Ziggo-aanbieding Black Friday: 50% korting of een Bol. cadeaukaart tot €450

Ben je nog op zoek naar een voordelig internet- of tv-abonnement? Grijp dan nu je kans, want Ziggo heeft goede aanbiedingen tijdens Black Friday! Je voordeel kan namelijk oplopen tot 951 euro. De actie loopt van 13 november tot en met 27 november, dus wacht niet te lang!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday 2023 bij Ziggo: tot 951 euro voordeel

Met Ziggo heb je thuis geen zorgen meer over je internet, want dankzij SmartWifi heb je perfecte wifi. Bij Ziggo ben je verzekerd van stabiel, snel en veilig internet, met al je TV- en streamingbehoeften samengebracht op één handige plek. Ben je al klant bij Vodafone of Hollandsnieuwe? Dan krijg je extra voordeel op jouw mobiele abonnement.

Tijdens Black Friday krijg je als nieuwe klant bij Ziggo 6 maanden lang 50 procent korting óf een Bol. cadeaukaart tot 450 euro. Daarnaast krijg je ook nog eens en welkomstcadeau, waarbij je 12 maanden lang gratis kunt genieten van een abonnement op een streamingdienst naar keuze. Je kunt kiezen uit HBO Max, Disney Plus, ESPN Compleet, Ziggo Sport Totaal of Film1.

Dit jaar pakt Ziggo groots uit met Black Friday, want je krijgt als nieuwe klant een gratis installatiehulp ter waarde van 249 euro. Bovendien hoef je geen eenmalige kosten te betalen, dat scheelt nog eens 19,95 euro. Kies je voor het Start-, XXL-, of Elite-pakket? Dan krijg je er ook nog een gratis slimme wifi-versterker bij. Zo weet je zeker dat je overal een goede en stabiele internetverbinding hebt! Hiermee loopt je voordeel op tot 951 euro.

Samenvatting van de korting:

Tot 468 euro korting op je abonnement (of een Bol. kaart t.w.v. 450 euro)

Tot 215 euro voordeel op streaming

Geen aansluitkosten t.w.v. 19,95 euro

Gratis installatiehulp t.w.v. 249 euro

Internetsnelheden van Ziggo

Je hebt bij Ziggo de keuze uit vier verschillende internetsnelheden. Welk pakket je kiest is afhankelijk van de taken die je op internet uitvoert én van het aantal mensen in je huishouden. Dit zijn de pakketten die Ziggo aanbiedt:

Lite pakket (100 Mbit/s download en 25 Mbit/s upload): Ideaal voor lichte internetgebruikers, zoals individuen die af en toe browsen, e-mails versturen en social media gebruiken. Betaal tijdelijk slechts 30,75 euro per maand voor de eerste 6 maanden, daarna 61,50 euro.

Ideaal voor lichte internetgebruikers, zoals individuen die af en toe browsen, e-mails versturen en social media gebruiken. Betaal tijdelijk slechts 30,75 euro per maand voor de eerste 6 maanden, daarna 61,50 euro. Start pakket (200 Mbit/s download en 30 Mbit/s upload): Geschikt voor huishoudens met meerdere gebruikers die regelmatig online gamen, streamen in HD-kwaliteit en video’s bekijken. Profiteer van het speciale tarief van 33 euro per maand gedurende de eerste 6 maanden, gevolgd door 66,00 euro.

Geschikt voor huishoudens met meerdere gebruikers die regelmatig online gamen, streamen in HD-kwaliteit en video’s bekijken. Profiteer van het speciale tarief van 33 euro per maand gedurende de eerste 6 maanden, gevolgd door 66,00 euro. XXL pakket (400 Mbit/s download en 40 Mbit/s upload): Ontworpen voor gezinnen of huishoudens die veelvuldig gebruikmaken van zware internettoepassingen, zoals gelijktijdig streamen in 4K, online gamen op meerdere apparaten en grote bestanden downloaden. Tijdelijk betaal je 35,50 euro per maand voor de eerste 6 maanden, daarna 71 euro.

Ontworpen voor gezinnen of huishoudens die veelvuldig gebruikmaken van zware internettoepassingen, zoals gelijktijdig streamen in 4K, online gamen op meerdere apparaten en grote bestanden downloaden. Tijdelijk betaal je 35,50 euro per maand voor de eerste 6 maanden, daarna 71 euro. Elite pakket (1.000 Mbit/s download en 100 Mbit/s upload): Voor de meest veeleisende gebruikers die maximale snelheid en prestaties nodig hebben. Ideaal voor intensief online gamen, grote bestandsoverdrachten en meerdere 4K-streams tegelijkertijd. Profiteer van het speciale tarief van 39 euro per maand gedurende de eerste 6 maanden, gevolgd door 78 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welkomstcadeau: gratis TV pakket naar keuze voor 12 maanden (tot 215 euro voordeel)

Sluit je een abonnement af bij Ziggo tijdens Black Friday? Dan krijg je er als welkomstcadeau een gratis TV pakket naar keuze bij. Je kunt kiezen uit verschillende streamingdiensten, zodat je zeker weet dat je jouw favoriete film of serie kunt bekijken. Dit abonnement krijg je dan 12 maanden lang gratis bij jouw Ziggo-abonnement. De volgende diensten worden door Ziggo aangeboden:

Disney+ (10,99 euro per maand): Ontdek de magie van Disney met exclusieve content, ideaal voor liefhebbers van Marvel, Pixar en Star Wars.

Ontdek de magie van Disney met exclusieve content, ideaal voor liefhebbers van Marvel, Pixar en Star Wars. HBO Max (7,99 euro per maand): Geniet van blockbuster-films, populaire series en exclusieve HBO-content, perfect voor als je van kwaliteitsentertainment houdt. Met HBO Max kijk je naar titels als Game of Thrones, House of the Dragon, Harry Potter en Friends.

Geniet van blockbuster-films, populaire series en exclusieve HBO-content, perfect voor als je van kwaliteitsentertainment houdt. Met HBO Max kijk je naar titels als Game of Thrones, House of the Dragon, Harry Potter en Friends. ESPN Compleet (17,95 euro per maand): Mis geen enkel sportmoment met uitgebreide verslaggeving en exclusieve content, perfect voor sportfanaten. Zo bekijk je de Eredivisie en andere voetbalwedstrijd live, maar kun je nog veel meer sporten bekijken!

Mis geen enkel sportmoment met uitgebreide verslaggeving en exclusieve content, perfect voor sportfanaten. Zo bekijk je de Eredivisie en andere voetbalwedstrijd live, maar kun je nog veel meer sporten bekijken! Ziggo Sport Totaal (14,95 euro per maand): Voor de echte sportliefhebbers met exclusieve live sportevenementen en uitgebreide sportverslaggeving. Van verschillende sporten, zoals voetbal en tennis, bekijk je met Ziggo Sport Totaal de wedstrijden live mee, met voor- en nabeschouwing om het compleet te maken.

Voor de echte sportliefhebbers met exclusieve live sportevenementen en uitgebreide sportverslaggeving. Van verschillende sporten, zoals voetbal en tennis, bekijk je met Ziggo Sport Totaal de wedstrijden live mee, met voor- en nabeschouwing om het compleet te maken. Film1 (9,95 euro per maand): Een paradijs voor filmfanaten met een uitgebreide bibliotheek aan films in diverse genres. Je hebt de keuze uit meer dan 400 films op Film1, zoals The Wolf of Wall Street, The Whale en The Innocents.

Extra voordeel als je Ziggo en Vodafone combineert

Goed nieuws als je al een abonnement bij Vodafone hebt, want je krijgt extra voordeel als je Ziggo en Vodafone combineert. Thuis ontvang je niet alleen tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, maar krijg je ook de keuze uit een extra tv-pakket. Hierbij heb je opties als Kids, SkyShowtime of Ziggo Sport Totaal om je entertainment naar een hoger niveau te tillen.

Bovendien profiteert iedereen die Vodafone met Ziggo combineert van dubbele data. Zo ben je altijd probleemloos verbonden, ook als je even niet thuis bent. Als kers op de taart biedt Ziggo een upgrade naar het Safe Online XL-beveiligingspakket, zodat je met veilig kunt surfen en genieten van al het online aanbod.

Black Friday 2023-actie: tot 951 euro voordeel

Als je nog op zoek bent naar een nieuw internetabonnement is Black Friday 2023 dus hét moment om over te stappen naar Ziggo. Je betaalt dan 6 maanden lang slechts de helft van de prijs of ontvangt een kortingsbon van Bol. ter waarde van 450 euro. Dat is niet alles, want je krijg ook een gratis installatie en hoeft geen eenmalige kosten te betalen. Zo bespaar je als nieuwe klant tussen de 732 en 951 euro!

Samenvatting van de korting:

Tot 468 euro korting op je abonnement (of een Bol. kaart t.w.v. 450 euro)

Tot 215 euro voordeel op streaming

Geen aansluitkosten t.w.v. 19,95 euro

Gratis installatiehulp t.w.v. 249 euro

Dus waar wacht je nog op? Het afsluiten van een abonnement met de Black Friday-actie van Ziggo kan van 13 november tot en met 27 november. Let wel op, want de actie geldt alleen voor nieuwe klanten. Ben je de afgelopen 6 maanden geen lid geweest? Dan kun je de Black Friday-deal dus nu afsluiten!

Andere Black Friday-deals

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.