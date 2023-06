De beste sim only-deals (met cadeautjes) van juni 2023

Kan je toestel nog een ronde mee maar ben je wel op zoek naar een nieuw abonnement? Tijdens de zomerdeals profiteer je bij Belsimpel van maandag 19 juni tot en met woensdag 28 juni van extra voordeel op je nieuwe sim only-abonnement. iPhoned heeft de beste sim only-deals voor je op een rij gezet

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom sim only?

Met een sim only-abonnement betaal je alleen voor het gebruik van je bundel en hoef je geen rekening te houden met bijkomende toestelkosten. Omdat je geen toestellening afsluit, is er ook geen sprake van een BKR-registratie. Het fijnste aan een sim only-abonnement is dat je deze helemaal aan je eigen wensen aanpast.

Nu is natuurlijk de vraag: waar kan ik dan de beste deals vinden? Daar is geen eenduidig antwoord op, het ligt er namelijk aan hoeveel data jij in je bundel nodig hebt. In onderstaand overzicht hebben we de beste sim only-deals voor diverse groottes van databundel voor je op een rij gezet. Zo hoef je zelf niet meer op zoek naar de beste deal!

#1. De goedkoopste 5GB sim only-deal: Lebara

Gebruik je jouw smartphone voornamelijk om alleen mee te bellen en te Whatsappen? Dan is een 5GB sim only-abonnement voldoende per maand. Met dit abonnement van Lebara ontvang je per maand 5GB aan data, 150 sms’jes en 150 belminuten.

Actie: wanneer je dit abonnement nu afsluit bij Belsimpel ontvang je niet alleen een gratis anti-misbruikverzekering maar ook nog eens 35 euro cashback op jouw nieuwe abonnement. Voor het abonnement betaal je dan 7,50 euro per maand.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

#2. De goedkoopste 10GB sim only-deal: Hollandsnieuwe

Heb je liever toch net wat meer data zodat je niet zonder internet komt te zitten? Dan is een 10GB-abonnement de oplossing. In dit tweejarige Hollandsnieuwe-abonnement deel je het aantal MB’s, sms’jes en belminuten. 1 MB staat dan gelijk aan 1 belminuut of 1 sms’je.

Actie: je betaalt voor dit sim only-abonnement 11 euro per maand. Bij Belsimpel ontvang je nu een gratis anti-misbruikverzekering wanneer je dit sim only-abonnement afsluit. Handig wanneer jouw telefoon wordt gestolen en iemand anders gebruikt maakt van je abonnement! Naast deze aanbieding krijg je tijdens de zomerdeals ook de Sony WF-C700N oordopjes ter waarde van 129 euro cadeau.

#3. De goedkoopste unlimited sim only-deal: Budget Mobiel

Ben je veel onderweg en maak je daarnaast intensief gebruik van je iPhone dan is een unlimited sim only-abonnement dé ideale uitkomst. Met dit tweejarige abonnement van Budget Mobiel ben je voorzien van een onbeperkte hoeveelheid data, sms’jes en belminuten.

Actie: je ontvangt de eerste 6 maanden 50 procent korting op je nieuwe abonnement. Je betaalt dan 10 euro per maand in plaats van 20 euro. Tijdens de zomerdeals bij Belsimpel ontvang je bij het afsluiten van dit abonnement ook nog de Sennheiser Sport True Wireless oordopjes ter waarde van 129,90 euro gratis.

#4. De beste sim only-deal qua prijs/kwaliteit: 50+ Mobiel

Als het je niet zoveel uitmaakt hoeveel data, sms’jes en belminuten je per maand nodig hebt, maar vooral op zoek bent naar de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit, dan kan je terecht bij 50+ Mobiel. Bij het afsluiten van dit 2-jarige abonnement ontvang je 20GB en kun je onbeperkt bellen en sms’en.

Actie: omdat je de eerste 6 maanden 50 procent korting op je abonnement krijgt, profiteer je van 84 euro korting op je abonnementskosten. Sluit je dit abonnement af voor 28 juni? Dan loopt je totale voordeel, dankzij de extra cashback van 35 euro, op tot 119 euro. Voor het abonnement betaal je dan de eerste 6 maanden 9 euro per maand.

Niet gevonden wat je zocht?

Zat er niet tussen wat je zocht of sluit je liever een abonnement af bij een andere provider? Niet getreurd! Naast de bovenstaande aanbiedingen kun je bij Belsimpel natuurlijk ook terecht voor ander sim only-aanbod.