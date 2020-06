De iPhone SE 2020 is de opvolger van de iPhone SE, de goedkoopste iPhone van Apple. Het toestel heeft het design van de iPhone 8, maar de snelheid van de iPhone 11 en 11 Pro. Op deze pagina lees je er alles over, van de prijs tot alle functies.

De vorige iPhone SE kwam in maart van 2016 uit en zijn opvolger heeft heel lang op zich laten wachten. Nu is de nieuwe compacte iPhone er eindelijk: de nieuwe iPhone SE. Het toestel is lekker compact, maar introduceert wel veel vernieuwingen en kleinere verbeteringen.

De iPhone SE 2020 in vogelvlucht:

iPhone SE 2020: iPhone 8-design met betere chip, camera en lagere prijs

iPhone 8-design met betere chip, camera en lagere prijs Prijs: vanaf 489 euro voor het 64GB-model

vanaf euro voor het 64GB-model Kleuren: rood, wit en zwart

rood, wit en zwart Verkrijgbaar met 64GB, 128GB en 256GB aan intern geheugen

iPhone SE 2020 review conclusie

Als je het nieuwste van het nieuwste wil en enthousiast wordt van een dubbele of driedubbele camera, dan is dit niet de iPhone voor jou. Heb je nu echter een iPhone 8 of ouder en ben je toe aan een upgrade zonder teveel geld uit te geven? Dan is de iPhone SE 2020 een uitstekende smartphone waar je weer jaren mee vooruit kan. Wat prestaties en ondersteuning betreft is er geen betere deal te vinden in deze prijsklasse.

→ Lees verder in de volledige iPhone SE 2020 review

De verwachting was dat de nieuwe iPhone SE in 2019 zou verschijnen, maar het toestel heeft uiteindelijk langer op zich laten wachten. Op 15 april 2020 kondigde Apple de iPhone SE 2020 eindelijk aan via een persbericht. Het toestel is vanaf 17 april om 14.00 uur te pre-orderen en ligt op 24 april in de winkels. Heb je de nieuwe iPhone SE besteld, dan krijg je ‘m op die dag in huis.

De iPhone SE: een groot succes

Met de iPhone SE gaf Apple in 2016 een interessant alternatief voor de nieuwste iPhones. Met het design van een paar jaar geleden, maar wel met sterke verbeteringen op het gebied van camera en prestaties, was dit met afstand de goedkoopste manier om een nieuwe iPhone in huis te halen.

Deze unieke kenmerken lagen Apple geen windeieren. De iPhone SE was wereldwijd een groot succes. Het bedrijf kreeg bijvoorbeeld voet aan de grond in India, een immense groeimarkt. De iPhone SE bedient dus niet alleen de ‘westerse’ markt, maar is met name ook op opkomende economieën gericht. Het toestel is natuurlijk ook een goedkope manier om alle gemakken en voordelen van iOS in huis te halen.

iPhone SE 2020 release en prijs: alle info op een rij

De iPhone SE 2020 is inmiddels verkrijgbaar in Nederland. Je betaalt 489 euro voor de telefoon, tenzij je kiest voor een versie met meer opslagcapaciteit. De release vond plaats op vrijdag 24 april.

De eerste iPhone SE kostte tijdens release 489 euro voor het instapmodel. Bij de nieuwe iPhone SE is dit opnieuw zo, maar dan krijg je wel 64GB aan opslagruimte. De variant met 128GB aan opslag kost 539 euro, terwijl je voor de 128GB-versie 659 euro betaalt. Daarmee is de SE 2020 geen goedkope telefoon, maar wel veel betaalbaarder dan de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.

Dit zijn de iPhone SE 2020 prijzen:

iPhone SE (2020) met 64GB opslag: 489 euro

iPhone SE (2020) met 128GB opslag: 539 euro

iPhone SE (2020) met 256GB opslag: 659 euro

iPhone SE 2020: dit zijn de functies en verbeteringen

Hoewel de iPhone SE 2 er met zijn iPhone 8-gezicht niet heel vernieuwend uitziet, is er achter de schermen veel meer aan de hand. Hieronder zetten we alle belangrijkste functies en specs op een rijtje, zodat je precies weet wat je in huis haalt.

1. Dezelfde razendsnelle chip als de iPhone 11 (Pro)

De oude iPhone SE draait op Apples A9-chip, maar bij een nieuw model hoort natuurlijk ook een sterk verbeterde processor. De nieuwe SE draait daarom op de A13 Bionic-chip, die we kennen van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Het bijzondere aan deze chip is dat hij een stuk zuiniger is dan zijn voorgangers en bovendien erg krachtig is.

Hierdoor is de SE 2020 in staat tot uitstekende prestaties en gaat ook je accu een stuk langer mee. De A13-chip kan namelijk zelf bepalen hoeveel kernen worden gebruikt. Verstuur je alleen een berichtje via WhatsApp, dan wordt maar een klein deel van de chip gebruikt, terwijl de volledige kracht pas geactiveerd wordt als je een game speelt. Met de A13 aan boord kan deze iPhone jarenlang met de nieuwste apps en games overweg.

2. iPhone 8 design, dus ook draadloos opladen

Als je een iPhone 8 en iPhone SE 2020 naast elkaar legt, zul je het verschil niet snel zien. Dat betekent dus dat ook deze nieuwe SE een 4,7 inch lcd-scherm heeft, met forse schermranden aan de boven- en onderkant. Daardoor ziet het toestel er minder modern uit als de iPhone 11, al is de prijs dan ook een stuk lager.

Dankzij de glazen achterkant is de iPhone SE 2020 draadloos oplaadbaar. Dat is fijn, want op die manier heb je naast opladen via de Lightning-poort er een optie bij. Je kunt gewoon je huidige Qi-oplader gebruiken. Verder leent de betaalbare opvolger van de SE nog een functie van de iPhone 8: Touch ID. Het toestel is uitgerust met een fysieke homeknop. Om kosten te besparen heeft Apple Face ID achterwege gelaten; gezichtsherkenning behoort dus niet tot de mogelijkheden.

3. Enkele cameralens met Portretmodus

De nieuwe iPhone SE 2020 beschikt over een enkele camera achterop. Een groothoek- of telelens ontbreekt en daarmee is het toestel minder veelzijdig dan de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max. Apple zorgt er – net als bij de iPhone XR – wel voor dat nieuwe camerasoftware foto’s flink verbetert. Zo kun je alsnog portretfoto’s maken waarbij de iPhone mensen herkent en de achtergrond onscherp maakt. Dat levert een tof effect op dat je vroeger enkel met een prijzige spiegelreflexcamera voor elkaar kreeg.

4. Grotere accu en snelladen

De A13-chip zorgt dat deze nieuwe iPhone zuinig met zijn accu omgaat. Volgens Apple levert dat een accuduur op waarmee je 13 uur lang video kunt kijken. Is de accu leeg, dan kun je het toestel weer snel bijladen dankzij de snellaadfunctie: binnen 30 minuten zit de accu daarmee weer op 50 procent. Je moet hier helaas wel een adapter voor kopen, want de oplader die in de doos zit is daar niet krachtig genoeg voor.

5. Geen koptelefoonaansluiting, wel betere waterdichtheid

Omdat de nieuwe SE zoals bij iedere iPhone geen traditionele koptelefoonaansluiting meer heeft, is de waterdichtheid flink verbeterd. Je kunt de nieuwe iPhone SE dus ook in een regenbui of tijdens het sporten gebruiken.