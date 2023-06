iPhone 14 Pro (Max) flink in prijs gedaald tijdens zomerdeals bij Belsimpel

De zomerdeals zijn van start gegaan bij Belsimpel. Daarom profiteer je van maandag 19 juni tot en met woensdag 28 juni van hoge kortingen op diverse smartphones, tablets en accessoires. iPhoned heeft de beste Apple-deals voor je op een rij gezet.

#1. iPhone 14 Pro (Max)-zomerdeals

Met de iPhone 14 Pro (Max) haal je Apple’s krachtigste iPhone in huis. Het toestel is voorzien van een 6,7 inch always-on-display en het Dynamic Island. Dankzij de energiezuinige A16 Bionic-chip kan je nog sneller multitasken. Ideaal wanneer je tijdens het kijken van je favoriete YouTube video’s iemand een Whatsapp berichtje wil sturen of je mail wil bekijken.

Heb je liever een kleiner formaat scherm maar wil je wel profiteren van dezelfde voordelen? Dan is er ook de iPhone 14 Pro met een 6,1 inch scherm. Dit model neem je net wat gemakkelijker mee in je tas of broekzak.

Combineer je jouw nieuwe iPhone 14 Pro (Max) met een abonnement van KPN? Dan profiteer je bij Belsimpel tijdens de zomerdeals van hoge kortingen op je nieuwe abonnement.

#2. Apple Watch-zomerdeals

Geen nieuwe smartphone nodig maar ben je wel op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Ook dan kan je bij Belsimpel terecht tijdens de zomerdeals. De Apple Watch Series 8 is nu extra scherp geprijsd. Met deze Apple Watch ben je helemaal up-to-date dankzij de nieuwste functies. Dit model beschikt namelijk over crashdetectie en kan daarnaast je lichaamstemperatuur meten.

De smartwatch is beschikbaar in de volgende kleuren: spacegrijs, rood, donkerblauw, zilver, goud en grafiet. Je hebt de keuze uit twee verschillende display formaten, namelijk: 41mm en 45mm.

#3. Accessoires-zomerdeals

Met de HomePod 2023 bracht Apple de opvolger uit van het 2017-model. Dit model speaker kwam voor het eerst officieel naar Nederland. Dankzij de Siri-ondersteuning kan je de speaker gemakkelijk bedienen met je stem. In de HomePod 2023 vinden we de S7-chip die we ook kennen van de Apple Watch. De speaker past het geluid automatisch aan op de positie waar deze staat zodat je altijd kan genieten van het beste geluid.

De HomePod 2023 is leverbaar in twee verschillende kleuren: zwart en wit. Tijdens de Belsimpel zomerdeals profiteer je bij beide kleuren van extra voordeel.

Ben je niet op zoek naar een nieuwe speaker maar wel naar nieuwe oordopjes of een nieuwe activity tracker? Ook dan kan je slagen tijdens de zomerdeals van Belsimpel. Merken zoals Jabra, Amazfit, Fitbit en Bang & Olufsen doen namelijk ook mee. Hieronder hebben we een selectie van deze deals voor je op een rijtje gezet.

#4. Sim Only-zomerdeals

Is je abonnement bijna verlopen, maar kan je iPhone nog wel een ronde mee? Dan is het zeker interessant om eens naar een sim only-abonnement te kijken. Doordat je jouw eigen bundel samenstelt, hoef je geen rekening te houden met extra toestelkosten.

Wanneer je een sim only-abonnement bij KPN aanschaft dan krijg je de Bang & Olufsen Beo Play E8 oordopjes t.w.v. €269,95 gratis. Deze oordopjes gaan tot wel 35 uur mee op één acculading. Met de bijgeleverde oplaadcase geniet je onderweg altijd van jouw favoriete muziek.

Wanneer je een 1-jarig of 2-jarig Budget Mobiel-abonnement afsluit, dan ontvang je de Sennheiser Sport True Wireless oordopjes t.w.v. €129,90 euro gratis. Deze oordopjes zijn de ideale partner voor tijdens het sporten dankzij de lange accuduur die tot wel 9 uur mee gaat.

Liever geen cadeau maar korting op je abonnement? Ook dat kan! Je ontvangt bij het afsluiten van een Lebara sim only-abonnement van minimaal 5GB nu 35 euro cashback.

(Dit artikel is in samenwerking met Belsimpel geschreven)