snel mogelijk in huis wilt hebben.

→ Ga naar de iPhone XS Max vergelijker

Alternatieven voor de iPhone XS Max: de iPhone X en de iPhone XS

iPhone XS: De iPhone XS is de kleine versie van de XS Max, met een 5,8 inch-scherm. De prijs ligt hierdoor net wat lager, terwijl de toestellen enorm veel overeenkomsten hebben. Is een groot scherm niet cruciaal voor jou, dan raden we aan om de XS eens te bekijken. Dit toestel beschikt over exact dezelfde camera, dezelfde A12-chip en nieuwe functies als Smart HDR. Een ander verschil is de kleinere accu, waardoor de XS ongeveer een uurtje minder lang meegaat op een enkele acculading.

Lees alles over de iPhone XS.

→ Check de actuele iPhone XS abonnementen in onze vergelijker

iPhone 11 Pro Max: De iPhone 11 Pro Max is in ieder opzicht een verbeterde versie van de iPhone XS Max. Het toestel heeft een driedubbele cameralens, die onder meer veel betere foto’s maakt in het donker dankzij de nieuwe nachtmodus. Bovendien is er een nieuwe ultra groothoeklens toegevoegd waarmee je een veel groter gebied vast kunt leggen. De 11 Pro Max wordt standaard geleverd met een snellader, waardoor je het toestel een stuk sneller gevuld krijgt. Ook handig: het toestel heeft een grotere accu waardoor hij veel langer meegaat.

→ Check de actuele iPhone 11 Pro Max abonnementen in onze vergelijker

