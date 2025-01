Ziggo abonnement tijdelijk goedkoop: tot 555 euro voordeel of Bol.com cadeaukaart

Bij Ziggo sluit je nu abonnementen af met kortingen tot 50 procent. Zo haal je snel internet, uitgebreide tv-pakketten of een combinatie van beide veel voordeliger in huis! een Je hebt de keuze tussen 50 procent korting op je abonnement of een Bol.com cadeaukaart ter waarde van 450 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goedkoop Ziggo abonnement: kortingen tot 555 euro

Bij Ziggo scoor je momenteel een extra goedkoop internet- en tv-abonnement. Bij het afsluiten van een eenjarig internet- en tv-abonnement krijg je zes maanden lang 50 procent korting. Wil je nog meer voordeel? Kies dan voor een tweejarig abonnement en ontvang twaalf maanden 50 procent korting, de korting kan hierbij oplopen tot maar liefst 555 euro. Je profiteert niet alleen van lagere kosten, maar ook van betrouwbare verbindingen en service van hoge kwaliteit.

Twaalf maanden gratis streamen

Alsof dat nog niet genoeg is, krijg je bij een tweejarig abonnement ook een fantastisch welkomstcadeau: een gratis streamingdienst naar keuze voor twaalf maanden. Je kunt kiezen uit populaire diensten zoals SkyShowtime, Disney+, HBO Max, Film1 of Sport Compleet. Hiermee haal je eindeloos veel entertainment in huis zonder extra kosten te maken.

Kies je liever voor de Bol cadeaukaart t.w.v. 450 euro?

Kies je liever voor de Bol.com cadeaukaart in plaats van korting per maand op je abonnement? Dat kan natuurlijk ook! Met deze cadeaukaart kun je allerlei geweldige producten kopen.

Of je nu een set AirPods Pro, een PlayStation of iets anders op je verlanglijst hebt staan, de keuze is aan jou. Hieronder hebben we alle details van deze aanbieding voor je onder elkaar gezet, zodat je precies weet hoe je gebruik kunt maken van deze aanbieding!

Waar : deze aanbieding is slechts tijdelijk beschikbaar en is exclusief te bestellen via de website van Ziggo;

: deze aanbieding is slechts tijdelijk beschikbaar en is exclusief te bestellen via de website van Ziggo; Hoe : de actie is alleen geldig bij het afsluiten van een tweejarig Internet & TV-abonnement, en geldt voor alle internetsnelheden en tv-pakketten;

: de actie is alleen geldig bij het afsluiten van een tweejarig Internet & TV-abonnement, en geldt voor alle internetsnelheden en tv-pakketten; Wanneer : je ontvangt de cadeaukaart binnen één week na betaling van de eerste factuur, op het door jou opgegeven e-mailadres;

: je ontvangt de cadeaukaart binnen één week na betaling van de eerste factuur, op het door jou opgegeven e-mailadres; Geldigheid: de cadeaukaart blijft drie jaar geldig na ontvangst, zodat je deze op je gemak kunt gebruiken.

Waarom kiezen voor een goedkoop abonnement van Ziggo

Ziggo biedt vier internetsnelheden, afgestemd op jouw gebruik. Lite is perfect voor licht internetgebruik, het versturen van e-mails en berichten, terwijl Start ideaal is voor het streamen van series. Wil je haarscherp beeld op zowel je telefoon als tv? Kies dan XXL.

Voor de ultieme ervaring is er Elite: geniet van films en tv-programma’s in 4K, game zonder vertraging en download razendsnel grote bestanden. Zo is er altijd een internetabonnement dat perfect aansluit op jouw behoeften.

Nog meer voordeel met combinatievoordeel

Ziggo maakt combineren naast je abonnement nu extra interessant! Je bespaart namelijk tot 7,50 euro per maand op je mobiele abonnement wanneer je gebruikmaakt van combinatievoordeel, daarnaast kies je een gratis streamingdienst zoals Skyshowtime of Ziggo Sport Totaal. Tot slot krijg je een gratis upgrade naar het uitgebreide Safe Online XL-beveiligingspakket.

Liever zelf je welkomstcadeau kiezen?

Heb je geen interesse in een Bol.com cadeaubon en kies je liever zelf je welkomstcadeau? Ga dan naar de website van MeerVoordeel.nl. Hier stel je jouw ideale Ziggo-aanbieding samen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een gratis Nintendo Switch Oled t.w.v. 329 euro of Xbox Series S t.w.v. 399 euro als welkomstcadeau?