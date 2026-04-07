Ziggo wordt wéér duurder: dit zijn de beste alternatieven

Ziggo verhoogt opnieuw de prijzen, waardoor veel huishoudens hun abonnement heroverwegen. Wil je niet méér betalen, dan is het slim om naar alternatieven te kijken. We zetten de beste hieronder voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ziggo verhoogt prijzen: dit kun je doen

Ziggo-klanten krijgen opnieuw te maken met een prijsverhoging, waardoor veel huishoudens zich gaan afvragen of het niet goedkoper kan. Wil je besparen op internet en tv, dan is het slim om ook naar andere aanbieders te kijken. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven die vaak voordeliger zijn of meer flexibiliteit bieden. Hieronder hebben we de beste opties voor je op een rij gezet.

Optie 1: tv kijken via NLZiet voor slechts 7,95 euro

NLZiet is dan misschien geen klassiek internet- en tv-pakket is, maar wel een slim alternatief voor wie vooral Nederlandse televisie wil kijken. NLZiet biedt toegang tot live en terugkijk-tv zonder dat je een traditioneel tv-abonnement nodig hebt. Daarmee kan het een slimme keuze zijn voor huishoudens die al een internetverbinding hebben en hun tv-kosten flink willen verlagen.

Met het basisabonnement van NLZiet kijk je eenvoudig live tv en kun je programma’s terugkijken van de belangrijkste Nederlandse zenders. Je hebt toegang tot een breed aanbod van populaire omroepen, zodat je niets hoeft te missen van je favoriete programma’s. NLZiet biedt verschillende abonnementen, maar met het basispakket heb je al alles in huis om gemakkelijk dagelijks tv te kunnen kijken. Ideaal als je vooral live kijkt en af en toe iets wilt terugzien, zonder onnodige extra’s. Daarnaast kun je NLZIET de eerste 14 dagen gratis uitproberen, ongeacht welk abonnement je kiest.

Optie 2: Klik & Klaar internet voor 26 euro

Odido Klik & Klaar is interessant omdat het een heel andere aanpak kiest dan traditioneel vast internet: je hebt geen aansluiting via kabel of glasvezel nodig, maar gebruikt 5G thuis. Daardoor is het vooral handig als je snel wilt overstappen, geen zin hebt in gedoe met installeren of op een plek woont waar een vaste aansluiting minder praktisch is.

Wat het extra aantrekkelijk maakt, is hoe simpel het werkt: je zet het modem neer, steekt de stekker in het stopcontact en je bent online. Voor wie vooral streamt, surft of thuiswerkt, is dit een verrassend praktische oplossing. Het is geen traditioneel alles-in-één pakket, maar juist een moderne en flexibele manier van internetten die vooral uitblinkt in gemak en snel gebruiksklaar zijn.

Klik & Klaar + NLZiet: al vanaf 33,95 euro per maand

Je hebt al een Klik & Klaar-abonnement voor 26 euro per maand en betaalt tijdelijk geen aansluitkosten ter waarde van 20 euro. Combineer je dit met een NLZIET-abonnement, dan ben je voor slechts 33,95 euro per maand voorzien van zowel internet als tv.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Internet- en TV van KPN: al vanaf 38 euro per maand

KPN biedt internet en tv in één pakket en staat bekend om zijn betrouwbare snelheden. Vooral met glasvezel heb je snel en stabiel internet, wat fijn is als je veel streamt, thuiswerkt of met meerdere mensen tegelijk online bent. Je kunt kiezen uit verschillende snelheden, zodat er altijd wel een abonnement is dat bij jouw situatie past.

Ook het tv-aanbod is vrij compleet en makkelijk in gebruik. Je krijgt standaard veel zenders in HD en kunt dit uitbreiden met extra pakketten of streamingdiensten. Alles zit overzichtelijk op één rekening en je kunt je abonnement aanpassen als je wensen veranderen. Combineer je KPN met mobiel, dan krijg je vaak extra voordelen zoals korting of extra data.

Huidige aanbieding bij KPN: tijdelijk 35 euro per maand

Bij een internet- en tv-abonnement van twee jaar krijg je nu extra voordeel: je kiest bijvoorbeeld voor een gratis JBL PartyBox 310 of je betaalt de eerste 12 maanden (bij een tweejarig contract) of 6 maanden (bij een eenjarig contract) slechts 35 euro per maand. Daarna geldt de normale prijs.

Het populairste abonnement (100 Mbit/s) kost daardoor tijdelijk 38,75 euro per maand in plaats van 42,50 euro. Ga je voor het snelste pakket (4 Gbit/s), dan betaal je gemiddeld 55,31 euro in plaats van 67,50 euro en bespaar je tot 292,50 euro over twee jaar. Kies je ook tv, dan is dat het eerste jaar gratis en daarna 12,50 euro per maand.

Internet- en TV van Odido: al vanaf 25 euro per maand

Odido biedt internet en tv in overzichtelijke pakketten, vaak via glasvezel of andere snelle verbindingen. Je kunt kiezen uit verschillende snelheden, zoals 100 Mbit/s, 400 Mbit/s, 1 Gbit/s en op sommige adressen zelfs tot 2 of 8 Gbit/s. Daardoor is het internet zeer geschikt voor intensief gebruik, zoals streamen, thuiswerken en het meerdere apparaten tegelijk online hebben.

Je kijkt live tv, kunt pauzeren en tot zeven dagen terugkijken. Met een kleine meerprijs kun je programma’s onbeperkt opnemen in de cloud. In combinatie met het ruime zenderaanbod krijg je zo een flexibele, alles-in-één oplossing voor internet en tv.

Huidige aanbieding bij Odido

Kies je voor een abonnement, dan profiteer je van aantrekkelijke kortingen: bij een tweejarig contract krijg je 12 maanden korting op internet (en tv) en bij een éénjarig contract 6 maanden korting. Ga je voor een tweejarig contract, dan krijg je daarnaast het eerste jaar gratis tv én ontvang je ook nog een Samsung Tab A9+ cadeau, wat deze deal extra interessant maakt.

Toch zelf vergelijken?

Wil je toch nog even verder vergelijken? We hebben alle internet- en tv-aanbiedingen overzichtelijk voor je op een rij gezet. Daarnaast kun je eenvoudig de prijzen van verschillende aanbieders met elkaar vergelijken in onze prijsvergelijker. Zo weet je zeker dat je het beste en voordeligste internet- en tv-abonnement kiest.