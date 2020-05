iPhone 8 Plus kopen: alle opties op een rij

De iPhone SE 2020 neemt de plaats in van de iPhone 8 Plus. Apple verkoopt het toestel daarom niet meer. Andere webshops verkopen hun resterende voorraden eerst nog. De iPhone 8 Plus is verkrijgbaar met abonnement en als los toestel:

De iPhone 8 Plus biedt veel moderne features in een vertrouwd jasje. Hoewel het toestel erg lijkt op de oudere iPhone 7 en de iPhone 7 Plus is er toch een heleboel verbeterd. De oude vertrouwde homeknop met Touch ID-vingerafdrukscanner is gebleven, maar de achterkant is van glas gemaakt. Daardoor kun je de 8 Plus draadloos opladen.

Verder is de dubbele camera verbeterd, de A11-chip is sneller en efficiënter en het True Tone-display toont levensechte kleuren. Een voorkantvullend scherm ontbreekt echter: daarvoor moet je bij de iPhone X of nieuwer zijn. Op deze pagina lees je alles over de iPhone 8 Plus, zoals de specificaties, nieuwe features en de beste aanbiedingen.

De iPhone 8 Plus in vogelvlucht

De iPhone 8 Plus werd op 12 september 2017 aangekondigd, release op 22 september

release op Het toestel is verkrijgbaar in drie kleuren : goud, zilver en spacegrijs

: goud, zilver en spacegrijs Je hebt de keuze uit twee opslagcapaciteiten : 64GB en 256GB

: 64GB en 256GB True Tone- technologie, draadloos opladen , sneller door A11-chip en verbeterde dubbele camera

technologie, , sneller door en De adviesprijs bedraagt 799 euro

Nu superscherp geprijsd: de iPhone 8 Plus!

Dit is de iPhone 8 Plus

De iPhone 8 Plus is de opvolger van de iPhone 7 Plus. Doorgaans brengt Apple elke twee jaar een S-versie uit van de voorgaande iPhone, maar in 2017 koos het bedrijf ervoor om deze stap over te slaan. Geen 7S en 7S Plus, maar een iPhone 8 en 8 Plus. De S-versies verkopen vaak minder goed omdat de vernieuwingen in de toestellen maar klein zijn. Mogelijk is dat de reden geweest om die keuze te maken.

De iPhone 8 Plus is het grote broertje van de iPhone 8. Dit betekent niet dat de 8 Plus veel beter is of erg veranderd van de 8. In feite is het toestel dus vooral een verbeterde versie van de iPhone 7 Plus. Wil je meer weten over de iPhone X met het nieuwe oled-display zonder homeknop, Face ID en meer? Check dan onze uitgebreide iPhone X pagina of die van de iPhone 11 Pro.

De iPhone 8 Plus prijzen

Hieronder vind je de adviesprijzen van de iPhone 8 Plus toen hij uitkwam. Inmiddels kun je beter een refurbished iPhone 8 Plus aanschaffen, want het toestel is begin 2020 vervangen door de iPhone SE 2020.

Tegenwoordig haal je de iPhone 8 Plus echter al voor minder in huis in combinatie met een abonnement. Hierdoor bespaar je al gauw een paar tientjes. Check hiervoor onze pagina met iPhone 8 Plus abonnement pagina. Ontdek de beste prijzen per provider:

Ook kun je kiezen voor de kleinere iPhone 8, waarvan we hieronder de adviesprijzen op een rijtje hebben gezet. Veel webwinkels en providers bieden de iPhone 8 al goedkoper aan in combinatie met een abonnement. Check de iPhone 8 abonnement pagina om de telefoon zo goedkoop mogelijk in huis te halen.

iPhone 8 vs iPhone 8 Plus: welke kies jij?

Het is natuurlijk goed te begrijpen dat je twijfelt over welk toestel je gaat aanschaffen. Neem je de compactere iPhone 8 of ga je liever voor het grotere scherm van de 8 Plus? Is een enkele camera voldoende voor het maken van foto’s of moet je de dubbele camera van de 8 Plus hebben? Dit zijn afwegingen die je moet maken in je keuze.

Twijfel je tussen de iPhone 8 en 8 Plus? Check dan hier wat de verschillen zijn en welke het beste bij jou past.

Wat je moet weten als je een iPhone 8 Plus gaat kopen

Heb jij al de keuze gemaakt om een iPhone 8 Plus aan te schaffen? Lees dan onze speciale pagina’s met handige tips om een iPhone 8 Plus met abonnement aan te schaffen, of een iPhone 8 Plus los te kopen. Net als de vorige jaren hoef je de nieuwe smartphone niet laten importeren vanuit het buitenland, Nederland zit namelijk weer bij de eerste groep landen die over de iPhone 8 Plus kunnen beschikken.

iPhone 8 Plus refurbished steeds populairder

Nu de iPhone 8 Plus steeds langer beschikbaar is, neemt ook het aanbod van de iPhone 8 Plus refurbished toe. Als je op zoek bent naar een goedkopere manier om dit toestel in huis te halen, raden we aan om dit aanbod eens te bekijken. In tegenstelling tot tweedehands apparaten is een refurbished iPhone 8 Plus door een professionele partij bekeken en waar nodig gerepareerd. Zo weet je zeker dat je geen kat in de zak koopt en je hebt na het kopen altijd nog een partij om op terug te vallen.

Bekijk het iPhone 8 Plus refurbished aanbod

iPhone 8 Plus: de vernieuwingen op een rij

Op veel gebieden is de iPhone 8 Plus een voortzetting van de iPhone 7 Plus. Dat betekent dat je kunt rekenen op een 5,5 inch-Retina-scherm, een dubbele camera achterop en de krachtigste hardware die Apple maar kan bieden.

Maar schijn bedriegt, want eigenlijk elk onderdeel van dit toestel is flink verbeterd. Zo heeft Apple de smartphone voorzien van hetzelfde True Tone-display dat we kennen van de iPad Pro. Daardoor heeft je iPhone een breder kleurenpalet. Ook is er een nieuwe functie binnen de Portretmodus toegevoegd en is de 8 Plus draadloos oplaadbaar.

Camera: snellere sensor met Portretbelichting

De iPhone 7 Plus introduceerde de dubbele cameralens voor Apples smartphone. Die is op de 8 Plus verder verbeterd. Achterop vind je nu een 12 megapixel-camera met een grotere, snellere sensor. Dat betekent dat deze meer licht binnenlaat, waardoor je ook in situaties met weinig licht nog scherpe foto’s kunt schieten. Ook optische beeldstabilisatie is aanwezig, wat betekent dat je zelfs met hevig trillende handen (tijdens het rennen of fietsen bijvoorbeeld) nog bewegingsvrije beelden maakt.

Ook de Portretmodus is verder uitgebreid. Je kunt nu kiezen uit verschillende opties voor Portretbelichting, waarmee je fotostudio-achtige effecten aan je foto’s toevoegt. Zelfs met een drukke achtergrond kan de iPhone 8 Plus nog je fotografisch persoon onderscheiden en met perfecte belichting in beeld brengen. De tweede lens zorgt verder voor tot wel 10x digitale zoom op je foto’s zonder veel kwaliteitsverlies.



Handig draadloos opladen

Bij het design combineert Apple stijl en functionaliteit. De metalen achterkant is vervangen door een glazen optie. Die ziet er niet alleen stijlvol uit, maar heeft ook voordelen. Je kunt de iPhone nu namelijk voor het eerst draadloos opladen.

Leg de 8 Plus neer op een tafel, dashboard of ander oppervlak met een Qi-oplader, en je hoeft niets aan te sluiten om een volle accu te krijgen. Houd je meer van opladen mét draad, dan kun je Quick Charge gebruiken, mis je hier een apparte oplader voor aanschaft.

Draait op de krachtige A11-chip

Hoewel de iPhone 8 Plus stukken goedkoper is dan de iPhone X, profiteer je wel van precies dezelfde kracht. Ook dit model is namelijk voorzien van Apples A11 Bionic-chip. Die bestaat uit zes cores. Twee van die cores zijn heel krachtig en worden ingezet voor games, de andere vier slurpen minder stroom en zijn voor het dagelijkse werk. Zo heb je wel alle kracht in huis, maar blijft de A11-chip relatief energiezuinig. De A11-chip presteert 25 procent beter dan de chip in de iPhone 7 en is 70 procent efficiënter.

Scherp True Tone-display

De iPhone 8 Plus beschikt ook over een speciale technologie in het scherm, namelijk True Tone. In het scherm zit een sensor voor omgevingslicht. Deze sensor neemt het omgevingslicht waar en past de felheid en kleur van je scherm daarop aan. In een donkere kamer is je scherm bijvoorbeeld wat warmer en geler en als je buiten in de regen staat is je scherm wat kouder en blauwer.

Daarnaast worden kleuren scherper op het scherm gezet door de technologie. True Tone lijkt op Night Shift, dat al in Mac en iOS zit, maar True Tone werkt niet op tijd. True Tone zat voorheen alleen in de 9,7 inch-iPad Pro.

Conclusie iPhone 8 Plus review

Na onze uitgebreide testperiode hinken we op twee gedachten. Enerzijds is het een flinke verbetering ten opzichte van vorig jaar, met een razendsnelle chip, mooier scherm en True Tone-display. Ook de camera krijgt welkome verbeteringen en de nieuwe Portretbelichting gaan we ongetwijfeld vaak gebruiken. Tegelijkertijd kun je de iPhone 8 Plus niet zonder de iPhone X zien.

Dat toestel heeft voor 200 euro meer zoveel meer te bieden. Het zal dus heel erg van de persoon afhangen of de 8 Plus vernieuwend genoeg is om genoegen te nemen met het inmiddels gedateerde design. Dat maakt van de iPhone 8 Plus vooral de beste versie van de ‘oude’ iPhone, die nu al in de schaduw van zijn opvolger moet staan.

→ Lees meer in de uitgebreide iPhone 8 Plus review

Wil je een iPhone 8 Plus kopen?

Dan zijn er een paar dingen waar je jezelf op voor kunt bereiden. Op onze speciale iPhone 8 Plus kopen-pagina kun je alle prijzen vergelijken en lees je praktische tips over het kopen van een iPhone 8 Plus met abonnement, of het aanschaffen van een losse iPhone 8 Plus.