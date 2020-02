De iPad mini 3 werd op het Apple evenement van 16 oktober 2014 aangekondigd. De grootste toevoeging aan het model ten opzichte van de iPad mini 2 is Touch ID. De afmetingen van de tablet zijn nog hetzelfde als het vorige model, wat de iPad mini 3 wederom een lekker compact en handzaam toestel maakt. Met 331 gram voelt hij heerlijk licht aan.

Van binnen is er bij de iPad mini 3 niet veel veranderd. De tablet draait op een A7-chip, die krachtig genoeg is om de meeste taken probleemloos uit te voeren. Hij is echter niet zo snel als zijn grote broer iPad Air 2, die wordt aangestuurd door een A8X-chip voor mooiere graphics en betere prestaties. Nog een echt grote vernieuwing in de iPad mini 3 is Touch ID en Apple Pay, waarmee je online kunt betalen met je vingerafdruk.

Alles wat je moet weten over de iPad mini 3

De iPad mini 3 is de derde versie van kleine tablets die Apple aanbiedt. Hij is net iets beter dan zijn voorganger. Hieronder vind je de belangrijkste features van de iPad mini 3 op een rijtje:

Zeer scherp 7,9 inch-scherm met 2048 bij 1536 pixels

met 2048 bij 1536 pixels Dunne, maar stevige behuizing die vingerafdrukken en vet afstoot

Prima Apple A7-chip met 1,3GHz processor

met 1,3GHz processor 16, 64 of 128GB aan opslagruimte voor je favoriete apps, games en multimedia

voor je favoriete apps, games en multimedia Twee camera’s met 5 en 1,2 megapixels

Flinke 6471 mAh-accu met een lange standby-tijd

met een lange standby-tijd Verkrijgbaar sinds oktober 2014

Het laatste iPad mini 3 nieuws

Hieronder lees je de laatste nieuwsberichten met betrekking tot de iPad mini 3.



De iPad mini 3 is meer een evolutie dan een revolutie. Apple heeft vrijwel dezelfde tablet op de markt gebracht als de iPad mini 2, met als grote verandering dat de iPad mini 3 een vingerafdrukscanner heeft en in een nieuwe kleur beschikbaar is. Omdat de mini 3 zo’n klein scherm heeft, is de tablet ideaal voor gebruik met één hand. Daar draagt het lichte gewicht natuurlijk ook aan bij. De iPad mini 3 is een volwaardige tablet van Apple en dat zie je eraan af: het design heeft dezelfde aluminium, premium look die we gewend zijn van Apple.

Conclusie iPad mini 3 review

De iPad mini 3 is een fijne en handzame tablet om te gebruiken, maar lijkt wat ons betreft te veel op zijn voorganger. Op Touch ID en een nieuwe kleur na is er niets nieuws onder de zon en die twee vernieuwingen zijn niet genoeg om het prijsverschil van 100 euro te rechtvaardigen. Het design en het display zijn hoogstaand als altijd, maar we blijven voornamelijk met een teleurgesteld gevoel achter. De iPad Mini 2 is een goedkoper en beter alternatief.

iPad mini 3 kopen en prijzen

De iPad mini 3 werd eind 2014 gelanceerd met prijskaartjes van 399, 499 en 599 euro voor het 16GB-, 64GB- en 128GB-model. Als je de tablet met mobiele internetverbinding wil kopen, dan kostte dat per model 120 euro meer. De prijzen zijn inmiddels wel iets gedaald, dus als je goed zoekt, kun je de iPad mini 3 goedkoper aanschaffen. Qua specs zijn de versies met wifi en 4G hetzelfde, als is laatstgenoemde iets zwaarder, maar daar werk je in het dagelijks gebruik niets van.

Bekijk de aankondiging van de iPad mini 3

De iPad mini 3 aankondiging door Apple-CEO Tim Cook is hieronder te bekijken. De tablet werd op 16 oktober 2014 officieel onthuld tijdens een speciaal Apple-evenement. Tijdens de keynote werd ook de iPad Air 2 voor het eerst getoond.